NAJAVA DANA (nedelja, 16. novembar): Srbija za baraž, Nemci za četvrtfinale
Vreme čitanja: 3min | pon. 16.11.26. | 08:10
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
GRČKA - SRBIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Trenutak istine za Srbiju u Volosu. Grčka je uprkos debaklu od Holandije (7:0), apsolutni favorit protiv čete Veljka Paunovića koja posle 5. rundi nema niti jedan bod. Protiv Nemačke su Orlovi izgledali apsolutno inferiorno, ali imaju šansu da se bodom ili eventualnom pobedom, izbore za baraž za opstanak u A ligi nacija.
Izabrane vesti
NEMAČKA - HOLANDIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Da bi obezbedili četvrtfinale Nemci moraju da pobede i da se nadaju da Grčka neće savladati Srbiju. Imaju prednost domaćeg terena, neće biti prostora za kalkulacije što znači da bismo lako mogli da vidimo ozbiljan vatromet i goleadu u Berlinu. Pre nešto manje od dva meseca, u Amsterdamu su Panceri i Lale odigrali meč koji je završen 1:1.
SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Makedonci su u jezivoj seriji. Šest puta uzastopno pretrpeli su poraze, a na čak 13 mečeva (računajući prijateljske duele) nisu izvojevali pobedu. Poslednji trijumf Makedonije desio se još septembra 2025. godine i Slovenija će u Skoplju imati status ozbiljnog favorita. Pobeda sigurno vodi Slovence u baraž za A ligu nacija.
ŠVAJCARSKA - ŠKOTSKA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Škoti moraju da slave i da se nadaju da Slovenija neće pobediti kako bi se domogli baraža za A diviiju. Što se Švajcarske tiče, ona je već overila vizu za elitni rang Lige nacija, pa će iz njene vizure, poslednje kolo biti protokolarnog karaktera. U septembarskom sudaru, Švajcarci su pokorili Glazgov i slavili sa laganih 3:0.
FARSKA OSTRVA - MOLDAVIJA, 16.00
(Fudbal, Liga nacija)
Farani su jedini tim u svim divizijama Lige nacija koji nema ni pobedu, ni poraz. Dakle, zabeležili su pet remija, ali imaju šansu da u direktnom duelu dođu do baraža za ulazak u B ligu. Dočekuju Moldaviju i moraju da je pobede da bi je preskočili na tabeli. Uzdaće se u Davidsena i Samuelsena koji su zajedno postigli četiri od ukupno sedam pogodaka svoje reprezentacije.
KAZAHSTAN - SLOVAČKA, 16.00
(Fudbal, Liga nacija)
Slovačka je remijem u petom kolu izborila plasman u Ligu B, a poslednji duel sa Kazahstanom mogla bi da iskoristi da trijumfalno završi takmičenje. Interesantno, svaki od poslednjih šest mečeva Kazahstana završen je uz makar jedan gol oba tima.
ESTONIJA - BUGARSKA, 18.00
(Fudbal, Liga nacija)
Sudar dve strahovito tupe napdačke oštrice. I Bugari i Estonci su u pet rundi postigli po samo tri pogotka, ali Estonija slovi za najtvrđu odbranu jer joj se mreža samo jednom zatresla na 450 minuta fudbala. Šta god uradili, Bugari ostaju u C ligi, dok Estonija ima šansu da uzme prvo mesto, ali samo ako se njena potencijalna pobeda poklopi sa porazom Islanda.
ISLAND - LUKSEMBURG, 18.00
(Fudbal, Liga nacija)
Ne bi smelo da bude greške za Islanđane koji su ubedljivo najmoćnija reprezentacija grupe 4. Gol razlika 12:1 dovoljno govori o tome kako je ostrvska selekcija izgledala. Luksemburg je u seriji od četiri poraza i nema apsolutno nikakav motiv.
GRAFIČAR - VOŽDOVAC, 13.00
(Fudbal, Srbija 2)
Voždovac nije slavio na pet vezanih utakmica, dok je Grafičar u maloj, ali slatkoj seriji. Vezao je dve pobede u prvenstvu, dok je u svim takmičenjima napravio niz od tri trijumfa uz gol razliku 9:1. Dakle, u boljem raspoloženju dočekuje sudar sa timom koji je sredinom avgusta pobedio na krovu TC Stadion.
BORAC MOZZART - SLOVAN BRATISLAVA, 18.00
(Košarka, ABA liga)
Duel dve ekipe koje posle 6. rundi regionalnog takmičenja imaju skor 3-3. Borac Mozzart je vezao ubedljive poraze od Budućnosti i Cedevita Olimpije, dozvolio zbirno 190 poena pomenutim rivalima, ali Slovan koji je u prethodnoj rundi glatko izgubio od Crvene zvezde, predstavlja dobru priliku za iskupljenje.