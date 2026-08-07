NAJAVA DANA (petak, 7. avgust): Startuje Cvajta, Primeira, kao i Belgijanci

BOHUM – HERTA BERLIN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Počinje Cvajta, a na početku takmičenja prvi su na redu Bohum koji je prošle sezone bio deveti i Herta koja je sezonu završila na sedmom mestu. Dakle, moguć je napet meč, kao i u martu kada se sve okončalo sa 1:1. Da se zapaziti i da je na mečevima para u poslednjih pet navrata prolazila GG igra.

KLUB BRIŽ – KORTIJK, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Vraćamo se na finale Superkupa Belgije, koje je Klub Briž izgubio na penale, nakon konačnih 1:1 na utakmici sa Union Sen Žilom. Ta utakmica je odigrana nedavno, a na početku šampionata ovaj tim juri skalp Kortrijka, koga je na pripremama početkom jula savladao sa 4:2. Nema mnogo šanse na ovom meču gostujući tim na svojoj premijeri u eliti.

BRNO – LIBEREC, 19.00

(Fudbal, Češka 1)

Brno ima sasvim solidna četiri boda iz prva dva kola, a tim može da bude ponosan na činjenicu da je na prvom susretu dobio Spartu iz Praga sa 3:1, da bi zatim odigrao 1:1 sa Plzenjom. Liverec je savladao već imenovani Plzenj, takođe sa 3:1, a zatim je minimalnim rezulatom poražen od Teplica. Brno ove godine igra u eliti, nakon što je u prošloj sezoni bio ubedljivo najbolji drugoligaš.

UTA ARAD – RAPID BUKUREŠT, 20.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Deluje da će Rapid lako do nova tri booda, jer UTA je tako bedno počela sezonu, da je od njenog početka uzela samo bod Oceulu, i zacementirala očajnu gol razliku koja broji 2:7. Rapid je trenutno na deobi prvog mesta sa FCSB-om, pa je jasno da će se žestoko boriti da uzme sva tri boda timu koji je definitivno slabijeg sastava.

VULVERHEMPTON – PORT VEJL, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Optimizam je porastao tokom predsezonskog rasporeda, pošto su Vulvsi završili seriju prijateljskih utakmica pobedom od 3:0 nad Rasing Santaderom. Što se tiče Port Vejla, stručni štab bi mogao da izabere tim koji podseća na onaj koji je zabeležio pobedu od 1:0 u Blekpulu prošle subote. Iako su novo pojačanje Džasper Mun, koji je postigao pobedonosni gol u tom meču, i ključni igrač Ben Vejn počeli utakmicu protiv Derbija M21 u utorak, očekuje se da će se naći među rezervama.

VIKOMB – STIVENIDŽ, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Jedna velika pozitivna stvar koju izabranici Majkla Dafa mogu da ponesu iz prošle sezone jesu igre u Liga kupu, pošto je tim iz Bakingemšira eliminisao Lojton Orijent, Bromli i Vigan Atletik, pre nego što je posle jedanaesteraca nesrećno poražen od premijerligaša Fulama u četvrtom kolu. Neće biti lako Stivenižu na ovom meču, kao što to nije bio slučaj ni u februaru ove godine, kada ih je Vikomb u Ligi 1 dobio sa 3:1.

MIDLSBRO – REKSAM, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Reksam je prošle sezone bio sedmi na tabeli Čempionšipa, a na poslednja dva meča para u oktobru prošle godine i maju ove dolazio je X. Sa čisto kladilačke strane, da se zapaziti i da je na oba susreta prolazio GG tip, s tim što je na drugom pride prošla i 4+ igra. Sve u svemu, po sastavima Midlsbro bi trebalo da je jača karika.

BAJERN – ASTON VILA, 14.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Pred sam početak nove sezone, Aston Vila je započela svoje kratko putovanje u Aziju pobedom od 3:1 nad Zvezdama Indonezije u Džakarti, pre nego što je u utorak istim rezultatom pobedila tajlandski BG Patum junajted. Bajern bi trebalo da izvede jači sastav od mladog tima koji se suočio sa Đeđuom, uz napomenu da su Hari Kejn, Majkl Olise i Dajot Upamekano igrali su u meču za bronzu na Svetskom prvenstvu i dobili su produženi odmor.

FULAM – KRISTAL PALAS, 19.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Fulam je na ovim pripremama poražen od Noriča,, igrao je nerešeno sa Al Ahlijem, a zatim je savladao Farense. Kristal Palas je odigrao više letnjih mečeva, od kojij je dobio četiri, od kojih je samo onaj sa Famalikaom dobijen na penale u okviru Komo kupa, a recimo dožive oje poraz od Lansa, pri konačnih 0:3 u okviru istog takmičenja. Na poslednjem susretu para u januaru ove godine bilo je 1:1.