Ratkov neće po svaku cenu iz Lacija, odbio ponudu iz Engleske

Engleski drugoligaš, koji je u maju zbog špijuniranja izgubio šansu da se vrati u Premijer ligu, pokazao je navodno veliko interesovanje za 22-godišnjeg napadača, ali je bivšem fudbaleru Salcburga nije dopala ideja o selidbi na jug Engleske. Kao što ga prethodno nije zaintrigirao poziv moskovskog Dinama. I tako usporio Bjankoćeleste u realizaciji planiranih poslova...

U slučaju da uspe da se reši makar jednog centarfora, Lacio planira da dovede Lorenca Luku ili Andreu Pinamontija. Obojicu fudbalera zastupa agent Đuzepe Riso, koji već posreduje i u dolasku Davidea Fratezija iz Intera, pa se u Rimjanima nadaju da bi te dobre veze mogle da olakšaju transfer još jednog njegovog klijenta. Ipak, neće od toga biti ništa ukoliko Ratkov ili neki drugi prekobrojni centarfor prvo ne napusti Olimpiko.

Pored ovih opcija, italijanski Skaj piše da je klub započeo pregovore i sa Maurom Ikardijem. Argentinac je slobodan igrač nakon odlaska iz Galatasaraja na kraju prošle sezone, pa predstavlja još jednu potencijalnu opciju za osveženje napada Rima. Međutim, finansijski zahtevi i želja da naredne sezone igra u klubu koji učestvuje u Ligi šampiona mogli bi se ispostave kao nepremostive prepreke.