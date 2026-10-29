Het-trik Kristijana Ronalda, još 15 golova do 1.000 u karijeri

Kristijano Ronaldo nastavlja da pomera granice svetskog fudbala i sve je bliži istorijskom ostvarenju od 1.000 postignutih pogodaka u karijeri. Portugalski as je u trijumfu Al Nasra nad Al Koludom (5:3) upisao het-trik za samo 15 minuta igre, pa mu sada nedostaje još 15 golova do magične brojke.

Ronaldo je mrežu rivala tresao u 66, 72. i 81. minutu, čime je prelomio uzbudljivu utakmicu i svoj ukupni golgeterski konto podigao na fantastičnih 985 golova.