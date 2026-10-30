Novakov težak put do Završnog mastersa
Vreme čitanja: 1min | pet. 30.10.26. | 07:23
Neophodno mu je najmanje polufinale u Parizu
Neočekivano, poražen je Novak Đoković u drugom kolu ATP turnira u Bazelu. Zaustavio ga je Jan Lenard Struf, čovek kojeg je Srbin prethodno pobeđivao svih osam puta. Visoki Nemac je tako otežao Đokovićev plan da se krajem novembra nađe na Završnom mastersu u Torinu.
Posle rane eliminacije u Švajcarskoj, računica za Đokovića je prilično jasna. Sve osim polufinala predstojećeg masters turnira u Parizu značilo bi neigranje u Torinu, mada ni polufinale ne bi predstavljalo garanciju. Najbolji teniser svih vremena morao bi da prati učinak konkurencije.
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Đoković je trenutno 11. u ATP trci, a možemo da kažemo i deseti budući da povređeni Janik Siner neće igrati do kraja sezone. Dakle, ispred sebe ima Aleksa de Minora, Rafu Hodara i Frensisa Tijafoa i da bi zaigrao u Torinu, mora da prestigne dvojicu od pomenutih tenisera.
Hodar je ispao u Bazelu i priprema se za Pariz, dok De Minor igra četvrtfinale Beča protiv Matea Beretinija.
Novak trenutno ima 2.890 poena, De Minor 2.930, Hodar 3.184, dok je Tijafo dalje sa 3.380 ATP bodova u 2026. godini. Ne zaboravimo da Tejlor Fric i Tomi Pol koji su na manje od 200 poena iza Novaka, takođe vrebaju svoju šansu.
Ulogu u čitavoj priči mogao bi da odigra Flavio Kolobi, trenutno šesti u ATP trci koji se zbog povrede povukao iz Beča i čije je učešće u Parizu i na Završnom mastersu pod znakom pitanja.