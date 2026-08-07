Vukotić u drugačijoj ulozi: Pričao sam sa Saletom, mislim da sam opravdao tu poziciju
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 00:03
Igrao je nešto povučenije i uradio odličan posao
Partizan je nadigrao kazahstanski Tobol (3:0) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije i praktično rešio pitanje pobednika ovog dvomeča. Ostao je put u Kazahstan i da se zadrži velika prednost, a ako ne dođe do nekog čuda, Hetafe ih čeka u plej-ofu za ulazak u grupnu fazu.
Posle prvog meča sa Tobolom, utiske je izneo vezista Milan Vukotić.
"Bitno je da smo dobili sa ovolikom razlikom ubedljivom. Nije bila nimalo laka utakmica, ali smo držali tempo. Znali smo da će biti utakmica intezivna od prvog minuta, takav je njihov mentalitet, tako oni igraju. Mi smo odgovorili, dali smo tri gola i rešili utakmicu kako treba", započeo je.
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Spustio se nešto niže u vezni red.
"Pričao sam sa Saletom i stručnim štabom jer nam je nedostajala ta kreativnost na zadnjem veznom. Usaglasio sam se sa njima da probamo ovako, da kreiramo odatle, da bude bolji ritam, da budemo bolji sa loptom nego što smo bili. Mislim da sam opravdao tu poziciju. Nadam se da će sve biti u revanšu".
Pokušao je kao protiv IMT-a da postigne gol iz slobodnog udarca.
"Danas je bila slična pozicija, probao sam isto, malo je falilo. Nema veze, biće okej, dobro je da dolaze šanse".
Malo su ih mučile duge lopte rivala.
"Oni su malo čudni bili sa tim dugim loptama. Spuštali su krila na špica, napadali su sa dva napadača, nije bilo lako. Malo smo zakazali sa tim na početku, posle toga smo bili bolji i bolji. Skautirali su oni možda da nam fali brzina, probali su preko, ali nisu dali gol".
Da li je Raća dao neki savet, s obzirom da je i on bio zadnji vezni?
"Raća uvek daje podršku. Jako nam je bitan, posebno kada je na klupi. Daje nam dobre savete, pogotovo kada je pauza za vodu".
Navijači su skandirali posle meča "dajte Hetafe da se igramo".
"Biće teška utakmica sa njima. Španci igraju fudbal dobro, biće teško. Moramo da analiziramo i da im odgovorimo na pravi način, oni uvek drže visok ritam. Nismo ih analizirali do sada, nadam se da ćemo posle ovog dvomeča sa Tobolom otići tamo spremni i motivisani, da donesemo Partizanovim navijačima što očekuju".
Uskoro stiže i Idrisu Baba.
"Iskreno ne znam koji je igrač, vidim da ga svi hvale, sigurno nije loš. Ima dobre sezone, igra tamo već dugo u Almeriji. Svako ko ima taj kvalitet je dobro došao. Samo da se uklopi i biće sve kako treba", zaključio je.