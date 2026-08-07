Biće radovanja, biće i nerviranja: Rikelme odabrao napadača za Boku i razbuktao požar strasti
Vreme čitanja: 3min | pet. 07.08.26. | 01:02
Velike golgeterske serije ili promašivanje nemogućeg, videćemo šta će kod Ekvadorca biti češća pojava na Bombonjeri
Za ljubitelje južnoameričkog fudbala ovo je transfer poslastica! Ener Valensija novi je fudbaler Boke Juniors! Gigant sa Bombonjere obavestio je javnost da je sa legendarnim 36-godišnjim ekvadorskim napadačem postignut dogovor, te da u subotu slede obavezni lekarski pregledi. Ukoliko sve protekne u najboljem redu, iskusni golgeter potpisaće ugovor na 18 meseci, odnosno do decembra 2027. godine, i zadužiti plavo-žuti dres bez obeštećenja.
Šef stručnog štaba Rodolfo Aruabarena i predsednik Huan Roman Rikelme morali su ekspresno da reaguju na tržištu jer je situacija u ofanzivnoj liniji postala alarmantna. Adam Bareiro ima ozbiljnih problema sa diskus hernijom i ne zna se kada će na teren, Milton Himenes konstantno pauzira zbog povreda, pa je jedina zdrava opcija u špicu ostao Urugvajac Migel Merentijel. Rikelme, koji je još 2023. godine javno hvalio Valensiju i isticao ga kao jednog od najboljih napadača Mundijala u Kataru, prelomio je situaciju u korist kluba sa Brandzena 805. Mesto za stranog igrača oslobođeno je prodajom Marsela Saračija u Hjuston i pozajmicom Ikera Zufijaurea u urugvajski Albion.
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Ekvadorski reprezentativac u Boku stiže nakon epizode u meksičkoj Pačuki, gde je u prošloj sezoni postigao 8 golova na 22 meča, dok je ovog leta bio startni špic svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu. Tokom bogate evropske i južnoameričke karijere nosio je dresove Vest Hema, Evertona, Fenerbahčea, u kom je eksplodirao sa 59 pogodaka na 116 utakmica, kao i brazilskog Internasionala i ekvadorskog Emeleka.
Valensija je četvrto pojačanje Boke u letnjem prelaznom roku, posle dolazaka Leandra Lozana, Alvara Montera i Sebastijana Vilje, a nije isključeno da do kraja prelaznog roka stigne i Ezekijel "Čimi" Avila. Velikan iz Buenos Ajresa zateže sve linije tima kako bi spreman dočekao borbu u domaćem prvenstvu i dvomeč osmine finala Kopa Sudamerikane protiv paragvajske Rekolete.
Izbor Enera Valensije na prvi pogled deluje kao klasična kupovina proverenog imena sa velikim iskustvom, ali iza Rikelmeovog poteza krije se svesni pristanak na fudbalski rolerkoster. Ekvadorac je igrač koji ne ostavlja ravnodušnim ni sopstvene navijače ni protivničke defanzivce. U redovima Boke jako dobro znaju da sa njim na terenu nema mirne nedelje, on je napadač stvoren da publiku u roku od devedeset minuta sprovede od potpunog očaja do ekstaze.
Faktor radovanja dolazi iz njegove dokazane sposobnosti da uđe u zastrašujuće golgeterske serije. Valensija poseduje brzinu u prvih nekoliko metara i onaj specifičan njuh za gol koji se ne uči u školama. Kada uhvati talas, u stanju je da sam rešava utakmice i nosi ceo tim na leđima, što je demonstirao i u Fenerbahčeu rešetajući mreže, ali i u dresu Ekvadora na najvećoj sceni.
Sa druge strane, faktor nerviranja predstavlja drugu stranu njegove medalje. Prirodna mana ovog tipa napadača jesu povremeni, neobjašnjivi padovi u koncentraciji pred samim golom. Koliko god da je sposoban da pogodi nemoguće, toliko ume da promaši zicer sa nekoliko metara ili propusti priliku koja na utakmicama visokog uloga direktno odlučuje pobednika, kao na prethodnom Mundijalu. Upravo ta nepredvidivost razbuktava pravi požar strasti u Buenos Ajresu, Boka je dobila igrača zbog kojeg će se lomiti živci, ali i slaviti sa posebnim žarom.