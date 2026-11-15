Kremer može da igra sa maskom

David Kremer doživeo je povredu tokom utakmice sa Cedevita Olimpijom, kada je dobio jak udarac posle duela pod košem, zbog čega je napustio igru i odmah otišao u bolnicu.

Ispostavilo se da je doživeo prelom nosa, što je saopštio i Ibon Navaro na konferenciji za medije. Sada se oglasila Crvena zvezda na zvaničnom sajtu sa najnovijim informacija o nemačkom košarkašu.