Golčina Dejana Joveljića pred početak Lige nacija (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 08:47
Sjajan pogodak srpskog reprezentativca za Sijetl
Los Anđeles Galaksi, Sporting Kanzas ili Sijetl Saunders, svejedno je za Dejana Joveljića. U kom god američkom klubu da nastupa, srpski napadač rešeta protivničke golmane. Seriju je nastavio u Sijetlu, gde je u prva četiri nastupa dao tri gola. Prvo dva na premijeri, a onda i sinoć protiv Kolorada u remiju 3:3.
Fenomenalan šut nekadašnjeg igrača Crvene zvezde desetak minuta pre kraja ubrizgao je gostima nadu da mogu do boda. Tako je i bilo, pošto se u nadoknadi opet zatresla mreža Koloradovog gola.
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Odličan meč odigrao je Joveljić, pa su ga navijači Sijetla izabrali za najboljeg igrača utakmice u svom timu. Svakako, njegov pogodak obeležio je ovaj duel.
Gol i dobra igra Dejana Joveljića sigurno raduju selektora Veljka Paunovića pred okupljanje srpskih reprezentativaca za Ligu nacija. Joveljić se nalazi na spisku među napadačima zajedno sa Dušanom Vlahovićem, Lukom Jovićem, Mihajlom Cvetkovićem i Jovanom Miloševićem. Neće biti iznenađenje ukoliko u nekoj od predstojećih utakmica dobije šansu kao starter.
Podsetimo, Orlovi u četvrtak (24. septembar) igraju protiv Grčke na Marakani, tri večeri kasnije će dočekati Holandiju, a onda će ići u goste Nemačkoj (1. oktobar), pa Holandiji (4. oktobar). Preostale dve utakmice u grupi igraće u novembru.