Kremer može da igra sa maskom
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 23:31
Brza reakcija i odrađena repozicija, nemački košarkaš odmah može na trening
David Kremer doživeo je povredu tokom utakmice sa Cedevita Olimpijom, kada je dobio jak udarac posle duela pod košem, zbog čega je napustio igru i odmah otišao u bolnicu.
Ispostavilo se da je doživeo prelom nosa, što je saopštio i Ibon Navaro na konferenciji za medije. Sada se oglasila Crvena zvezda na zvaničnom sajtu sa najnovijim informacija o nemačkom košarkašu.
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Brzom intervencijom lekarskog tima Crvene zvezde, Kremer je dobro prošao i sa maskom može odmah da nastavi sa treninzima i da bude spreman za duplo kolo. Crvena zvezda će u utorak prvo igrati sa Olimpijom u Milanu, zatim i u nedelju sa Barselonom u gostima. Posle treninga u ponedeljak, putuju u Milano kako bi se spremili za utakmicu sa italijanskim timom.
Baš za te mečeve trebalo bi da bude spreman David Kremer, kako je saopštila Zvezda.
"Prvotimac Crvene Zvezde David Kramer zadobio je prelom nosne kosti sa dislokacijom tokom utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom. Brzom intervencijom lekarskog tima kluba, Kremeru je odmah u nedelju uveče učinjena repozicija (vraćanje) nosne kosti, a dodatni snimak nakon intervencije pokazao je urednu poziciju fragmenata. To praktično znači da će David Kramer moći sa maskom da se odmah priključi treninzima prvog tima i bude u konkurenciji za predstojeće utakmice. Odluku o njegovom nastupu doneće trener Ibon Navaro", navodi se u objavi.
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Ostaje samo da se vidi da li će ga Ibon Navaro uvrstiti u sastav za naredne dve utakmice.