Momak, neka je sa srećom: Memfis ovako dobro nije izgledao od 2014

Nisu Grizlisi ovako dobro izgledali baš od poslednje NBA sezone Kameronovog oca Karlosa . Baš te jeseni 2014. otvorili su sezonu sa skorom 5:0 (kasnije igrali polufinale Zapada i izgubili 4:2 od Golden Stejta), a tako ubedljivo startovali su i sada i iz Hjuston slove za jedini neporaženi tim u novoj takmičarskoj godini.

Noćas je Kameron koji takođe igra na poziciji krilnog centra, odigrao svoju tek petu NBA utakmicu, a u njoj je došao i prvi tripl-dabl, tripl-dabl koji je pomogao Memfisu da sruši Portland (124:103) i produži savršeni niz na startu sezone.

Buzer junior je odigrao maestralnu utakmicu i sa 18 poena, 11 skokova i 12 asistencija postao drugi najmlađi igrač u istoriji NBA lige sa tripl-dabl učinkom. Pre četiri godine Džoš Gidi je u dresu Oklahome postao najmlađi (19 godina i 84 dana), a Buzer je tri najvažnije statističke kolone na istom meč popunio dvocifrenim brojkama sa 19 godina i 103. dana. Otac mu jeste bio dabl-dabl mašina, ali je za 13 NBA sezona u karijeri upisao samo jedan tripl-dabl.

Pogodio je treći pik sa najsvežijeg NBA drafta četiri trojke iz pet pokušaja i tako uspeo da marginalizuje učinak najboljeg poentera meča Denija Avdije koji je upisao 24 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Nešto ranije, na programu su bile još dve utakmice. Atlanta je na krilima sjajnog Onjeke Okongvua savladala Klivlend sa 114:111, dok je Nju Orleans, takođe kao domaćin, bio ubedljiv protiv Sakramenta - 132:120.

Okongvu je zatrpao koš gostiju sa 29 poena (trojke 4/6), a uz to je zabeležio 12 skokova i dve asistencija, dok ga je sjajno pratio Aleksander Voker sa 25 poena. U poraženom timu Džejms Harden i Donovan Mičel jesu postigli 24, odnosno 22 poena, ali su zajedno ubacili tek četiri trojke iz 17 pokušaja. Naročito je podbacio Mičel sa loših 1/9 van linije 7,24.

Blistavo veče, nažalost u porazu Sakramenta, imao je Dariju Akuf Džunior koji je isporučio 34 poena i čak 14 asistencija, te tako postao tek četvrti tinejdžer u NBA istoriji koji je upisao učinak 30/10. Ušao je u društvo velikana kakvi su Lebron Džejms, Luka Dončić i Stefon Marberi.