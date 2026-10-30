Novakov težak put do Završnog mastersa

Đoković je trenutno 11. u ATP trci, a možemo da kažemo i deseti budući da povređeni Janik Siner neće igrati do kraja sezone. Dakle, ispred sebe ima Aleksa de Minora, Rafu Hodara i Frensisa Tijafoa i da bi zaigrao u Torinu, mora da prestigne dvojicu od pomenutih tenisera.

Hodar je ispao u Bazelu i priprema se za Pariz, dok De Minor igra četvrtfinale Beča protiv Matea Beretinija.

Novak trenutno ima 2.890 poena, De Minor 2.930, Hodar 3.184, dok je Tijafo dalje sa 3.380 ATP bodova u 2026. godini. Ne zaboravimo da Tejlor Fric i Tomi Pol koji su na manje od 200 poena iza Novaka, takođe vrebaju svoju šansu.

Ulogu u čitavoj priči mogao bi da odigra Flavio Kolobi, trenutno šesti u ATP trci koji se zbog povrede povukao iz Beča i čije je učešće u Parizu i na Završnom mastersu pod znakom pitanja.