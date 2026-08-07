Igrajte na portugalsku Zvezdu, Stefan Leković očekuje istorijsku sezonu

Orlovi iz Lisabona su odmah po završetku prvenstva ostali bez trenera, pošto se Žoze Murinjo vratio u Real Madrid. Umesto njega angažovan je Marko Silva, nekadašnji strateg gradskog rivala Sportinga. Bilo je to, ipak, pre više od decenije, a iako vrele krvi, Portugalci (više) nisu ratoborno nastrojeni. Nije retkost da neki fudbaler igra za dva od tri tamošnja velikana. Njih devetorica su, čak, igrali i za Porto i za Benfiku i za Sporting. A, petorica trenera su vodili sva tri tima.

21.15: (3,00) Estoril (3,40) Famalikao (2,35)

Do kraja prelaznog roka u portugalskom fudbalu ima još mesec dana (do 4. septembra), tako da će sigurno biti još mnogo dolazaka i odlazaka igrača. Dosad je ovog leta Sporting bio najaktivniji što se tiče igračkog kadra, dok je čak 10 klubova promenilo trenere.

To, međutim, nije neko veliko iznenađenje ispričala je u razgovoru za Mozzart Sport novinarka O Žoga, Ana Luisa Magaljaeš. Pored nje, o predstojećoj sezoni u portugalskoj Primeiri razgovarali smo i sa bivšim fudbalerom Crvene zvezde, Stefanom Lekovićem, koji je prošle sezone sa dva gola Bragi u poslednjem kolu sačuvao Estrelu Amadoru. Otkrio nam je Leković da u portugalskoj Zvezdi imaju ogromna očekivanja posle dolaska novih vlasnika - nemačke kompanije, u saradnji sa Adidasom, kao i poznatim fudbalerima Tomasom Milerom, Matsom Humelsom i Janom Zomerom.

"Dobro smo odradili pripreme, došao je novi trener (Pepa) i mislim da smo podigli atmosferu i igru na mnogo viši nivo. Dobro smo se pojačali sa nekoliko igrača i ciljevi za ovu sezonu su veliki, mogu slobodno da kažem da se teži istorijskom uspehu. Došli su novi vlasnici iz Nemačke, zajedno sa Adidasom i trojicom igrača: Janom Zomerom, Tomasom Milerom i Matsom Humelsom. Verujem da će klub napraviti dodatan iskorak i dokazati se ove sezone. Žao mi je što propuštam prvo kolo, ali jedva čekam da sezona počne", podsetio je Leković na crveni karton protiv Brage iz poslednjeg kola prošle sezone, zbog kog će propustiti okršaj sa Sportingom.

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Osvrnuo se mladi štoper i na pogotke Bragi za opstanak Estrele. Dogovor o otkupu ugovora od Crvene zvezde za dodatnih 1.000.000 evra, posle 250.000 plaćenih za pozajmicu, već je bio postignut, tako da status junaka nije uticao na to. Ali jeste na njegov život.

"Neverovatne emocije koje sam doživeo. Možda najveće do sada u karijeri i pamtiću taj trenutak do kraja života. Bilo je to ogromno iskustvo i za mene i za ekipu. Tim golovima nam se vratilo za neke ranije propuštene šanse. Sada sam ja iskočio kao pojedinac, drugi put će neko drugi, ali najbitnije je da smo ostali u ligi. Posle golova se promenilo dosta što se tiče mog statusa i u klubu i u gradu, ne mogu da ne kažem da mi nije drago zbog toga, a verujem da ću im i ove sezone vratiti svojim igrama".

Novinarka jednog od tri najpoznatija sportska lista u Portugaliji kao prijatno iznenađenje u ligi vidi Famalikao, čiji će večerašnji duel sa Estorilom u gostima (21.15) otvoriti prvenstvo.

"Famalikao uvek ima ekipu koja zaslužuje pažnju. Prošle sezone su bili peti i sa tri boda iza Brage ostali bez Evrope. Reč je o klubu koji pravi dobre igrače. Doveli su Karlosa Karvaljala za trenera i mislim da će to biti dobar spoj. A, što se tiče novih igrača od kojih dosta očekujem, neka to budu Portov In Bom Hvan i Sportingov Isa Dumbija", istakla je Ana Luisa iz O Žoga.

Kada je Hvan nastupao za Crvenu zvezdu, Leković je bio na pozajmici u Viljarealu, ali zna mladi štoper šta reprezentativac Južne Koreje donosi Portu.

"Reč je o odličnom igraču, siguran sam da će Hvan imati veliku i značajnu rolu u Portu i da će Porto, ponovo uz Sporting, biti glavni kandidat za titulu. Gro Sportingovog tima je otišao, ali su doveli dobre igrače, a pritom i podmladili tim. Izuzev vodeće trojke i Brage iza njih, portuglaska liga je dosta ujednačena. Svako svakog može da dobije i biće dosta uzbudljivo. Verujem da ćemo mi biti bolji u odnosu na prošlu sezonu".