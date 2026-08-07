INTERVJU - Ajzea Kenan: Nadao sam se povratku u Zvezdu, žao mi je što neće videti moje novo telo

Sada je u Hjustonu, gradu u kojem je započeo svoju NBA karijeru kao tada perspektivni šuter. U Teksasu se oporavljao i od teške povrede, tu živi, ide na svakodnevnu terapiju, trenira svakodnevno i spremno čeka poziv iz Evrope. Želi da se vrati u Evroligu i pokaže svima da može još da bude važan deo rotacije elitnih klubova. “Uložio sam mnogo rada tokom prethodne godine, dok nisam mogao da igram, ali u Crvenoj zvezdi neće dobiti priliku da to iskuse. To je jedini tužan deo cele priče. Moraće da budu na drugoj strani svega što sada donosim”, sa osmehom, verovatno i dozom sete počinje Ajzea Kenan intervju za Mozzart Sport.

Sećaju se dobro navijači Crvene zvezde osećaja koji je vladao među njima kada je sredinom juna 2024. godine na Mali Kalemegdan stigao Ajzea Kenan . Dočekan kao jedno od kapitalnih pojačanja, šuter rodom iz Biloksija u Misisipiju odigrao je samo jednu sezonu za beogradske crveno-bele. Drugu mu je “pojelo” kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta tokom utakmice VTB Superkupa protiv Dubaija. Bila je to ujedno i poslednja njegova utakmica za Crvenu zvezdu...

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55) Kako se osećate sada, kako je koleno?

“Koleno je dobro. Treniram svakog dana i, naravno, svakodnevno idem na terapije, ali sve je u redu. Dobio sam dozvolu za sve aktivnosti, pregledi su završeni i spreman sam da se vratim na teren. Radim sve što je potrebno kako bih ostao spreman, a istovremeno čekam da se malo slegne prašina na tržištu Evrolige, da vidim gde će ko završiti i kakve planove klubovi imaju. Kada dobijem zeleno svetlo i kada vidimo kako će se situacija razvijati, znaćemo gde ću završiti”. Vaša namera je, dakle, da se naredne sezone vratite u Evroligu?

”Naravno. To mi je namera, to su moji planovi i tome se radujem”. Da li je već bilo kontakata u vezi sa potpisivanjem ugovora sa nekim klubom?

”Postoje neke stvari koje se dešavaju, ali sada zaista ne mogu mnogo da kažem. Recimo samo da se situacija razvija, a ja pokušavam da budem strpljiv i da vidim gde će određeni igrači završiti. Ove sezone bilo je mnogo različitih promena, tako da moram da sagledam gde mogu najbolje da se uklopim i istovremeno pomognem nekom timu da bude konkurentan i pokuša da osvoji titulu. To su moje ambicije pred povratak. I dalje želim da pokušam da osvojim titulu i da na najbolji mogući način pomognem ekipi”.

Poslednjih nedelja videli smo nekoliko snimaka na društvenim mrežama na kojima trenirate i igrate u Sjedinjenim Američkim Državama. Možete li da nam kažete nešto više o svom trenutnom režimu treninga? Da li je to potvrda da je oporavak u završnoj fazi ili da je ta faza već završena?

”Sada sam dobio dozvolu za sve aktivnosti. Došao sam do faze terapije u kojoj pokušavam da što vernije simuliram utakmicu, sa različitim igračima i telima oko sebe, kako bih radio na reakcijama i svim tim stvarima. Pokušavam da igram u situacijama koje što više podsećaju na pravu utakmicu”, otkriva doskorašnji bek Crvene zvezde i nastavlja:

”Ovde, u mestu u kojem živim, tokom leta postoji liga, kakvih ima širom Amerike. Izlazim na teren i igram pomalo kako bih ubrzao proces povratka utakmicama, jer nisam odigrao meč još od oktobra. Sada sam u fazi u kojoj prolazim kroz simulacije utakmica, svakog dana redovno radim terapije i čekam da vidim gde ću biti”. S obzirom na to da smo zagazili duboko u avgust i da je većina klubova u Evroligi gotovo popunila sastave, koliko je važno da sledeći klub bude pravo mesto za vas, čak i ukoliko to znači da ćete morati malo duže da sačekate odgovarajuću ponudu?

”To je upravo ono što želite kada se vraćate posle povrede. Ne želite samo da budete ubačeni u bilo kakvu situaciju. Želite da se vratite u sredinu i poziciju koje će vam omogućiti da ponovo stanete na noge i da vam pruže određeni period prilagođavanja. Da postoji razumevanje za ono što sledi i strpljenje dok ekipa drži stvari pod kontrolom, bez obzira na to kako se situacija bude razvijala”. Vi ste, suštinski, spremni za akciju?

“Lično, osećam da ću biti spreman čim počne trening-kamp. Spreman sam da igram. Gde god da završim, to ću im i reći. Spreman sam. Ne osećam da me bilo šta sputava, ali istovremeno želim da budem pametan i nastavim da pravim ispravne korake. Svakodnevno razgovaram sa agentom i pokušavamo da procenimo koja je najbolja situacija i kojim putem treba da krenemo”. POVREDA MI DALA ŠANSU DA PRUŽIM ODMOR TELU Ajzea Kenan (©Star Sport) Iza sebe imate dugu karijeru i u NBA ligi i u Evroligi. Šta vas u ovoj fazi života i karijere motiviše da nastavite da igrate, čak i posle tako teške povrede?

”Osećam da mi je ostalo još dosta goriva. Takmičar u meni ne dozvoljava mi da se zadovoljim postojećim, posebno kada pouzdano znam da mogu da pružim više i da još imam mnogo toga da dam”, jasan je Kenan i dodaje:

”Uvek govorim da ću ići dok se točkovi ne raspadnu. Još imam energije. Uzbuđen sam i radujem se povratku na teren, pre svega zbog prilike da se ponovo takmičim. Želim da vidim gde sam, a znam i osećam da još mogu da pomognem nekoj ekipi. Tome se radujem”. Doživeli ste povredu prednjeg ukrštenog ligamenta praktično na samom početku sezone. Da li na to gledate kao na najteži trenutak u svojoj košarkaškoj karijeri?

”Ne. Bio je to samo jedan trenutak. Takve stvari se dešavaju u ovoj igri”, zastaje iskusni šuter i zatim podseća:

”Slomio sam stopalo i dok sam igrao za Finiks Sanse. To je, na neki način, bila povreda koja me je dovela u Evropu. Već sam prošao kroz sličnu situaciju i ovo nije bilo nešto što je moglo da me zaustavi jer sam, kao što sam rekao, takmičar. Samo me je nateralo da još više radim na oblastima kojima je možda bilo potrebno posvetiti dodatnu pažnju”. Reklo bi se da ste iz nepovoljne situacije izvukli dosta pozitivnih stvari...

“Pa, dobio sam priliku da godinu dana vodim računa o svom telu i da mu pružim odmor, i mentalno i fizički. Imao sam priliku da radim stvari za koje tokom prethodnih 12 ili 13 godina karijere nisam imao vremena. Zbog toga je, na neki način, bilo dobro. Jedina negativna strana bila je to što nisam mogao da igram. Igranje je ono što me svakog dana pokreće i zbog čega se budim, tako da je nemogućnost da budem na terenu bila najteži deo svega. Ipak, posmatrao sam taj period kao priliku da ponovo sastavim svoje telo”.

Koliko je igraču koji je navikao da se svakodnevno takmiči teško da odjednom postane posmatrač na treninzima ekipe i da utakmice prati sa strane?

”Može da bude veoma teško, ali ja sam i navijač ove igre i volim da gledam košarku. Pratio sam celu sezonu Evrolige. Bilo mi je teško samo zato što nisam mogao da budem na terenu i pomognem ekipi u trenucima u kojima sam znao da mogu da joj pomognem. Na to gledam kao na deo igre. Ne možete da spustite glavu, jer ako to uradite, nećete uspeti da se vratite tamo gde želite. Iskoristio sam taj period kao priliku da vidim od čega sam napravljen. Pronašao sam zadovoljstvo u svakodnevnom procesu povratka do tačke na kojoj se sada nalazim. Radujem se prilici da nekome pokažem šta sada mogu”. A, šta vas je taj dugi period van košarke naučio o samom sebi? Koja je najvažnija stvar koju ste tokom oporavka saznali o sebi?

”Naučio sam da i dalje moram da budem strpljiv. Postojali su i određeni delovi moje igre na kojima sam želeo da radim dok sam bio van terena. Imao sam priliku i da provodim vreme sa porodicom i radim sa njima stvari koje mi posao ponekad uskraćuje. Kao što sam rekao, iskoristio sam taj period kao priliku da se ponovo izgradim, usredsredim i vratim stvari na pravo mesto”. Šta je, generalno, u mentalnom smislu najteže tokom čitavog procesa oporavka? Da li je to bol, neizvesnost koju donosi svaki sledeći dan ili možda strah od povratka?

”Najteže je bilo to što nisam mogao da igram (smeh). To je nešto što radite svakog dana, takmičite se sa saigračima i protiv drugih ljudi. To je verovatno bilo najteže, pored činjenice da nekoliko meseci nisam mogao da hodam. Osim toga, najteži deo bilo je odsustvo iz košarke. Međutim, taj period je istovremeno bio i dobar za mene”. OSEĆAM DA MI JE OSTALO JOŠ DOSTA GORIVA Ajzea Kenan (©Star Sport) Kada se vratite na leto 2024. godine, šta je presudilo da posle Olimpijakosa izaberete Crvenu zvezdu?

”Želeo sam izazov. Dolazio sam posle dva nastupa na Fajnal foru i osvojenih trofeja, a bio mi je potreban novi izazov. Želeo sam da pokušam da pomognem organizaciji da napravi iskorak i ostvari neke stvari koje ranije nije uspevala da ostvari. To je bio moj najveći izazov prilikom dolaska”, kaže prekaljeni bek i nastavlja:

”Privuklo me je i ono što su pokušavali da izgrade, njihova zamisao i kompletan plan o tome u kom pravcu smo želeli da odvedemo organizaciju. Želeo sam da budem važan deo toga, a i oni su u meni videli nekoga ko bi mogao da ima veliku ulogu. Znao sam da mogu da se nosim sa tim. Znao sam i da će biti dobrih i loših trenutaka, jer je sve to deo posla. Samo mi je žao što nisam uspeo da završim ono što smo započeli”. Koliko ste u trenutku selidbe znali o Crvenoj zvezdi, njenim navijačima, rivalstvu sa Partizanom, Beogradu i Srbiji?

”To je, praktično, bilo sve što sam znao. Znao sam kakva je atmosfera, znao sam za navijače i rivalstvo sa Partizanom. Prethodnih sezona igrao sam protiv Crvene zvezde, pa sam želeo da vidim kako će izgledati kada budemo na istoj strani. Iskreno, to je uglavnom bilo sve što sam znao”. Šta se tokom života u Srbiji najviše razlikovalo u odnosu na ono na šta ste navikli u Grčkoj ili tokom života u Sjedinjenim Američkim Državama?

”Verovatno putovanja na utakmice u različite zemlje i upoznavanje manjih sredina, njihove kulture i načina života. Volim da upoznajem manje krajeve Evrope, sela, manje klubove i manje zemlje. Tamo možete da vidite koliko su ljudi uzbuđeni, koliko im je stalo do košarke i koliko su veliki ljubitelji igre. Uvek je zanimljivo kada vidite ljude koji vas podržavaju na mestima na kojima nikada ranije niste bili niti ste sa njima imali bilo kakvu povezanost. Za mene je najzanimljiviji deo bio upravo upoznavanje tih manjih gradova i sredina kroz utakmice u domaćim i regionalnim takmičenjima”. Rekli ste da niste dobili priliku da završite posao u Crvenoj zvezdi. Kada sada pogledate unazad, postoji li nešto što bi uradio drugačije tokom boravka u klubu?

”Potrudio bih se još više da se ne povredim (smeh). Osim toga, uživao sam tokom boravka u klubu. Osećao sam da sam pomagao ekipi u mnogim segmentima, na različite načine i na brojnim utakmicama. Jedino zbog čega žalim jeste to što nisam uspeo da završim nešto što sam, po sopstvenom osećaju, pomogao da se započne. Ove sezone nisam mogao da im pomognem, ali sve je to u redu. Nadam se da to nije bio poslednji put i da ću i dalje biti prisutan. Samo mi je žao što to više neće biti sa njima”.