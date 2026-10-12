Vinijevo čupanje iznerviralo Kukurelju: Dajte crveni svakom ko me povuče za kosu (VIDEO)

Svet je ostao zgrožen. Ne viđa svaki dan ono što je registrovao u subotu uveče, kada je Vinisijus Žunior u trku, pre nego što je postigao gol protiv Viljareala, zgrabio za kosu Nejtana Salibu, zbog čega je VAR intervenisao, Brazilcu poništio pogodak, a pritom ga je glavni sudija zbog tog neobjašnjivog prekršaja na sredini terena opravdano isključio.

Arbitrima se nema šta prigovoriti. Samo su radili posao kako bi inače trebalo. Vinisijus je preterao i posle toga se izvinio madridistima, koji već kuju teorije zavere, iznervirani neuverljivim partijama i debelim minusom u odnosu na Barselonu.