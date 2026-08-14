Nejmar 'otvorio' stopalo za Gabigolovu stotku, pa podelio selfije protivničkim igračima

Vratio se i zablistao! Nakon što je zbog suspenzije propustio prvenstvenu utakmicu sa Atletiko Paranaenseom, Nejmar se našao u startnoj postavi Santosa za prvi meč šesnaestine finala sa Makarom u Kopa Sudamerikani i postarao se da brazilski klub napravi krupan korak ka narednoj rundi.

Santos je prethodnih sezona doživljavao neke bolne udarce u drugom po kvalitetu južnoameričkom takmičenju. Pre četiri sezone ispao je u šesnaestini finala od Deportivo Tahire na penale, sezonu kasnije takmičenje završio već u grupnoj fazi. I mada ni ove ne bliste, velike su šanse da ćemo ga posle pola decenije gledati u osmini finala Kopa Sudamerikane pošto je pred revanš u Ekvadoru ostvario minimalnu prednost - 2:1.