NAJAVA DANA (ponedeljak, 12. oktobar): Mladost dočekuje OFK Beograd, derbiji začelja širom Evrope

KOVENTRI - NJUKASL, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Koventri je pre pauze ostvario svoju prvu pobedu u ovoj sezoni Premijer lige, ali ga očekuje težak zadatak da nastavi u istom ritmu, pošto će ugostiti Njukasl, protiv kojeg u poslednje vreme nije imao mnogo uspeha. Koventri je izgubio sedam od poslednjih osam ligaških mečeva sa Njukalsom, tako da je jasno ko je favorit

LEVANTE - SEVILJA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Sjajan početak sezone Sevilje biće na velikom ispitu u ovom susretu, pošto gostuje Levanteu, koji se muči sa formom, ali se može pohvaliti dugogodišnjim odličnim rezultatima na domaćem terenu. Levante je u zoni ispadanja i svaki bod mu mnogo znači.

ATALANTA - VENECIJA, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Niz poraza jedne od ekipa Atalante ili Venecije biće prekinut kada se u ponedeljak budu sastale u Bergamu, u pokušaju da preokrenu svoju sezonu u Seriji A. Atalanta je pobedila u šest od poslednjih sedam međusobnih duela u Seriji A i sačuvala mrežu netaknutom na četiri uzastopne domaće utakmice protiv Venecije.

TORINO - UDINEZE, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Ne zna se kome je bila potrebnija pauza zbog Lige nacija. Nijedan ni drugi tim dosad u Seriji A nije izgledao dobro, pa ćemo videti da li je tronedeljna pauza nešto promenila.

FAMALIKAO - ALVERKA, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Famalikao je pobedio samo jednu utakmicu od poslednjih pet i zasad ima razočaravajuću sezonu. Alverka je sa druge strane u seriji od dve pobede i ako upiše treću večeras, skočiće u gornji deo tabele portugalskog šampionata.

ARHUS - SONDERJUSKE, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Bore se ovi timovi za opstanak u danskom prvenstvu, Arhus čak i dalje nema pobedu posle devet kola, ali je zbog tri remija više ispred Sonderjuska na tabeli. Ne zna se kome su više potrebni bodovi...

EJUP - GEZTEPE, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Još jedan derbi začelja. Geztepe je ipak kakav takav favorit jer ima tri poraza i remija, naspram jedne pobede i pet poraza Ejupa. Geztepe ima gol razliku -4, a Ejup čak -14, tako da je večerašnji gost zapravo u povoljnijoj poziciji.

PAOK - KALAMATA, 17.00

(Fudbal, Grčka 1)

PAOK igra dobro na početku sezone i u poteri je za Panatinaikosom i AEK-om koji su ispred njega na tabeli. Kalamata će, skoro sigurno, biti u plej-aut zoni, pa ako uspe makar do boda protiv crno-belih, biće prezadovoljna.

GALATASARAJ - BURSA, 18.00

(Košarka, Turska 1)

Galatasaraj je neočekivano izgubio od Cibone i sada mora da se vadi pred domaćim navijčima protiv Burse. A, pritom, ni u domaćem prvenstvu tim Đanmarka Poceka ne blista. Pritisak na italijanskom stručnjaku je već veliki.