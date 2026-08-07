INTERVJU - Ajzea Kenan: Nadao sam se povratku u Zvezdu, žao mi je što neće videti moje novo telo
Vreme čitanja: 14min | pet. 07.08.26. | 07:42
”Nisam očekivao da će se završiti baš tako. Nadao sam se i mislio da ću dobiti priliku da se vratim i pružim im onu godinu koju zbog povrede nisam mogao da im pružim ove sezone”, otvoreno će iskusni šuter
Sećaju se dobro navijači Crvene zvezde osećaja koji je vladao među njima kada je sredinom juna 2024. godine na Mali Kalemegdan stigao Ajzea Kenan. Dočekan kao jedno od kapitalnih pojačanja, šuter rodom iz Biloksija u Misisipiju odigrao je samo jednu sezonu za beogradske crveno-bele. Drugu mu je “pojelo” kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta tokom utakmice VTB Superkupa protiv Dubaija. Bila je to ujedno i poslednja njegova utakmica za Crvenu zvezdu...
Sada je u Hjustonu, gradu u kojem je započeo svoju NBA karijeru kao tada perspektivni šuter. U Teksasu se oporavljao i od teške povrede, tu živi, ide na svakodnevnu terapiju, trenira svakodnevno i spremno čeka poziv iz Evrope. Želi da se vrati u Evroligu i pokaže svima da može još da bude važan deo rotacije elitnih klubova.
“Uložio sam mnogo rada tokom prethodne godine, dok nisam mogao da igram, ali u Crvenoj zvezdi neće dobiti priliku da to iskuse. To je jedini tužan deo cele priče. Moraće da budu na drugoj strani svega što sada donosim”, sa osmehom, verovatno i dozom sete počinje Ajzea Kenan intervju za Mozzart Sport.
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24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)
Kako se osećate sada, kako je koleno?
“Koleno je dobro. Treniram svakog dana i, naravno, svakodnevno idem na terapije, ali sve je u redu. Dobio sam dozvolu za sve aktivnosti, pregledi su završeni i spreman sam da se vratim na teren. Radim sve što je potrebno kako bih ostao spreman, a istovremeno čekam da se malo slegne prašina na tržištu Evrolige, da vidim gde će ko završiti i kakve planove klubovi imaju. Kada dobijem zeleno svetlo i kada vidimo kako će se situacija razvijati, znaćemo gde ću završiti”.
Vaša namera je, dakle, da se naredne sezone vratite u Evroligu?
”Naravno. To mi je namera, to su moji planovi i tome se radujem”.
Da li je već bilo kontakata u vezi sa potpisivanjem ugovora sa nekim klubom?
”Postoje neke stvari koje se dešavaju, ali sada zaista ne mogu mnogo da kažem. Recimo samo da se situacija razvija, a ja pokušavam da budem strpljiv i da vidim gde će određeni igrači završiti. Ove sezone bilo je mnogo različitih promena, tako da moram da sagledam gde mogu najbolje da se uklopim i istovremeno pomognem nekom timu da bude konkurentan i pokuša da osvoji titulu. To su moje ambicije pred povratak. I dalje želim da pokušam da osvojim titulu i da na najbolji mogući način pomognem ekipi”.
Poslednjih nedelja videli smo nekoliko snimaka na društvenim mrežama na kojima trenirate i igrate u Sjedinjenim Američkim Državama. Možete li da nam kažete nešto više o svom trenutnom režimu treninga? Da li je to potvrda da je oporavak u završnoj fazi ili da je ta faza već završena?
”Sada sam dobio dozvolu za sve aktivnosti. Došao sam do faze terapije u kojoj pokušavam da što vernije simuliram utakmicu, sa različitim igračima i telima oko sebe, kako bih radio na reakcijama i svim tim stvarima. Pokušavam da igram u situacijama koje što više podsećaju na pravu utakmicu”, otkriva doskorašnji bek Crvene zvezde i nastavlja:
”Ovde, u mestu u kojem živim, tokom leta postoji liga, kakvih ima širom Amerike. Izlazim na teren i igram pomalo kako bih ubrzao proces povratka utakmicama, jer nisam odigrao meč još od oktobra. Sada sam u fazi u kojoj prolazim kroz simulacije utakmica, svakog dana redovno radim terapije i čekam da vidim gde ću biti”.
S obzirom na to da smo zagazili duboko u avgust i da je većina klubova u Evroligi gotovo popunila sastave, koliko je važno da sledeći klub bude pravo mesto za vas, čak i ukoliko to znači da ćete morati malo duže da sačekate odgovarajuću ponudu?
”To je upravo ono što želite kada se vraćate posle povrede. Ne želite samo da budete ubačeni u bilo kakvu situaciju. Želite da se vratite u sredinu i poziciju koje će vam omogućiti da ponovo stanete na noge i da vam pruže određeni period prilagođavanja. Da postoji razumevanje za ono što sledi i strpljenje dok ekipa drži stvari pod kontrolom, bez obzira na to kako se situacija bude razvijala”.
Vi ste, suštinski, spremni za akciju?
“Lično, osećam da ću biti spreman čim počne trening-kamp. Spreman sam da igram. Gde god da završim, to ću im i reći. Spreman sam. Ne osećam da me bilo šta sputava, ali istovremeno želim da budem pametan i nastavim da pravim ispravne korake. Svakodnevno razgovaram sa agentom i pokušavamo da procenimo koja je najbolja situacija i kojim putem treba da krenemo”.
POVREDA MI DALA ŠANSU DA PRUŽIM ODMOR TELU
Iza sebe imate dugu karijeru i u NBA ligi i u Evroligi. Šta vas u ovoj fazi života i karijere motiviše da nastavite da igrate, čak i posle tako teške povrede?
”Osećam da mi je ostalo još dosta goriva. Takmičar u meni ne dozvoljava mi da se zadovoljim postojećim, posebno kada pouzdano znam da mogu da pružim više i da još imam mnogo toga da dam”, jasan je Kenan i dodaje:
”Uvek govorim da ću ići dok se točkovi ne raspadnu. Još imam energije. Uzbuđen sam i radujem se povratku na teren, pre svega zbog prilike da se ponovo takmičim. Želim da vidim gde sam, a znam i osećam da još mogu da pomognem nekoj ekipi. Tome se radujem”.
Doživeli ste povredu prednjeg ukrštenog ligamenta praktično na samom početku sezone. Da li na to gledate kao na najteži trenutak u svojoj košarkaškoj karijeri?
”Ne. Bio je to samo jedan trenutak. Takve stvari se dešavaju u ovoj igri”, zastaje iskusni šuter i zatim podseća:
”Slomio sam stopalo i dok sam igrao za Finiks Sanse. To je, na neki način, bila povreda koja me je dovela u Evropu. Već sam prošao kroz sličnu situaciju i ovo nije bilo nešto što je moglo da me zaustavi jer sam, kao što sam rekao, takmičar. Samo me je nateralo da još više radim na oblastima kojima je možda bilo potrebno posvetiti dodatnu pažnju”.
Reklo bi se da ste iz nepovoljne situacije izvukli dosta pozitivnih stvari...
“Pa, dobio sam priliku da godinu dana vodim računa o svom telu i da mu pružim odmor, i mentalno i fizički. Imao sam priliku da radim stvari za koje tokom prethodnih 12 ili 13 godina karijere nisam imao vremena. Zbog toga je, na neki način, bilo dobro. Jedina negativna strana bila je to što nisam mogao da igram. Igranje je ono što me svakog dana pokreće i zbog čega se budim, tako da je nemogućnost da budem na terenu bila najteži deo svega. Ipak, posmatrao sam taj period kao priliku da ponovo sastavim svoje telo”.
Koliko je igraču koji je navikao da se svakodnevno takmiči teško da odjednom postane posmatrač na treninzima ekipe i da utakmice prati sa strane?
”Može da bude veoma teško, ali ja sam i navijač ove igre i volim da gledam košarku. Pratio sam celu sezonu Evrolige. Bilo mi je teško samo zato što nisam mogao da budem na terenu i pomognem ekipi u trenucima u kojima sam znao da mogu da joj pomognem. Na to gledam kao na deo igre. Ne možete da spustite glavu, jer ako to uradite, nećete uspeti da se vratite tamo gde želite. Iskoristio sam taj period kao priliku da vidim od čega sam napravljen. Pronašao sam zadovoljstvo u svakodnevnom procesu povratka do tačke na kojoj se sada nalazim. Radujem se prilici da nekome pokažem šta sada mogu”.
A, šta vas je taj dugi period van košarke naučio o samom sebi? Koja je najvažnija stvar koju ste tokom oporavka saznali o sebi?
”Naučio sam da i dalje moram da budem strpljiv. Postojali su i određeni delovi moje igre na kojima sam želeo da radim dok sam bio van terena. Imao sam priliku i da provodim vreme sa porodicom i radim sa njima stvari koje mi posao ponekad uskraćuje. Kao što sam rekao, iskoristio sam taj period kao priliku da se ponovo izgradim, usredsredim i vratim stvari na pravo mesto”.
Šta je, generalno, u mentalnom smislu najteže tokom čitavog procesa oporavka? Da li je to bol, neizvesnost koju donosi svaki sledeći dan ili možda strah od povratka?
”Najteže je bilo to što nisam mogao da igram (smeh). To je nešto što radite svakog dana, takmičite se sa saigračima i protiv drugih ljudi. To je verovatno bilo najteže, pored činjenice da nekoliko meseci nisam mogao da hodam. Osim toga, najteži deo bilo je odsustvo iz košarke. Međutim, taj period je istovremeno bio i dobar za mene”.
OSEĆAM DA MI JE OSTALO JOŠ DOSTA GORIVA
Kada se vratite na leto 2024. godine, šta je presudilo da posle Olimpijakosa izaberete Crvenu zvezdu?
”Želeo sam izazov. Dolazio sam posle dva nastupa na Fajnal foru i osvojenih trofeja, a bio mi je potreban novi izazov. Želeo sam da pokušam da pomognem organizaciji da napravi iskorak i ostvari neke stvari koje ranije nije uspevala da ostvari. To je bio moj najveći izazov prilikom dolaska”, kaže prekaljeni bek i nastavlja:
”Privuklo me je i ono što su pokušavali da izgrade, njihova zamisao i kompletan plan o tome u kom pravcu smo želeli da odvedemo organizaciju. Želeo sam da budem važan deo toga, a i oni su u meni videli nekoga ko bi mogao da ima veliku ulogu. Znao sam da mogu da se nosim sa tim. Znao sam i da će biti dobrih i loših trenutaka, jer je sve to deo posla. Samo mi je žao što nisam uspeo da završim ono što smo započeli”.
Koliko ste u trenutku selidbe znali o Crvenoj zvezdi, njenim navijačima, rivalstvu sa Partizanom, Beogradu i Srbiji?
”To je, praktično, bilo sve što sam znao. Znao sam kakva je atmosfera, znao sam za navijače i rivalstvo sa Partizanom. Prethodnih sezona igrao sam protiv Crvene zvezde, pa sam želeo da vidim kako će izgledati kada budemo na istoj strani. Iskreno, to je uglavnom bilo sve što sam znao”.
Šta se tokom života u Srbiji najviše razlikovalo u odnosu na ono na šta ste navikli u Grčkoj ili tokom života u Sjedinjenim Američkim Državama?
”Verovatno putovanja na utakmice u različite zemlje i upoznavanje manjih sredina, njihove kulture i načina života. Volim da upoznajem manje krajeve Evrope, sela, manje klubove i manje zemlje. Tamo možete da vidite koliko su ljudi uzbuđeni, koliko im je stalo do košarke i koliko su veliki ljubitelji igre. Uvek je zanimljivo kada vidite ljude koji vas podržavaju na mestima na kojima nikada ranije niste bili niti ste sa njima imali bilo kakvu povezanost. Za mene je najzanimljiviji deo bio upravo upoznavanje tih manjih gradova i sredina kroz utakmice u domaćim i regionalnim takmičenjima”.
Rekli ste da niste dobili priliku da završite posao u Crvenoj zvezdi. Kada sada pogledate unazad, postoji li nešto što bi uradio drugačije tokom boravka u klubu?
”Potrudio bih se još više da se ne povredim (smeh). Osim toga, uživao sam tokom boravka u klubu. Osećao sam da sam pomagao ekipi u mnogim segmentima, na različite načine i na brojnim utakmicama. Jedino zbog čega žalim jeste to što nisam uspeo da završim nešto što sam, po sopstvenom osećaju, pomogao da se započne. Ove sezone nisam mogao da im pomognem, ali sve je to u redu. Nadam se da to nije bio poslednji put i da ću i dalje biti prisutan. Samo mi je žao što to više neće biti sa njima”.
Kada se sada osvrnete na taj period, postoji li utakmica koja vam je ostala urezana u sećanje kao nešto što je trebalo da dobijete kao ekipa?
”Postoji nekoliko utakmica sa kraja prve sezone koje bih voleo da možemo da vratimo. Trebalo je da ih dobijemo i te pobede bi nas te godine dovele u bolju poziciju u plej-ofu. Međutim, sve je to deo igre. Uvek gledam napred, nikada unazad, i trudim se da ne živim sa kajanjem. Upravo zato na svakoj utakmici ostavljam sve na terenu, kako se kasnije ne bih vraćao na nju i žalio zbog nečega. Osim nekoliko neizvesnih utakmica koje smo izgubili, a koje bih voleo da možemo ponovo da odigramo, uživao sam tokom boravka u klubu. Samo bih voleo da sam uspeo da završim ono što sam započeo, odnosno ono što smo svi zajedno započeli”.
Tokom dve godine u klubu praktično ste imali priliku da budeš deo dve različite ekipe Crvene zvezde. Koja je bila najveća razlika između tima koji je vodio Janis Sferopulos i ekipe koju je kasnije preuzeo Saša Obradović?
”Bila su to dva različita stila igre. Obe sezone bile su obeležene povredama i to je period koji više nikada nećemo moći da vratimo. Bile su to dve različite ekipe i dva različita načina igre. Siguran sam da bi obojica trenera i obe ekipe voleli da mogu da vrate neke utakmice u kojima smo vodili ili za koje smo znali da je trebalo da ih dobijemo. To je praktično sve što mogu da kažem o tome”, kaže Kenan, pa produžava misao:
”Voleo bih samo da sam ove sezone mogao da budem na terenu sa njima, jer znam da sam mogao da pomognem. Znam da sam mogao da pomognem”.
Navijači Crvene zvezde znaju da istaknu tvoju energiju i emociju koju si donosio na teren tokom prve sezone. Koliko vam je njihova podrška značila, čak i kada ste se oporavljali od povrede?
”Uf, navijači su mi značili sve”, bez dileme je nekadašnji bek nekoliko NBA klubova. “Velike mase, važni trenuci, neizvesne završnice i situacije u kojima je pritisak najveći, sve je to nešto iz čega crpim energiju. Svaki put kada bih istrčao pred tu publiku, na svakoj utakmici, iznova sam shvatao da još imam mnogo toga da pružim košarci. U meni još ima mnogo vatre i zaista volim da igram. Obećao sam sebi da ću se povući onda kada više ne budem voleo košarku na isti način, ali ta vatra i strast prema igri i dalje su u meni”.
Očigledno ste još pod jakim utiskom...
“Zato što su mi navijači stvarno mnogo značili. Trudio sam se da im to pokažem i da im na neki način uzvratim. Kada god bih ih sreo na ulici ili u tržnom centru, zastao bih, razgovarao sa njima, fotografisao se ili uradio bilo šta drugo što su želeli. Mnogo su mi značili i nadam se da su to razumeli. Trudio sam se da im pružim sve što sam imao”.
ŽAO MI JE ŠTO NISAM USPEO DA ZAVRŠIM ONO ŠTO SMO ZAPOČELI
Pomenuli ste da su obe vaše sezone u Crvenoj zvezdi bile obeležene povredama. Da li su upravo te povrede bile glavni razlog zbog kojeg ekipa nije ostvarila rezultate koje su mnogi navijači očekivali? Za dve godine osvojena su dva trofeja Kupa Srbije, nije napravljen očekivani iskorak u Evroligi, dok je Crvena zvezda oba puta eliminisana u polufinalu ABA lige...
”Trudim se da ne tražim opravdanja, naročito kada se dogode povrede, jer su i one deo igre. Ne želim da ih koristim kao izgovor, ali iskreno verujem da bi stvari bile drugačije da smo uspeli da ostanemo zdravi. Ipak, takve stvari se dešavaju i ne možete zbog toga da spustite glavu. Morate da pronađete rešenje. Mislim da su igrači i treneri pokušali da urade sve što su mogli kako bi sezonu priveli kraju na najbolji način, ali se stvari jednostavno nisu odvijale u našu korist”.
Imali ste priliku da treniraš i igrate sa velikim brojem košarkaša u Crvenoj zvezdi. Da li vas je neki saigrač posebno iznenadio radnom etikom ili na neki drugi način?
”Mislim da su svi momci konstantno pružali maksimum. I sam sam neko ko mnogo radi, ali ne bih mogao da izdvojim samo jednog igrača. Osećao sam da su svi dolazili spremni za rad i da smo pokušavali da guramo jedni druge koliko god smo mogli”.
A, neko konkretno?
“Momci poput Kodija imali su dobre sezone. Bolomboj je takođe igrao veoma dobro u prvoj sezoni, pre nego što se povredio. Ove sezone mogli ste da vidite Džordana, Džereda i ostale momke kako pokazuju na koje sve načine mogu da pomognu ekipi i šta mogu da joj donesu. Znam da svi oni svakog dana pružaju maksimum, žele da budu uspešni i pokušavaju da pobede”.
Kako ste doživeli odlazak iz Crvene zvezde? Postojale su spekulacije da biste mogli da ostanete, ali se to na kraju nije dogodilo. Da li vam je bilo teško da prihvatite da se vaše poglavlje u klubu završilo na takav način?
”Nisam očekivao da će se završiti baš tako. Nadao sam se i mislio da ću dobiti priliku da se vratim i pružim im onu godinu koju zbog povrede nisam mogao da im pružim ove sezone”, priča Kenan sa određenom emocijom u glasu i dodaje:
”To je bila moja osnovna želja. Hteo sam da ponovo odigram poslednju godinu ugovora, izađem na teren i nastavim tamo gde sam stao u sezoni pre povrede”.
NADAO SAM SE DA ĆU SE VRATITI U ZVEZDU
Da li je bilo priče o mogućnosti da ipak ostanete?
“Osetio sam da neće biti toga. Jednog jutra samo sam se probudio i shvatio da više nemam ugovor. Inače, razgovore o takvim stvarima uglavnom sam prepustio agentu. Nadao da ću se vratiti u Zvezdu. Najvažnije mi je bilo da završim rehabilitaciju, vratim se i naredne sezone pokušam da pomognem ekipi koliko god mogu. Ipak, nema ljutnje. Stvari se dešavaju sa određenim razlogom. Žao mi je samo što neće dobiti priliku da vide ovo moje novo telo (smeh)”.
A, da li ste i dalje u kontaktu sa nekim od bivših saigrača ili ljudi iz kluba?
”Stalno razgovaram sa njima. Javljaju se da provere kako sam, kao što su činili i tokom celog procesa oporavka. U veoma sam dobrim odnosima sa pomoćnim trenerima, kao i sa jednim od ljudi koji sponzorišu ekipu. Navijače zaista mnogo volim. Kao što sam rekao, motivisali su me na svakoj utakmici, bez obzira na to da li sam igrao dobro ili loše. Svaki put kada bih istrčao na teren bio sam uzbuđen zbog same prilike da budem deo ekipe i organizacije, kao i zbog toga što sam mogao da sa njima proživljavam velike trenutke na terenu”.
Šta mislite o novoj ekipi koju Crvena zvezda gradi, sa igračima poput Patrika Boldvina, Krisa Džonsa, Davida Kremera, Džonatana Motlija...
”Ne mogu da vam kažem ono što zaista želim da kažem (smeh), pošto više nisam deo ekipe. Ipak, želim im samo sve najbolje. Nadam se da će se stvari odvijati onako kako žele. Kao što sam rekao, žao mi je samo što neće biti na dobroj strani onoga što sledi od mene”.
Kada ljudi za nekoliko godina budu govorili o vašem vremenu u Crvenoj zvezdi, kako biste voleli da vas navijači pamte?
”Kao takmičara i pobednika. Kao nekoga ko je na svakoj utakmici pokušavao da donese uzbuđenje i strast. Želim da znaju da sam pokušao da im pružim sve što sam mogao. Želim im samo sve najbolje”.
Kakvu biste poruku želeli da pošaljete navijačima Crvene zvezde?
”Želim da se zahvalim svim navijačima koji su bili uz mene svakog dana tokom oporavka, kao i svima koji su se redovno raspitivali kako sam tokom prethodnih osam ili devet meseci. To mi je zaista prijalo. Njihova podrška me je motivisala. Osećao sam njihovu ljubav i želju da ponovo stanem na noge i vratim se igraču kakav sam bio”, bez uvijanja će Kenan i zaključuje:
”Samo želim da im kažem hvala. Vratio sam se zahvaljujući svima koji su me podržavali i želeli ponovo da me vide na terenu. To me je guralo i motivisalo da dođem do tačke na kojoj se sada nalazim. Zdrav sam, spreman sam sto odsto i čekaću pozive”.