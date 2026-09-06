PRELAZZI: Pa, hajde da se setimo nekih momaka

U njemu je sažeto sve što je sport, i sve što smo mi koji ga volimo, i vrhunski je kunst, neponovljiv takoreći, uraditi to što je uradio Tom Li, nekadašnji novinar nekada vrlo popularnog “blogolikog” sajta Deadspin.

Neponovljiv, jer sve posle toga su samo imitacije, uključujući i ovaj tekst koji čitate, a koji će možda nekome biti drugi najbolji tekst u istoriji sportskog novinarstva.

Dakle, Tom Li je na početku teksta citirao jedan tvit u kojem se Vik Balard, tada raning bek Indijanapolis Koltsa, žali kako ga je mnogo ljudi zaboravilo.

Novinar se slaže, i onda dodaje da je i on zaboravio na još mnogo drugih momaka, i poziva čitaoce da se sete nekih od njih.

I onda, bez ikakvog konteksta, bez ikakvog objašnjenja, bez opisa, detalja iz biografije, bez apsolutno bilo kakvih ukrasa, nabraja imena 19 igrača NFL-a. Mnogi od njih – LaMont Džordan, Tejtum Bel, Naufahu Tahi, Korel Bukhalter – ili svi od njih, nama ne znače ništa, između ostalog i jer su, je li, zaboravljeni.

Na kraju se novinar pita šta li se, zaboga, sa svima njima desilo, i poziva čitaoce da se i oni prisete nekih momaka.

Tekst “Let's Remember Some Guys” imao je na stotine, pa onda na hiljade komentara i pokrenuo je celu lavinu sličnih tekstova, ali i ogromnu debatu na društvenim mrežama. Postao je, danas bi se reklo, viralan, postao je meme, i mada taj sajt odavno nije ono što je bio, i dalje je grehota što nije dobio Pulicerovu nagradu.

Ali u čemu je fora? Zašto je tako odjeknuo? Zašto volimo da se gađamo imenima sportista, čak i kada ih se stvarno ne sećamo, čak i ako je taj tekst trebalo da bude ironičan, ali se prometnuo u nešto mnogo više od toga, i mnogo više od novinarstva?

A volimo, sigurno ste nekada i vi seli u kafanu sa prijateljima i neko je rekao jedno ime, i neko drugi je rekao drugo ime, i posle nekoliko sati ste shvatili da i dalje sedite, i da se samo dobacujete imenima zaboravljenih asova, i da se niste nikada bolje proveli nego tada.

Možda se mi muški tako povezujemo, umesto da jedni drugima kažemo koliko nam je dobro u tom društvu, a možda i samo volimo da živimo u prošlosti.

Svejedno, u slavu tog teksta, u slavu novog kola Premijer lige i Serije A, u slavu druženja i dugih noći ispunjenih pivom i ostalim maliganima, u slavu legendi i onih fudbalera koji nikada nisu stigli da budu legende, hajde da se setimo nekih momaka.

Zisis Vrizas

Đovani Stropa

Džulijan Džoakim

Giljermo Đakomaci

Džon Hartson

Igli Vanuki

Mihail Kavelašvili

Daren Hakerbi

Masimo Makarone

Stiv Gapi

Šilard Nemet

Igor Simutenkov

Mazi Izet

Mido

Federiko Magaljanes

Samuele Dala Bona

Đandomeniko Mesto

Davide Fontolan

Rejnald Pedros

Andrea Silenci

Branko Strupar

“Čoveče, sećate li se njih? Šta li je ikada bilo sa njima?

A, kojih se momaka vi sećate?”

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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PREMIJER LIGA – 3. KOLO

Petak

Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)

/Isak 6,9/

Subota

Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)

/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/

Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)

/Haland 26/

Notingem Forest - Totenhem 0:0

Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)

/Janelt 57 - Le Fe pen 82/

Brajton - Lids 1:1 (0:1)

/Vušković 71 - Bogl 15/

Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)

/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/

Hal - Aston Vila 0:0

Nedelja

15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)

17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)

***Kvote su podložne promenama



