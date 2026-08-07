Igrajte na portugalsku Zvezdu, Stefan Leković očekuje istorijsku sezonu
Vreme čitanja: 6min | pet. 07.08.26. | 08:07
Bivši fudbaler Crvene zvezde i novinarka O Žoga, Ana Luisa Magaljaeš, u razgovoru za Mozzart Sport izneli očekivanja pred novu sezonu portuglaskog prvenstva
Zbog nešto kasnijih termina utakmica za našu vremensku zonu, portugalsko prvenstvo mnogima nije posebno atraktivno, ali je činjenica da se radi o šestom najkvalitetnijem prvenstvu Evrope. Vodeća trojka Porto, Sporting, Benfika (trenutno tim redom, na osnovu učinka iz prošle sezone), redovno igra nokaut fazu UEFA takmičenja, ume i da ozbiljno pomrsi račune favoritima, a tu je i Braga koja kaska za najvećima, ali je daleko od ostatka domaće konkurencije.
Porto se prošle sezone osvajanjem 31. titule približio rekorderu Benfiki (38) i dodatno udaljio od Sportinga (21), koji je bio šampion za sezonu 2024/2025. Dolazak Frančeska Fariolija na klupu fantastično je legao Zmajevima. U prvih sedam utakmica Primeire sa novim trenerom upisali su sedam pobeda. Potom su prvi deo sezone završili sa 16 pobeda i jednim remijem, uz samo četiri primljena gola i 13 mečeva u kojima je mreža Dioga Koste ostala netaknuta. U drugom delu sezone Porto je malo spustio gas i posle 34 kola do trofeja došao sa 88 bodova, šest više od Sportinga. Interesantno je da je trećeplasirana Benfika sezonu završila bez poraza, ali sa čak 11 remija, pa je sakupila 80 bodova.
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Orlovi iz Lisabona su odmah po završetku prvenstva ostali bez trenera, pošto se Žoze Murinjo vratio u Real Madrid. Umesto njega angažovan je Marko Silva, nekadašnji strateg gradskog rivala Sportinga. Bilo je to, ipak, pre više od decenije, a iako vrele krvi, Portugalci (više) nisu ratoborno nastrojeni. Nije retkost da neki fudbaler igra za dva od tri tamošnja velikana. Njih devetorica su, čak, igrali i za Porto i za Benfiku i za Sporting. A, petorica trenera su vodili sva tri tima.
21.15: (3,00) Estoril (3,40) Famalikao (2,35)
Do kraja prelaznog roka u portugalskom fudbalu ima još mesec dana (do 4. septembra), tako da će sigurno biti još mnogo dolazaka i odlazaka igrača. Dosad je ovog leta Sporting bio najaktivniji što se tiče igračkog kadra, dok je čak 10 klubova promenilo trenere.
To, međutim, nije neko veliko iznenađenje ispričala je u razgovoru za Mozzart Sport novinarka O Žoga, Ana Luisa Magaljaeš. Pored nje, o predstojećoj sezoni u portugalskoj Primeiri razgovarali smo i sa bivšim fudbalerom Crvene zvezde, Stefanom Lekovićem, koji je prošle sezone sa dva gola Bragi u poslednjem kolu sačuvao Estrelu Amadoru. Otkrio nam je Leković da u portugalskoj Zvezdi imaju ogromna očekivanja posle dolaska novih vlasnika - nemačke kompanije, u saradnji sa Adidasom, kao i poznatim fudbalerima Tomasom Milerom, Matsom Humelsom i Janom Zomerom.
"Dobro smo odradili pripreme, došao je novi trener (Pepa) i mislim da smo podigli atmosferu i igru na mnogo viši nivo. Dobro smo se pojačali sa nekoliko igrača i ciljevi za ovu sezonu su veliki, mogu slobodno da kažem da se teži istorijskom uspehu. Došli su novi vlasnici iz Nemačke, zajedno sa Adidasom i trojicom igrača: Janom Zomerom, Tomasom Milerom i Matsom Humelsom. Verujem da će klub napraviti dodatan iskorak i dokazati se ove sezone. Žao mi je što propuštam prvo kolo, ali jedva čekam da sezona počne", podsetio je Leković na crveni karton protiv Brage iz poslednjeg kola prošle sezone, zbog kog će propustiti okršaj sa Sportingom.
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Osvrnuo se mladi štoper i na pogotke Bragi za opstanak Estrele. Dogovor o otkupu ugovora od Crvene zvezde za dodatnih 1.000.000 evra, posle 250.000 plaćenih za pozajmicu, već je bio postignut, tako da status junaka nije uticao na to. Ali jeste na njegov život.
"Neverovatne emocije koje sam doživeo. Možda najveće do sada u karijeri i pamtiću taj trenutak do kraja života. Bilo je to ogromno iskustvo i za mene i za ekipu. Tim golovima nam se vratilo za neke ranije propuštene šanse. Sada sam ja iskočio kao pojedinac, drugi put će neko drugi, ali najbitnije je da smo ostali u ligi. Posle golova se promenilo dosta što se tiče mog statusa i u klubu i u gradu, ne mogu da ne kažem da mi nije drago zbog toga, a verujem da ću im i ove sezone vratiti svojim igrama".
Novinarka jednog od tri najpoznatija sportska lista u Portugaliji kao prijatno iznenađenje u ligi vidi Famalikao, čiji će večerašnji duel sa Estorilom u gostima (21.15) otvoriti prvenstvo.
"Famalikao uvek ima ekipu koja zaslužuje pažnju. Prošle sezone su bili peti i sa tri boda iza Brage ostali bez Evrope. Reč je o klubu koji pravi dobre igrače. Doveli su Karlosa Karvaljala za trenera i mislim da će to biti dobar spoj. A, što se tiče novih igrača od kojih dosta očekujem, neka to budu Portov In Bom Hvan i Sportingov Isa Dumbija", istakla je Ana Luisa iz O Žoga.
Kada je Hvan nastupao za Crvenu zvezdu, Leković je bio na pozajmici u Viljarealu, ali zna mladi štoper šta reprezentativac Južne Koreje donosi Portu.
"Reč je o odličnom igraču, siguran sam da će Hvan imati veliku i značajnu rolu u Portu i da će Porto, ponovo uz Sporting, biti glavni kandidat za titulu. Gro Sportingovog tima je otišao, ali su doveli dobre igrače, a pritom i podmladili tim. Izuzev vodeće trojke i Brage iza njih, portuglaska liga je dosta ujednačena. Svako svakog može da dobije i biće dosta uzbudljivo. Verujem da ćemo mi biti bolji u odnosu na prošlu sezonu".
Porto je većinu pripremnih mečeva igrao daleko od očiju javnosti, tako da ima mnogo nepoznanica u vezi sa timom Frančeska Fariolija.
"Ono malo što smo mogli da vidimo od Hvana je privuklo pažnju i postavilo određena očekivanja. Ako ga povrede zaobiđu, sigurna sam da će biti igrač od velike važnosti u Portovom timu", očekuje Ana.
Osvrnula se naša koleginica na još neka imena koja će naredne sezone nastupati u portugalskom prvenstvu.
"Među najboljim igračima u ligi su Diogo Kosta, Jan Bednarek i Viktor Froholt iz Porta, plus Hvan koji je sada stigao. Isa Dumbija, Sehi Altimira, Rodrigo Salasar i Luis Suarez iz Sportinga; Klemen Lengle, Fredrik Aursens, Andreas Šjelderup i Vangelis Pavlidis iz Benfike, Gustav Lagerbilke, Pau Viktor i Rikardo Orta iz Brage".
Pričali smo sa Anom i o trenerima. Ne misli da će odlazak Murinja uticati da opadne popularnost portugalskog prvenstva. Niti na deset promena trenera gleda kao nešto neuobičajeno.
"Česte promene trenera, pogotovo na početku sezone, su nešto normalno u Portugalu. Sigurno je Žoze privlačio pažnju i možda doneo neke nove gledaoce našem prvenstvu, ali ne mislim da će njegov odlazak imati bilo kakvu negativnu posledicu. Primeira je sama po sebi uzbudljiva i ima dovoljno drugih velikih imena, od igrača do trenera. Mislim da je većina navijača Benfike zadovoljna zbog dolaska Marka Silve. Imao je zanimljive rezultate u Engleskoj, a to što je vodio Sporting pre deset godina stvarno ne znači ništa".
Ljubitelji fudbala u Srbiji imali su već priliku da vide Bragu na delu, protiv Železničara iz Pančeva u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Bilo je interesantno u prvom meču, dok je u revanšu domaćin rutinski odradio posao. Kao i protiv Pančevaca, Bragini fudbaleri su u trećem kolu protiv Dinamo Minska stekli gol prednosti za revanš (1:0), s tim da će ovaj put drugu utakmicu igrati u gostima. Benfika je deklasirala Harts sa 6:1 i pokazala da su kvalifikacije za Ligu Evrope, ipak, ispod njenog renomea. Porto i Sporting bezbrižno čekaju žreb za Ligu šampiona, s tim da su plavo-beli već odigrali jednu takmičarsku utakmicu ove sezone. U nacionalnom Superkupu su savladali drugoligaša Torense sa 1:0 i prestigli Benfiku po broju ukupnih trofeja. Zmajevi ih sada imaju 88, a Orlovi su na 87. Zeleno-beli Lavovi iz Lisabona ih imaju 58, ali su u prethodnih šest sezona tri puta bili prvaci Portugalije. Ovog leta su (dosad) najviše uložili u renoviranje tima...
Novost u portugalskom prvenstvu je i predstavnik više u Evropi za sezonu 2027/28, dakle, na međunarodnu scenu će i petoplasirani klub na tabeli, dok će trećeplasirani u kvalifikacije za Ligu šampiona.
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PRIMEIRA – 1. KOLO
Petak
21.15: (3,00) Estoril (3,40) Famalikao (2,35)
Subota
16.30: (2,40) Maritimo (3,35) Kaza Pija (2,95)
19.00: (2,40) Gimarais (3,35) Aruka (4,10)
21.30: (12,0) Estrela Amadora (6,50) Sporting Lisabon (1,23)
Nedelja
19.00: (1,18) Porto (7,25) Alverka (15,0)
21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)
21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)
21.30: (1,95) Žil Visente (3,90) Rio Ave (3,90)
21.30: (1,12) Benfika (9,50) Akademika Viseu (19,0)
Ponedeljak
21.15: (1,90) Santa Klara (3,45) Nasional (4,20)
***kvote su podložne promenama