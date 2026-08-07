Biće radovanja, biće i nerviranja: Rikelme odabrao napadača za Boku i razbuktao požar strasti

Ekvadorski reprezentativac u Boku stiže nakon epizode u meksičkoj Pačuki, gde je u prošloj sezoni postigao 8 golova na 22 meča, dok je ovog leta bio startni špic svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu. Tokom bogate evropske i južnoameričke karijere nosio je dresove Vest Hema, Evertona, Fenerbahčea, u kom je eksplodirao sa 59 pogodaka na 116 utakmica, kao i brazilskog Internasionala i ekvadorskog Emeleka.

Valensija je četvrto pojačanje Boke u letnjem prelaznom roku, posle dolazaka Leandra Lozana, Alvara Montera i Sebastijana Vilje, a nije isključeno da do kraja prelaznog roka stigne i Ezekijel "Čimi" Avila. Velikan iz Buenos Ajresa zateže sve linije tima kako bi spreman dočekao borbu u domaćem prvenstvu i dvomeč osmine finala Kopa Sudamerikane protiv paragvajske Rekolete.

Izbor Enera Valensije na prvi pogled deluje kao klasična kupovina proverenog imena sa velikim iskustvom, ali iza Rikelmeovog poteza krije se svesni pristanak na fudbalski rolerkoster. Ekvadorac je igrač koji ne ostavlja ravnodušnim ni sopstvene navijače ni protivničke defanzivce. U redovima Boke jako dobro znaju da sa njim na terenu nema mirne nedelje, on je napadač stvoren da publiku u roku od devedeset minuta sprovede od potpunog očaja do ekstaze.

Faktor radovanja dolazi iz njegove dokazane sposobnosti da uđe u zastrašujuće golgeterske serije. Valensija poseduje brzinu u prvih nekoliko metara i onaj specifičan njuh za gol koji se ne uči u školama. Kada uhvati talas, u stanju je da sam rešava utakmice i nosi ceo tim na leđima, što je demonstirao i u Fenerbahčeu rešetajući mreže, ali i u dresu Ekvadora na najvećoj sceni.

Sa druge strane, faktor nerviranja predstavlja drugu stranu njegove medalje. Prirodna mana ovog tipa napadača jesu povremeni, neobjašnjivi padovi u koncentraciji pred samim golom. Koliko god da je sposoban da pogodi nemoguće, toliko ume da promaši zicer sa nekoliko metara ili propusti priliku koja na utakmicama visokog uloga direktno odlučuje pobednika, kao na prethodnom Mundijalu. Upravo ta nepredvidivost razbuktava pravi požar strasti u Buenos Ajresu, Boka je dobila igrača zbog kojeg će se lomiti živci, ali i slaviti sa posebnim žarom.