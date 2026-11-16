NAJAVA DANA (nedelja, 16. novembar): Srbija za baraž, Nemci za četvrtfinale

NEMAČKA - HOLANDIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Da bi obezbedili četvrtfinale Nemci moraju da pobede i da se nadaju da Grčka neće savladati Srbiju. Imaju prednost domaćeg terena, neće biti prostora za kalkulacije što znači da bismo lako mogli da vidimo ozbiljan vatromet i goleadu u Berlinu. Pre nešto manje od dva meseca, u Amsterdamu su Panceri i Lale odigrali meč koji je završen 1:1.

SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Makedonci su u jezivoj seriji. Šest puta uzastopno pretrpeli su poraze, a na čak 13 mečeva (računajući prijateljske duele) nisu izvojevali pobedu. Poslednji trijumf Makedonije desio se još septembra 2025. godine i Slovenija će u Skoplju imati status ozbiljnog favorita. Pobeda sigurno vodi Slovence u baraž za A ligu nacija.

ŠVAJCARSKA - ŠKOTSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Škoti moraju da slave i da se nadaju da Slovenija neće pobediti kako bi se domogli baraža za A diviiju. Što se Švajcarske tiče, ona je već overila vizu za elitni rang Lige nacija, pa će iz njene vizure, poslednje kolo biti protokolarnog karaktera. U septembarskom sudaru, Švajcarci su pokorili Glazgov i slavili sa laganih 3:0.

FARSKA OSTRVA - MOLDAVIJA, 16.00

(Fudbal, Liga nacija)

Farani su jedini tim u svim divizijama Lige nacija koji nema ni pobedu, ni poraz. Dakle, zabeležili su pet remija, ali imaju šansu da u direktnom duelu dođu do baraža za ulazak u B ligu. Dočekuju Moldaviju i moraju da je pobede da bi je preskočili na tabeli. Uzdaće se u Davidsena i Samuelsena koji su zajedno postigli četiri od ukupno sedam pogodaka svoje reprezentacije.

KAZAHSTAN - SLOVAČKA, 16.00

(Fudbal, Liga nacija)

Slovačka je remijem u petom kolu izborila plasman u Ligu B, a poslednji duel sa Kazahstanom mogla bi da iskoristi da trijumfalno završi takmičenje. Interesantno, svaki od poslednjih šest mečeva Kazahstana završen je uz makar jedan gol oba tima.

ESTONIJA - BUGARSKA, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Sudar dve strahovito tupe napdačke oštrice. I Bugari i Estonci su u pet rundi postigli po samo tri pogotka, ali Estonija slovi za najtvrđu odbranu jer joj se mreža samo jednom zatresla na 450 minuta fudbala. Šta god uradili, Bugari ostaju u C ligi, dok Estonija ima šansu da uzme prvo mesto, ali samo ako se njena potencijalna pobeda poklopi sa porazom Islanda.

ISLAND - LUKSEMBURG, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Ne bi smelo da bude greške za Islanđane koji su ubedljivo najmoćnija reprezentacija grupe 4. Gol razlika 12:1 dovoljno govori o tome kako je ostrvska selekcija izgledala. Luksemburg je u seriji od četiri poraza i nema apsolutno nikakav motiv.

GRAFIČAR - VOŽDOVAC, 13.00

(Fudbal, Srbija 2)

Voždovac nije slavio na pet vezanih utakmica, dok je Grafičar u maloj, ali slatkoj seriji. Vezao je dve pobede u prvenstvu, dok je u svim takmičenjima napravio niz od tri trijumfa uz gol razliku 9:1. Dakle, u boljem raspoloženju dočekuje sudar sa timom koji je sredinom avgusta pobedio na krovu TC Stadion.

BORAC MOZZART - SLOVAN BRATISLAVA, 18.00

(Košarka, ABA liga)

Duel dve ekipe koje posle 6. rundi regionalnog takmičenja imaju skor 3-3. Borac Mozzart je vezao ubedljive poraze od Budućnosti i Cedevita Olimpije, dozvolio zbirno 190 poena pomenutim rivalima, ali Slovan koji je u prethodnoj rundi glatko izgubio od Crvene zvezde, predstavlja dobru priliku za iskupljenje.