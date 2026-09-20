LUDI TIKET (-), nedelja, 5.579.267 dinara: Nedostajao jedan gol u Veneciji
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 08:50
Srećom po našeg igrača, tu je više nego dobra utešna nagrada
Sigurni smo da ste se ovakvih tiketa nagledali na stotine, ako ne i više od toga, u Mozzart kategoriji LUDI TIKET. Jedan gol presudio je vlasniku ovog tiketa da bude jači za višemilionsku svotu novca, međutim ako ništa drugo, zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ kao uteha ostala mu je suma od 107.000 dinara.
Elem, na tiketu igrača koji je uplatu od 1.070 dinara izvršio putem sajta Mozzart Bet, našlo se osam parova. Presudan je, ipak, bio Venecija - Lacio. Nebeskoplavi jesu dobili meč sa 2:0, čime su svi koji su igrali dvojku na ovom meču kroz MOZZART RELAX od 60. minuta mogli da zaokruže dvojku, nezavisno šta bi se desilo do kraja, ali je nedostajao bar jedan gol u prvom poluvremenu da bi prošao tip koji je kladilac čekao. Naime, on je predviđao da će pasti bar jedan ili dva gola u prvom poluvremenu i isto tako u drugom delu.
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Isti tip naš kladilac odigrao je i na svim ostalim parovima. Na susretu Sevilja - Barselona takođe je proradio MOZZART RELAX, na više frontova. Pošto su oba tima dali po gol do kraja prvog poluvremena, svi koji su čekali GG3+ mogli su da budu mirni, bez obzira na dalji rasplet. Takođe, kada je Barsa povela sa 3:1, kladioci su mogli da zaokruže i dvojku.
I susret Lion - Ren doneo je kroz MOZZART RELAX pregršt benefita. Pošto je prvi gol pao pre 10. minuta, automatski su prošli tipovi 2+ i GG, a kako je posle pola časa bilo 2:0, odmah su mogli da se raduju oni koji su čekali 3+, kao i I2+ (prvo poluvreme sa bar dva gola), te prelaze 1-1 i 2-2, ali i oni koji su imali na svojim tiketima pobedu domaćina ili gostiju, nezavisno od daljeg raspleta.
Đirona je takođe ispoštovala i našeg kladioca, ali i kroz MOZZART RELAX. Sa dva gola do 44. minuta, zaokružena je odmah bila dvojka, a pošto se to desilo do kraja prvog poluvremena i ovde su bili aktivni prelazi 1-1 i 2-2, bez obzira kako bi meč dalje išao.
Mnoštvo benefita nudi MOZZART RELAX, zato ga iskoristite na pravi način.