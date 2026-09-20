Kevarijus Hejs: Bićemo Karlik i ja velika pretnja iz pika; Nedović mi rekao da neće pričati sa mnom

Američki centar stigao je ovog leta među crno-bele posle sezona provedenih u Žalgirisu i Monaku, sa jasnom predstavom o tome šta Partizan traži od njega i zašto bi njegov profil mogao da odgovara novoj ekipi. U razgovoru za Mozzart Sport još tokom klupskog “Media Day” pričao je o odluci da dođe u Beograd, uklapanju sa Karlikom Džonsom , odnosu sa Nemanjom Nedovićem , iskustvima sa Dušanom Alimpijevićem i Andreom Trinkijerijem , ali i o uticaju majke koja ga je sama odgajala i praktično postavila temelje puta koji ga je doveo do Evrolige.

Posle završenog turnira u Atini, Partizan Mozzart Bet vraća se u Beograd sa jasnijom slikom koje su stvari bile dobre, a koje mogu bolje. Đoan Penjaroja nije krio da je zadovoljan trenutnom slikom ekipe, a jedan od onih koji je na pravi način iskoristio minute definitivno je Kevarijus Hejs .

Razgovor smo otvorili odlukom da izabere Partizan Mozzart Bet, odnosno kada je klub iz Humske postao ozbiljna opcija i zbog čega je osetio da je ovo pravo mesto za njega u ovoj fazi karijere?

“Prvi kontakt je došao početkom juna. Čim smo počeli da razgovaramo, odmah smo se nekako pronašli. Stil igre koji imaju i način na koji su zamišljali da ja igram košarku odgovarali su mi. Smatrali su da bih se odlično uklopio ovde, a ja se slažem s tim. Mislim da mi odgovara igra u brzom ritmu, u kojoj mogu da iskoristim atletizam i brzinu u našu korist. Rekli su mi da me vide kao igrača koji može baš dobro da se uklopi u taj sistem i ja verujem u isto. Posebno kada imate Karlika koji izlazi iz pik-en-rola, a mene kao pretnju za lob dodavanja. Mislim da nam to može predstavljati veliku prednost u napadu”. 25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30) Da li je postojao neki konkretan razgovor, osoba ili trenutak koji vas je definitivno ubedio da potpišete za Partizan?

“Tražio sam priliku da nastavim da razvijam svoju igru. U Monaku smo imali zaista sjajan roster, pun velikih igrača, i mislim da mi je to pomoglo da dodatno napredujem u napadačkom delu igre. Želim da uzmem to iskustvo, kao i sva prethodna iskustva koja sam imao, i iskoristim ih kako bih postao bolji igrač. Mislim da sve što sam do sada naučio mogu da donesem ovde i da istovremeno nastavim da unapređujem svoju igru”. Kada ste dolazili u Partizan, koliko ste zapravo znali o klubu, atmosferi, navijačima i svemu što ga okružuje?

“Atmosferu sam veoma dobro poznavao. Ovde je uvek bilo teško igrati, čak i pre nekoliko godina. Mislim da je prošlo dosta vremena otkako sam poslednji put pobedio ovde kao gost. Sada ću igrati pred tim navijačima, oni će biti na mojoj strani, i mislim da će to biti neverovatno iskustvo. Radujem se tome”. Igrali ste za nekoliko veoma ambicioznih evroligaških klubova, ali Partizan ima prilično specifično okruženje u evropskoj košarci. Poznato vam je kakav pritisak igrači osećaju i kakva veza postoji između ekipe i navijača. Da li vas je privukla upravo mogućnost da osetite tu atmosferu, ali sada sa navijačima koji će bodriti vas i vaše saigrače?

“Jeste. Sto odsto. Nema mnogo boljih stvari od toga da na svojim utakmicama imate strastvene navijače i da igrate pred publikom koja bukvalno navija za vas. Možete da osetite njihovu energiju, a ja prihvatam i pritisak koji dolazi uz to. Mislim da oni cene košarku. Vole ovu igru i, sve dok dajete maksimum svojih mogućnosti i igrate sto odsto, oni će vas voleti. Upravo sam to i tražio. A znam da je to način na koji igram svake večeri”. Kevarijus Hejs (©Mozzart Sport) Odigrali ste nekoliko pripremnih utakmica, ali kakav je osećaj trenutno unutar svlačionice? Kakva je atmosfera između vas? Mnogo je novih imena i novih lica. Da li ste već imali dovoljno vremena da izgradite hemiju ili je za to ipak potrebno nešto više vremena?

“Mislim da ćemo nastaviti da je gradimo. Proveli smo već određeno vreme zajedno, ali mislim da se najbolja hemija stvara kada ste na putu. Tada je sve ostalo nekako sklonjeno sa strane. Porodica nije sa vama, tu je samo ceo tim. Mislim da se upravo tada stvaraju jače veze. Ali i sada osećam da mnogo više razgovaramo i da postajemo bolji tim što više igramo zajedno. Mislim da momci, uključujući i mene, zaista uživaju jedni sa drugima i polako upoznajemo kakav je svako od nas“. KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE Šta vidite kao najveću snagu ovog tima?

“Naša najveća snaga su ritam, atletizam i, rekao bih, talenat. Imamo mnogo sjajnih strelaca, šutera i plejmejkera koji mogu da vas pronađu kada ste otvoreni. To će otvoriti mnogo prilika svima – da pogodite otvoren šut, napadnete zatvaranje odbrane, a u mom slučaju i da završim akciju na obruču“. Prošle sezone ste u Monaku igrali sa Nemanjom Nedovićem. Da li ste imali priliku da razgovarate o srpskoj košarci, Beogradu i rivalstvu Crvene zvezde i Partizana? Da li ste razgovarali s njim pre nego što ste potpisali za Partizan?

“Jesmo, kratko. Rekao mi je da više neće razgovarati sa mnom (smeh)”.

Dakle, već vam je time dao nagoveštaj koliko se ozbiljno ovde shvata derbi?

“Da. Znam koliko je važan. To je jedna od onih utakmica u kojima, kada jednom uđete u nju, potpuno ste u tom trenutku. Osetiti tu pravu strast koju imaju obe strane... Mislim da će to biti paklena utakmica”. Da li vam je dao neki savet o gradu ili o bilo čemu drugom?

“Pomalo. Kada smo pričali o gradu, rekao mi je da mu se ovde dopadalo i da je hrana veoma dobra. Mogu to da potvrdim. Bio je u pravu. Ovde zaista ima dobre hrane”. Šta vam se posebno dopalo od srpske hrane?

“Ćevapi. Ćevapi su me odmah osvojili. Pre neki dan sam probao i jedan novi restoran. Imali su biftek koji je bio potopljen u maslinovo ulje i bio je zaista veoma dobar. Osim toga nisam probao mnogo drugih tradicionalnih srpskih jela. Ali prve dve stvari su bile pogodak, tako da definitivno želim da probam još”. Ne znam da li ste čuli Derika Vilisa kada je razgovarao sa medijima. Rekao je da mu, gde god ga ljudi vide, nude rakiju. Jeste li je vi možda probali?

“Jesam. Pre nekoliko godina (smeh)”. I dopala vam se?

“Bila je veoma dobra. To je ono piće za koje kažu da vam 'izraste dlaka na grudima'. Samo vas udari i pomislite: 'Vau!'“

Kakav je Nemanja bio kao saigrač? Šta ste naučili o njemu tokom zajedničkog vremena u svlačionici, na terenu i treninzima?

“Pre svega, sjajan čovek. Provodio sam vreme s njim i mnogo smo razgovarali. Veoma voli tu vrstu međusobnog zadirkivanja i šale. A to je, po meni, jedan od najbržih načina da se povežete s nekim – kada znate da prihvatite šalu na svoj račun. Bio je i veoma velika podrška. U određenim trenucima davao mi je samopouzdanje, govorio mi: 'Samo šutni.' To je potpuno u njegovom karakteru i njegovoj ulozi. Kada je otvoren za tri poena, on će šutnuti, upravo zato što ima taj nivo samopouzdanja”. Imate veoma dobar odnos i sa još jednim srpskim trenerom, Dušanom Alimpijevićem. Radili ste zajedno u Bursi, a ta ekipa je napravila sjajan rezultat i stigla do finala Evrokupa...

“Pobedivši Partizan..”. Tako je... Šta najviše pamtite iz saradnje sa Dušanom, njegovog načina rada i trenerskog pristupa?

“Njegov intenzitet”. Intenzitet?

“Da. On je zapravo čovek zbog kojeg sam prvi put probao rakiju (smeh). Pozdrav za Dušana. Ali, da, njegov intenzitet i ono što zahteva od svojih igrača. Kada ste na terenu, između te četiri linije, morate da budete na sto odsto, bez obzira na sve. A ako niste, on će vam to staviti do znanja. Rekao bih i da veoma dobro poznaje svoje igrače. Zna kada ne igraju na sto odsto ili kada ne pružaju ono najbolje što mogu i prvi će im to reći, pokušavajući da ih motiviše: 'Ne daješ sve od sebe. Hoćemo da večeras vidimo pravog tebe.' Verujem da je upravo to definitivno bio jedan od razloga zbog kojih smo pod njegovim vođstvom stigli do finala”. Radili ste i sa Andreom Trinkijerijem u Žalgirisu, još jednim bivšim trenerom Partizana. Šta, iz trenerskog ugla, razlikuje Trinkijerija i Alimpijevića?

“Mislim da su im metode rada pomalo različite, ali su obojica veoma intenzivni. Postoji bezbroj snimaka i jednog i drugog u veoma žustrim trenucima, kako viču. Ali mislim da obojica imaju veoma dobro oko za igru. Imaju različite načine na koje je treniraju i vode ekipu, ali obojica pokušavaju da izvuku taj dodatni napor iz vas, samo na različite načine”.