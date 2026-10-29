Het-trik Kristijana Ronalda, još 15 golova do 1.000 u karijeri
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 23:16
Portugalac za 15 minuta tri puta tresao mrežu Al Koloda, četiri asistencije Žoaa Feliksa - 5:3
Kristijano Ronaldo nastavlja da pomera granice svetskog fudbala i sve je bliži istorijskom ostvarenju od 1.000 postignutih pogodaka u karijeri. Portugalski as je u trijumfu Al Nasra nad Al Koludom (5:3) upisao het-trik za samo 15 minuta igre, pa mu sada nedostaje još 15 golova do magične brojke.
Ronaldo je mrežu rivala tresao u 66, 72. i 81. minutu, čime je prelomio uzbudljivu utakmicu i svoj ukupni golgeterski konto podigao na fantastičnih 985 golova.
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Sama utakmica bila je izuzetno uzbudljiva i puna preokreta, pre nego što je kapiten Al Nasra uzeo stvari u svoje ruke. Al Kolod je poveo preko Žulijena Domingesa, ali je Al Nasr uzvratio preko Gabrijela i Sadija Manea. Ipak, Loik Esomba je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena doneo novo izjednačenje (2:2), motivisavši Ronalda u nastavku utakmice. Velike zasluge za pobedu nosi i njegov saigrač iz kluba i reprezentacije, Žoao Feliks, koji je zabeležio čak četiri asistencije i pomogao timu da sačuva drugo mesto na tabeli sa 28 bodova.
Ovo je 67. het-trik u bogatoj karijeri legendarnog fudbalera, uključujući i reprezentaciju, kao i sedmi od dolaska u Saudijsku Arabiju. Ronaldo drži prvu poziciju na listi najboljih strelaca u istoriji fudbala, sa 49 golova više od drugoplasiranog Lionela Mesija.