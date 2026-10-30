Momak, neka je sa srećom: Memfis ovako dobro nije izgledao od 2014
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 06:57
Prvi tripl-dabl u karijeri rukija Kamerona Buzera
Ko je u poslednjih dvadesetak i kusu godina iole pratio NBA ligu, sigurno se seća Karlosa Buzera. Beše to vrlo snažan, dominantan krilni centar, dvostruki Ol-star, reprezentativac Reedem tima SAD-a što je osvojio Olimpijsko zlato 2008. u Pekingu.
Čovek koji je svojevremeno u dresu Jute činio sjajan tandem sa Deronom Vilijamsom, a kasnije i sa Derikom Rouzom u Čikagu završio je karijeru pre devet godina, a iz NBA je otišao nakon sezone 2014/15 odigrane u dresu Los Anđeles Lejkersa. Danas Buzer može da bude srećan gledajući kako njegov sin Kameron nastavlja tradiciju.
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Noćas je Kameron koji takođe igra na poziciji krilnog centra, odigrao svoju tek petu NBA utakmicu, a u njoj je došao i prvi tripl-dabl, tripl-dabl koji je pomogao Memfisu da sruši Portland (124:103) i produži savršeni niz na startu sezone.
Nisu Grizlisi ovako dobro izgledali baš od poslednje NBA sezone Kameronovog oca Karlosa. Baš te jeseni 2014. otvorili su sezonu sa skorom 5:0 (kasnije igrali polufinale Zapada i izgubili 4:2 od Golden Stejta), a tako ubedljivo startovali su i sada i iz Hjuston slove za jedini neporaženi tim u novoj takmičarskoj godini.
Buzer junior je odigrao maestralnu utakmicu i sa 18 poena, 11 skokova i 12 asistencija postao drugi najmlađi igrač u istoriji NBA lige sa tripl-dabl učinkom. Pre četiri godine Džoš Gidi je u dresu Oklahome postao najmlađi (19 godina i 84 dana), a Buzer je tri najvažnije statističke kolone na istom meč popunio dvocifrenim brojkama sa 19 godina i 103. dana. Otac mu jeste bio dabl-dabl mašina, ali je za 13 NBA sezona u karijeri upisao samo jedan tripl-dabl.
Pogodio je treći pik sa najsvežijeg NBA drafta četiri trojke iz pet pokušaja i tako uspeo da marginalizuje učinak najboljeg poentera meča Denija Avdije koji je upisao 24 poena, devet skokova i sedam asistencija.
Nešto ranije, na programu su bile još dve utakmice. Atlanta je na krilima sjajnog Onjeke Okongvua savladala Klivlend sa 114:111, dok je Nju Orleans, takođe kao domaćin, bio ubedljiv protiv Sakramenta - 132:120.
Okongvu je zatrpao koš gostiju sa 29 poena (trojke 4/6), a uz to je zabeležio 12 skokova i dve asistencija, dok ga je sjajno pratio Aleksander Voker sa 25 poena. U poraženom timu Džejms Harden i Donovan Mičel jesu postigli 24, odnosno 22 poena, ali su zajedno ubacili tek četiri trojke iz 17 pokušaja. Naročito je podbacio Mičel sa loših 1/9 van linije 7,24.
Blistavo veče, nažalost u porazu Sakramenta, imao je Dariju Akuf Džunior koji je isporučio 34 poena i čak 14 asistencija, te tako postao tek četvrti tinejdžer u NBA istoriji koji je upisao učinak 30/10. Ušao je u društvo velikana kakvi su Lebron Džejms, Luka Dončić i Stefon Marberi.
NBA - REZULTATI
Atlanta - Klivlend 114:111
/Okongvu 29 - Harden 24/
Nju Orleans - Sakramento 132:120
/Akuf Džunior 34 - Vilijamson 22/
Portland - Memfis 103:124
/Avdija 24 - Buzer 18/