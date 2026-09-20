LUDI TIKET, nedelja, 113.715 dinara: Četiri para, 20 dinara i eto lepog dobitka

Naš igrač uspeo je da predvidi da će u tri utakmice oba tima postići barem po jedan gol, dok je u okršaju Makabi Haife i Ironi Tiberijasa uhvaćena igra da će zbir golova na meču biti veći od navedene margine (3.5) i eto lepog dobitka za svega 20 dinara.

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