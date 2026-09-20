Golčina Dejana Joveljića pred početak Lige nacija (VIDEO)

Los Anđeles Galaksi, Sporting Kanzas ili Sijetl Saunders, svejedno je za Dejana Joveljića. U kom god američkom klubu da nastupa, srpski napadač rešeta protivničke golmane. Seriju je nastavio u Sijetlu, gde je u prva četiri nastupa dao tri gola. Prvo dva na premijeri, a onda i sinoć protiv Kolorada u remiju 3:3.

Fenomenalan šut nekadašnjeg igrača Crvene zvezde desetak minuta pre kraja ubrizgao je gostima nadu da mogu do boda. Tako je i bilo, pošto se u nadoknadi opet zatresla mreža Koloradovog gola.