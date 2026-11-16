Topić probio led u sezoni, Bogdanović i Roketsi ostavili Janga na nuli – prvi put u karijeri!
Vreme čitanja: 4min | pon. 16.11.26. | 07:55
Srpski reprezentativac sa 12 poena doprineo najefikasnijoj parti Hjustona od starta takmičarske godine
Saopštenje kluba da neće iskoristiti opciju da mu produži ugovor te da je njegova epizoda u Oklahomi završena po okončanju aktuelne sezone bez sumnje nije lako pala Nikoli Topiću, ali od tada je usledio niz pozitivnih stvari za srpskog košarkaša.
Nakon što se oporavio od povrede leđa, Topić se kroz nastupe u Razvojnoj ligi izborio za povratak u prvi tim, pa je pre dve noći upisao prve minute za ekipu Oklahome u aktuelnoj sezoni, da bi u ponedeljak ujutru zabeležio i premijerne poene. Talentovani srpski košarkaš je u ubedljivoj pobedi na gostovanju Sakramentu (125:103) dobio nešto više od 13 minuta i za to uzvratio sa osam poena (4/6 iz igre).
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Nije ovog jutra bilo njegovih asistencija i skokova kao protiv Klipersa u subotu, ali je za promenu probio led i prvi put se upisao u strelce, te bi u nastavku sezone sve trebalo da ide lakše.
Ovim trijumfom, košarkaš Tandera prekinuli su niz od tri uzastopna poraza, i to vrlo ubedljivom partijom. Mada se protiv užasnog Sarkamenta ništa drugo nije ni očekivalo. Oklahomu je do slavlja predvodio Šej Gildžes Aleksander, koji je za samo tri četvrtine, odnosno 29 minuta na parketu, ubacio 37 poena uz izvanredan šut iz igre (13/20, trojke 4/5) i maksimalnih 7/7 sa linije slobodnih bacanja.
Sakramento je loše otvorio meč i brzo zaostajao 25:11, ali je uspeo da se vrati i izjednači na 47:47 u finišu druge deonice. Ipak, Tanderi su poluvreme zaključili serijom 15:3 za vođstvo od 62:50, pri čemu je Gildžes Aleksander već tada imao 21 poen na svom kontu. Pitanje pobednika definitivno je rešeno početkom poslednje četvrtine, kada je Oklahoma napravila novu veliku seriju od 19:4, i to u periodu dok je njen najbolji igrač odmarao na klupi. Razlog za povratak na parket kasnije nije ni imao.
Pored raspoloženog lidera, u pobedničkom sastavu istakao se ruki Adaj Mara, koji je sa klupe doprineo dabl-dabl učinkom od 16 poena i 13 skokova. Adžej Mičel je dodao 14 poena, dok je Ajzeja Hartenštajn zabeležio 11 skokova, a Nik Kliford postigao devet poena u svom povratku u Sakramento nakon trejda iz Kingsa osmog novembra. U ekipi Sakramenta, koja je igrala bez bolesnog Zeka Lavina, najefikasniji je bio ruki Darijus Akaf Džunior sa 26 poena i šest skokova.
Novim neuspehom Kingsi su samo produbili veliku krizu, pa sada imaju učinak od svega jedne pobede i 12 poraza u sezoni, uz svih osam izgubljenih mečeva na domaćem terenu.
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Od srpskih košarkaša u noći između nedelje i ponedeljka na parketu se našao i Bogdan Bogdanović. On je na gostovanju Vašingtonu, najefikasnijoj partiji Hjustona od starta sezone (147:119), doprineo sa 12 poena, tri skoka i četiri asistencije za 22 minuta na parketu. Bila je to druga uzastopna partija koju je 34-godišnjak završio sa dvocifrenim učinkom, a ukupno četvrta od starta takmičarske godine.
Košarkaši Roketsa su tako ostvarili četvrtu uzastopnu, a ukupno 11. pobedu od starta sezone. Do nje su je predvodili Amen Tompson sa 26 i Kevin Durant sa 25 poena. Alperen Šengun je takođe bio zapažen sa 19 poena, osam skokova i osam asistencija.
Za Vizardse, ovo je bio sedmi uzastopni poraz. Drugačijem ishodu nisu ni mogli da se nadaju lišeni pomoći Trea Janga. Nije zapravo plejmejker Vašingtona bio odsutan večeras, štaviše odigrao je 26 minuta, ali su ga košarkaši Roketsa 'ugušili', pa je prvi put u NBA karijeri utakmicu završio bez ijednog poena! Promašio je svih pet šuteva iz igre, čime je prekinut njegov niz od 511 uzastopnih utakmica na kojima se upisivao u strelce. Kod Vašingtona su se istakli Aleks Sar sa 24 poena i Ej Džej Dibantsa sa 16.
NBA (nedelja na ponedeljak)
Filadelfija - Indijana 131:124
/Braun 31 - Sijakam 31/
Finiks - Los Anđeles Lejkers 123:131
/Gilespi 26 - Dončić 43/
Los Anđeles Klipers - Šarlot 113:105
/Garland 27 - Vajt 21/
Juta - San Antonio 102:110
/Bamba 26 - Harper 31/
Boston - Dalas 131:94
/Tejtum 32 - Rizaše 18/
Toronto - Njujork 108:112 posle produžetka
/Barns 30 - Branson 28/
Vašington - Hjuston 119:147
/Sar 25 - Tompson 26/
Milvoki - Atalanta 106:113
/Jakučionis 25 - Aleksander Voker 20/
Sakramento - Oklahoma 103:125
/Akaf 26 - Gildžes Aleksander 37/