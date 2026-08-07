Oranje opet u modi: Eredivizija u padu, ali je i dalje magnet za najjače klubove Evrope

Ove sezone, Lale mogu da imaju tri tima u Ligi šampiona, dva sigurno, šampion PSV Ajndhoven i vicešampion Fajenord, ali posle očajne prošle sezone timova iz ove zemlje Beneluksa od narednog leta ove zemlje će se zameniti. Portugalci su sada zvanično šesti, što znači da imaju najbolju ligu van Liga petica na Starom kontinentu.

Večito pitanje – koji je najjači šampionat na svetu van „Liga petica” (Španija, Engleska, Nemačka, Italija i Francuska)? Turska je u ekspanziji, tamošnji klubovi dovode skupocene zvezde ovog leta, kao što je Trabzon napravio bum dolaskom Egipćanina Mohameda Salaha ili Fener angažovanjem Mejsona Grinvuda . Neki bi uprli prstom na lige van Starog kontinenta, pre svega u Brazilu i u Saudijskoj Arabiji, možda Meksiku. Ako bismo ostali u Evropi, tu je večita bitka poslednjih godina između holandske Eredivizije i portugalske Primeire.

Holanđane opasno ugrožavaju i komšije Belgijanci. U protekloj sezoni timovi iz Eredivizije sakupili su samo 9.979 bodova, a recimo četiri godine ranije duplo više – 19.200. Pretprošle su imali 15.250. Primera radi, iznad Holandije na šestoj poziciji je portugalska Primeira koja je prošle sezone sakupila duplo više bodova – 20.500. 20.00: (2,55) Kambur (3,30) Ekscelzior (2,60) Podsetimo, PSV i Ajaks nisu uspeli da se domognu nokaut faze Lige šampiona, odnosno do 24. pozicije. Najdalje je u Evropi dogurao AZ Alkmar i to u najslabijoj Ligi konferencije. SAIBARI NAPUNIO KASU ŠAMPIONA, PUT PARIZA KREĆE MIKA GODTS, POVRATAK TADIĆA I KOSTIĆA NA MESTO USPEHA Filip Kostić (©AFP) Iako je u blagom padu, Eredivizija uvek ima posebnu draž, velikani Ajaks, PSV i Fajenord su velika imena ne samo u domaćim okvirima. Holandska elita je uvek sjajan izlog za najbolje klubove Evrope. Nije toliko platežna, ne zarađuju se basnoslovne cifre kao u Engleskoj, ali je idealna kao odskočna daska za one najbogatije. Najbolji holandski klubovi moraju da prodaju svako leto. Najveći transfer ovog leta je zasad napravio šampion iz Ajndhovena koji je Bajernu prodao Marokanca Ismaela Saibarija za 55.000.000 evra. Na putu ka Gradu svetlosti u tabor dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Pari Sen Žermena je najbolji fudbaler Ajaksa, Belgijanac Mika Godts, koji je procenjen na oko 60.000.000 do 65.000.000 evra.

Za srpske ljubitelje fudbala, Eredivizija će imati još veću draž jer su se u ovu zemlju vratili Dušan Tadić i Filip Kostić, kojima je Groningen bio prva pečalbarska stanica posle Vojvodine, odnosno kragujevačkog Radničkog. Nekadašnji kapiten Srbije je odabrao NEC iz Najmehena, dok se doskorašnji fudbaler Juventusa između tople Atine i srpske kolonije u AEK-u odlučio za PSV Ajndhoven. Nije Eredivizija samo dobra odskočna daska za mlade nego i za veteran da u smiraj karijere dožive “drugu mladost”. Hrvat Ivan Perišić je „oživeo” karijeru na Filips stadionu posle kraha u rodnom Splitu i voljenom Hajduku. Dejli Blind se vratio u Ajaks da završi karijeru. Devi Klasen je nekoliko godina u amsterdamskom gigantu. PSV je trostruki uzastopni šampion Holandije. Nije se dešavalo često da najbolji tim Eredivizije četiri puta u nizu osvoji tron u ovoj državi Beneluksa. Timu sa Filips arene to je uspelo u dva mandata, od 1985/1986. do 1988/1989. i od 2004/2005. do 2007/2008, dok je Ajaks bio četiri puta na krovu od 2010/2011. do 2013/2014. Trener tima iz Ajndhovena Peter Boš će pokušati da sruši rekord Franka de Bura, koji je jedini osvojio četiri titule zaredom kao trener i to kada je bio na kormilu slavnog kluba iz Amsterdama. PEPI OSTAO U AJNDHOVENU, ŠAMPIONSKI TIM SE NIJE MNOGO MENJAO, NEMA VIŠE HVANA NA DE KAJPU Rikardo Pepi (©AFP) PSV je prodao Marokanca Saibarija, opet lepo napunio kasu, a šampionski tim je uglavnom ostao na okupu. Amerikanac Rikardo Pepi je ostao i predvodiće napad šampiona naredne sezone, a tu su i dalje iskusni Seržinjo Dest, Džerdi Shouten, Džo Verman, Rumun Denis Man, Gus Til, mladi Ruben van Bomel, pominjani veteran Ivan Perišić… Očekuje se mnogo od mladog Bosanca Esmira Barjaktarovića. Prošle sezone se tim iz Ajndhovena prošetao do titule sa čak 19 bodova više od Fajenorda, za razliku od 2024/2025, kada mu je Ajaks poklonio krunu posle prokockane prednosti od devet bodova, šest kola pre kraja. Fajenord je imao turbulentnu sezonu sa Robijem van Persijem na kormilu. Zaostatak za šampionom bio je ogromnih 19 bodova, ali je drugo mesto donelo timu sa De Kajpa direktan plasman u Ligu šampiona. Nije to bilo dovoljno, pa je došlo do smene deteta grada i kluba, a na njegovo mesto se vratila još jedna legenda Fajenorda Đovani van Bronkhorst. On je 2017. doneo titulu ekipi iz Roterdama posle 18 godina. Nekadašnji trener Glazgov Rendžersa može da uđe u istoriju kluba kao trener sa dve titule šampiona. Više na De Kajpu nećemo gledati nekadašnjeg vezistu Crvene zvezde, Korejca In-Bom Hvana, koji je posle dve godine u najvećoj luci u Evropi odlučio da se preseli u još jednog evropskog giganta, Porto kod Italijana Frančeska Fariolija. Japanac Ajase Ueda bi i ove sezone trebalo da bude udarna igla tima iz Roterdama, uz Alžirca Anisa Hađa Musu. Nema više u Fajenordu Engleza Rahima Sterlinga, koji se pokazao kao veliki promašaj. REMONT NA JOHAN KROJF ARENI Ajaks je imao razočaravajuću sezonu, tek je posle plej-ofa stigao do mesta u Ligi konferencije. Videli smo u Novom Sadu ovog leta snagu Kopljanika, koji su glatko eliminisali Vojvodinu u drugom kolu kvalifikacija za plasman u najslabije UEFA takmičenje.

Tim sa Johan Krojf arene bio je veoma aktivan na tržištu ovog leta. Pune ruke posla imao je sportski direktor Žordi Krojf. Vraćen je veteran Dejli Blind iz Đirone (226 utakmica u dresu Kopljanika), a veliko pojačanje je Nemac iz Borusije Dortmund Julijan Brant (383 meča u Bundesligi), kao i njegov zemljak Mark-Andre ter Štegen koji je posle agonije u Barseloni poslednje dve godine napustio Nou Kamp i ima šansu da oživi karijeru. Dovedeni su i napadači, Brazilac Markos Leonardo, nekadašnji igrač Benfike i saudijskog Al Hilala, kao i Tolu Arokodare na pozajmicu iz Vulverhemptona, koji je najbolje partije imao u Genku. Nema više robusnog Vouta Veghorsta koji je pojačao Tvente, dok su igrači sa velikim platama takođe napustili Amsterdam, kao što su Ukrajinac Oleksandar Zinčenko, Japanac Takehiro Tomijasu i Englez Čuba Akpom. Mnogo se očekuje u Ajaksu od Izraelca Oskara Gluha, koji je imao razočaravajuću debitantsku sezonu u Amsterdamu posle dolaska iz Salcburga. Blistao je protiv Vojvodine i najavio da će biti udarna igla Kopljanika.

Posle čak tri trenera prošle sezone, nova promena na klupi. Španac Mićel Anhel Sančes Munjos, ili samo Mićel, pokušaće da vrati stari sjaj timu iz Amsterdama. On je ostavio dubok trag u Đironi koju je vodio do Lige šampiona. Teško će u Ajaksu zadržati najboljeg igrača prošle sezone, krilo Godtsa, koga opasno pritiska moćni Pari Sen Žermen. U krugu ova tri tima treba tražiti novog šampiona. Prema proceni Opta Predictora, PSV ima 48,5 odsto šanse da osvoji titulu u Holandiji, Fajenord je na 11,8, Ajaks na 10,2, AZ Alkmar na 8,6, a Tvente na 8,1.