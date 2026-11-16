Blista Dončić otkako je Lebron Džejms napustio ekipu. Možda ga nije 'gušio', ali ga je samim svojim prisustvom očigledno limitirao. Preuzeo je lidersku ulogu u franšizi i to mu očigledno prija, pa posle dve sezone u kojima je delio teren i svetla pozornice sa 41-godišnjim veteranom, Luka sada samostalno nosi igru Lejkersa i pritisak slavnog kluba pretvara u pogonsko gorivo.

Košarkaški teror Luke Dončića širom NBA lige traje, kraj mu se ne nazire. Slovenački košarkaš je u noći između nedelje na ponedeljak protiv Finiksa odigrao još jednu partiju dostojnu potencijalnog MVP priznanja, predvodivši LA Lejkerse do nove pobede. Osme u nizu - 131:123!

Njegove brojke na startu takmičarske 2026/27 najbolje svedoče o njegovoj dominaciji i ranoj kandidaturi za MVP priznanje. Na prvih 12 utakmica Dončić je u proseku beležio 39 poena, 7,8 asistencija i 7,2 skoka, dok je partijom u Arizoni stigao do već sedmog meča sa 40 ili više ubačenih poena u sezoni. Da budemo precizni, meč je završio sa 43 poena i devet asistencija, sasvim dovoljno za osmu vezanu pobedu i ukupan skor 12-2, čime su se Lejkersi izjednačili sa San Antonio Sparsima na vrhu Zapadne konferencije. I generalno NBA lige. Posebnu težinu trijumfu protiv Finiksa daje činjenica da Lejkersi zbog povrede nisu mogli da računaju na svog drugog strelca Ostina Rivsa, dok je sam Dončić nedavno protiv Milvokija iskrenuo skočni zglob. Ipak, na parketu nije bilo ni traga od ograničenja — Luka je učestvovao u prvih deset poena svog tima (osam poena i jedna asistencija), već u uvodnoj deonici ubacio 20, a do poluvremena stigao do 25 poena. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Lejkersi su krajem treće deonice stigli i do maksimalnih plus 31, ali je opuštanje odnosno pad u igri na startu poslednjeg kvartala, dok je Dončić bio na klupi, omogućilo rezervistima Sansa da istope razliku. Bez Devina Bukera na parketu, rezervisti Sansa predvođeni Kolinom Gilespijem, koji je ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini, iskoristili su Lukine minute za predah na početku deonice i serijom otvorenih trojki spustili razliku na jednocifren zaostatak (devet poena). Bilo je to na nešto više od tri minuta do kraja, kada se opravdano javila bojazan u redovima Lejkersa da bi pobedu mogli da ispuste iz ruku. Tada je Dončić, očigledno frustriran, uzeo tablu od Redikovih pomoćnika i sam nacrtao akciju saigračima. To, međutim, nije trglo goste, Finiks je na nešto više od minut do kraja prišao na svega pet poena razlike (126:121), ali je Kventin Grajms pogodio trojku od tablu 34 sekunde pre sirene, nakon čega je Dončić sa dva slobodna bacanja stavio tačku na pobedu.

Pomenuti Grajms generalno je dao ogroman doprinos ubacivši 22 poena uz pet pogođenih trojki iz šest pokušaja. Kolin Sekston dodao je 16 poena, dok je Voker Kesler ostvario dabl-dabl učinak (14 poena, 12 skokova). Na drugoj strani Gilespi je bio najefikasniji sa 26 poena, Luk Kenard je dodao 18 (uz šest skokova i četiri asistencije), dok je Buker ubacio jedan manje (0/4 za tri, 4/14 iz igre), pride zabeležio četiri skoka i sedam asistencija. A korak za Lejkersima, kao što već rekosmo, zadržao je San Antonio, koji je kao gost u neizvesnoj završnici savladao Jutu - 110:102. Utakmica u Solt Lejk Sitiju prošla je u znaku broja 12, jer ne samo da je Sparsima večerašnja pobeda bila 12. uzastopna, već je ekipa iz Solt Lejk Sitija pred svojim navijačima produbila rezultatsku agoniju, zabeleživši 12. vezani poraz u sezoni od ukupno 13... Baš kao što je to prethodno učinio Luka Dončić u pobedi Lejkersa, njegov najveći protivkandidat u trci za MVP priznanje, Viktor Vembanjama, pružio je još jednu dominantnu partiju i tako dodatno pojačao snažan evropski talas koji predvodi zajedno sa slovenačkim asom na početku nove sezone u NBA ligi. Francuski centar je susret završio sa dabl-dabl učinkom od 26 poena (4/12 za tri) i 11 skokova, čemu je pridodao šest asistencija i čak pet blokada, potvrdivši da bez problema prati ritam koji diktira lider Lejkersa.

Iako je Dilan Harper bio najefikasniji pojedinac susreta sa 31 poenom i devet skokova, ključ preokreta u neizvesnoj završnici ležao je u timskoj igri i tranziciji San Antonija, koji je u poenima iz kontranapada napravio ključnu razliku (27:5). Gosti iz Jute su kontrolisali rezultat većim delom poslednje četvrtine, sve dok Harper sa dve vezane trojke nije poravnao na 100:100, a Stefon Kesl sa linije penala doneo prednost Sparsima na dva i po minuta pre kraja. Upravo je Kesl, koji je meč završio sa 20 poena i devet asistencija, ukrao loptu i zakucao na 47 sekundi do kraja za seriju 14:4 i nedostižnih 108:102. Utakmica je obilovala promenama ritma od samog starta, pošto je Juta u prvoj deonici zahvaljujući seriji od sedam pogodaka iz osam poseda povela sa 33:23. Sparsi su do poluvremena istopili zaostatak, a početkom treće četvrtine preko Kesla i Harpera stigli do dvocifrenih 67:57. Ipak, Džez se nije predavao i nakratko je vratio vođstvo (70:69), pre nego što je Keldon Džonson (11 poena, 10 skokova) pokrenuo seriju San Antonija od deset poena, krunisanu alej-up zakucavanjem Luka Korneta.