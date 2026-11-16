Topić probio led u sezoni, Bogdanović i Roketsi ostavili Janga na nuli – prvi put u karijeri!

Nije ovog jutra bilo njegovih asistencija i skokova kao protiv Klipersa u subotu, ali je za promenu probio led i prvi put se upisao u strelce, te bi u nastavku sezone sve trebalo da ide lakše.

Ovim trijumfom, košarkaš Tandera prekinuli su niz od tri uzastopna poraza, i to vrlo ubedljivom partijom. Mada se protiv užasnog Sarkamenta ništa drugo nije ni očekivalo. Oklahomu je do slavlja predvodio Šej Gildžes Aleksander, koji je za samo tri četvrtine, odnosno 29 minuta na parketu, ubacio 37 poena uz izvanredan šut iz igre (13/20, trojke 4/5) i maksimalnih 7/7 sa linije slobodnih bacanja.

Sakramento je loše otvorio meč i brzo zaostajao 25:11, ali je uspeo da se vrati i izjednači na 47:47 u finišu druge deonice. Ipak, Tanderi su poluvreme zaključili serijom 15:3 za vođstvo od 62:50, pri čemu je Gildžes Aleksander već tada imao 21 poen na svom kontu. Pitanje pobednika definitivno je rešeno početkom poslednje četvrtine, kada je Oklahoma napravila novu veliku seriju od 19:4, i to u periodu dok je njen najbolji igrač odmarao na klupi. Razlog za povratak na parket kasnije nije ni imao.

Pored raspoloženog lidera, u pobedničkom sastavu istakao se ruki Adaj Mara, koji je sa klupe doprineo dabl-dabl učinkom od 16 poena i 13 skokova. Adžej Mičel je dodao 14 poena, dok je Ajzeja Hartenštajn zabeležio 11 skokova, a Nik Kliford postigao devet poena u svom povratku u Sakramento nakon trejda iz Kingsa osmog novembra. U ekipi Sakramenta, koja je igrala bez bolesnog Zeka Lavina, najefikasniji je bio ruki Darijus Akaf Džunior sa 26 poena i šest skokova.

Novim neuspehom Kingsi su samo produbili veliku krizu, pa sada imaju učinak od svega jedne pobede i 12 poraza u sezoni, uz svih osam izgubljenih mečeva na domaćem terenu.

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Od srpskih košarkaša u noći između nedelje i ponedeljka na parketu se našao i Bogdan Bogdanović. On je na gostovanju Vašingtonu, najefikasnijoj partiji Hjustona od starta sezone (147:119), doprineo sa 12 poena, tri skoka i četiri asistencije za 22 minuta na parketu. Bila je to druga uzastopna partija koju je 34-godišnjak završio sa dvocifrenim učinkom, a ukupno četvrta od starta takmičarske godine.

Košarkaši Roketsa su tako ostvarili četvrtu uzastopnu, a ukupno 11. pobedu od starta sezone. Do nje su je predvodili Amen Tompson sa 26 i Kevin Durant sa 25 poena. Alperen Šengun je takođe bio zapažen sa 19 poena, osam skokova i osam asistencija.