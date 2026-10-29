REZZIME DANA (četvrtak): Neuspešan dan, samo šest pogodaka

ZAOKRUŽENO

FROZINONE – LEČE (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 5:1

Frozinone igra 'kao da sutra ne postoji'. Italijanska senzacija polako ali sigurno postale i evropska. Nakon što je do vrha napunila mrežu Sasuola (4:2) i Atalante (4:4), četa Masimilijana Alvinija izbrojala je pet komada Lečeu - 5:1. Opširnije OVDE.

PIRAMIDS – VADI DEGLA (tip 1, kvota 1,43) – rezultat 2:1

Teže od očekivanog je slavio lider na tabeli. Vadi Degla je uspela da dođe do izjednačenja, ali je na kraju individualni kvalitet Piramidsa presudio.

MIDTJILAND – ODENSE (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 2:1

Morao je Midtjiland da se pomuči kako bi došao do trijumfa. Odense se odlično držao tokom većeg dela utakmice, ali ne Midtjiland uspeo da prelomi meč golom u 62. minutu

BALTIKA - ZENIT (tip 2, kvota 1,93) - rezultat 2:3

Trebalo je da bude ozbiljan test, ali je šampion Rusije manje-više rutinski odradio posao na gostovanju Baltiki. Domaćin se borio do kraja, ali ništa drugo osim časnog poraza nije mogao da izvuče.

CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 103:73

Posle devet odigranih kola, možemo da kažemo samo - savršen start Crvene zvezde! Nije obećavalo na 0-2, ali se onda tim sa Malog Kalemegdana probudio i pobedio šest od poslednjih sedam utakmica. Poslednji je od Zvezdinog mača stradao Bajern iz Minhena koji je u Beogradskoj areni deklasiran sa 103:73. Opširnije OVDE.

REAL MADRID - FENERBAHČE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 95:76

Očekivali smo derbi, a dobili zapravo vrlo uverljivu i sigurnu partiju Reala koji je bio blizu da ponovo prebaci 100 poena. Fener se nekako držao u prvom poluvremenu, ali je Real u trećoj četvrtini prelomio utakmicu.

PRECRTANO

KUPS – GNISTAN (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 1:1

Kad već rival nije mogao da im zatrese mrežu, igrači KUPS-a se je zatresli sami sebi. Veliki kiks je na kraju presudio da ovde ne dođe kec.

BRAGA - FAMALIKAO (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:2

Dvaput je Braga gubila i dvaput se izvlačila golovima Rikarda Orte sa penala. Od toga je drugi bio u 89. minutu. Nije pomoglo ni 27 šuteva na gol domaćina.

GLORIJA BISTRITA - FCSB (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Evo iznenađenja u Kupu Rumunije. Nadali smo se da bi Steaua mogla da nas obraduje kecom na ovoj utakmici, ali nije se desilo. Gol sredinom prvog dela na kraju se ispostavio presudnim.

MAKABI TEL AVIV - PARIZ (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 94:99

Pronašao je Pariz pravi ritam posle sušnog perioda u elitnom takmičenju. Ekipa iz glavnog grada Francuske savladala je u dvorani "Aleksandar Nikolić" formalnog domaćina Makabi iz Tel Aviva - 99:94, čime je duplo kolo završila na savršen način. Dve pobede za Parižane, dok Makabi igra baš neočekivano loše ove sezone. Opširnije OVDE.