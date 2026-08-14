Nejmar 'otvorio' stopalo za Gabigolovu stotku, pa podelio selfije protivničkim igračima
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 03:29
Prva zvezda Santosa sa dve majstorske asistnecije režirala preokret brazilskog tima u Kopa Sudamerikani
Vratio se i zablistao! Nakon što je zbog suspenzije propustio prvenstvenu utakmicu sa Atletiko Paranaenseom, Nejmar se našao u startnoj postavi Santosa za prvi meč šesnaestine finala sa Makarom u Kopa Sudamerikani i postarao se da brazilski klub napravi krupan korak ka narednoj rundi.
Santos je prethodnih sezona doživljavao neke bolne udarce u drugom po kvalitetu južnoameričkom takmičenju. Pre četiri sezone ispao je u šesnaestini finala od Deportivo Tahire na penale, sezonu kasnije takmičenje završio već u grupnoj fazi. I mada ni ove ne bliste, velike su šanse da ćemo ga posle pola decenije gledati u osmini finala Kopa Sudamerikane pošto je pred revanš u Ekvadoru ostvario minimalnu prednost - 2:1.
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Tu prednost doneo mu je Nejmar. Nije postigao nijedan od golova, ali je oba 'izmislio'. Onako kako malo ko može. Koja je asistencija lepša teško je oceniti. Možda za nijansu više ona prva iz samog finiša prvog poluvremena kada je 'otvorio' stopalo i sa golom spojio Gabrijela Barbosu za njegov jubilarnih 100. gol u dresu Santosa.
Popularni Gabigol mogao je večeras komotno do het-trika, ali su mu druga dva poništena zbog ofsajda. Kod onog iz 50. minuta opet je Nejmar odradio veliki deo posla, lukavo preskočivši loptu koja je išla ka saigraču, zbunivši defanzivce Makare. Nažalost, podignuta je zastavica...
Makara je iz jedinog udarca u okvir gola, već u petom minutu, najavila iznenađenje, izazvavši nervozu među navijačima Santosa, koji su bili vrlo nervozni u prvom poluvrmenu. Ali ih je tokom pauze za hidrataciju Nejmar pozivao da se smire, uveravajući ih da će se on pobrinuti da se situacija okrene. I bi tako.
Nakon asistencije za izjednačenje, namestio je gol i Vilijanu Arau petnaestak minuta pre kraja. Lukavo ga je iz kornera proigrao na prvoj stativi što niko iz gostujuće ekipe nije očekivao.
Međutim, iako se poigrao sa njima, nisu fudbaleri protivničkog tima mogli da se suzdrže, pa su po završetku utakmice na centru igrališta, jedan za drugim, prišli i zatražili po selfi sa nekadašnjim fudbalerom Barselone i Pari Sen Žermena.
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF
Utorak
Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)
/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/
Sreda
Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)
/Melgar 63 - Arboleda 23/
Bragantino – Atletiko Mineiro 0:1 (0:0)
/Kueljo 73/
Tigre – Montevideo Siti 0:1 (0:1)
/Pizičiljo 53/
Četvrtak
Santos - Makara 2:1 (1:1)
/Barbosa 44, Arao 76 - Pose 5/
Vasko da Gama - Olimpija 0:0
Petak
Sijensijano - Botafogo (u toku)