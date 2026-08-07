Vukotić u drugačijoj ulozi: Pričao sam sa Saletom, mislim da sam opravdao tu poziciju

Spustio se nešto niže u vezni red.

"Pričao sam sa Saletom i stručnim štabom jer nam je nedostajala ta kreativnost na zadnjem veznom. Usaglasio sam se sa njima da probamo ovako, da kreiramo odatle, da bude bolji ritam, da budemo bolji sa loptom nego što smo bili. Mislim da sam opravdao tu poziciju. Nadam se da će sve biti u revanšu".

Pokušao je kao protiv IMT-a da postigne gol iz slobodnog udarca.

"Danas je bila slična pozicija, probao sam isto, malo je falilo. Nema veze, biće okej, dobro je da dolaze šanse".

Malo su ih mučile duge lopte rivala.

"Oni su malo čudni bili sa tim dugim loptama. Spuštali su krila na špica, napadali su sa dva napadača, nije bilo lako. Malo smo zakazali sa tim na početku, posle toga smo bili bolji i bolji. Skautirali su oni možda da nam fali brzina, probali su preko, ali nisu dali gol".