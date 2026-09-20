LUDI TIKET (-), nedelja, 5.579.267 dinara: Nedostajao jedan gol u Veneciji

Isti tip naš kladilac odigrao je i na svim ostalim parovima. Na susretu Sevilja - Barselona takođe je proradio MOZZART RELAX, na više frontova. Pošto su oba tima dali po gol do kraja prvog poluvremena, svi koji su čekali GG3+ mogli su da budu mirni, bez obzira na dalji rasplet. Takođe, kada je Barsa povela sa 3:1, kladioci su mogli da zaokruže i dvojku.

I susret Lion - Ren doneo je kroz MOZZART RELAX pregršt benefita. Pošto je prvi gol pao pre 10. minuta, automatski su prošli tipovi 2+ i GG, a kako je posle pola časa bilo 2:0, odmah su mogli da se raduju oni koji su čekali 3+, kao i I2+ (prvo poluvreme sa bar dva gola), te prelaze 1-1 i 2-2, ali i oni koji su imali na svojim tiketima pobedu domaćina ili gostiju, nezavisno od daljeg raspleta.

Đirona je takođe ispoštovala i našeg kladioca, ali i kroz MOZZART RELAX. Sa dva gola do 44. minuta, zaokružena je odmah bila dvojka, a pošto se to desilo do kraja prvog poluvremena i ovde su bili aktivni prelazi 1-1 i 2-2, bez obzira kako bi meč dalje išao.

Mnoštvo benefita nudi MOZZART RELAX, zato ga iskoristite na pravi način.