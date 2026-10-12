Vinijevo čupanje iznerviralo Kukurelju: Dajte crveni svakom ko me povuče za kosu (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 12.10.26. | 10:52
Tako nešto se već desilo
Svet je ostao zgrožen. Ne viđa svaki dan ono što je registrovao u subotu uveče, kada je Vinisijus Žunior u trku, pre nego što je postigao gol protiv Viljareala, zgrabio za kosu Nejtana Salibu, zbog čega je VAR intervenisao, Brazilcu poništio pogodak, a pritom ga je glavni sudija zbog tog neobjašnjivog prekršaja na sredini terena opravdano isključio.
Arbitrima se nema šta prigovoriti. Samo su radili posao kako bi inače trebalo. Vinisijus je preterao i posle toga se izvinio madridistima, koji već kuju teorije zavere, iznervirani neuverljivim partijama i debelim minusom u odnosu na Barselonu.
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U takvim okolnostima Mark Kukurelja je našao način da u bliskoj budućnosti Real profitira zbog njegovog imidža, koji je još upečatljiviji nego frizura kanadskog veziste iz Viljareala. Kukurelja je u trenucima kada je sudija sankcionisao Vinisijusa što je čupao za kosu Salibu prišao sudiji Isidru Dijasu de Meri i zahtevao identičan tretman ako on bude žrtva.
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Naravno, to se odnosilo ne samo na meč u prethodnom kolu La Lige nego i na sve ostale u kojima bi protivnici mogli da nad Kukureljom izvrše akt kao Vini nad Salibom.
„Nadam se da će svakom biti pokazan crveni karton ako mi samo dotaknu kosu, ako mi pipnu dlaku. Verujem da ćeš i tada gledati snimak“, obratio se Kukurelja De Meri, a iz jednog ugla čitači sa usana su protumačili šta je rekao.
Inače, već jednom tokom karijere Mark Kukurelja je doneo benefit svom timu zbog frizure. Bilo je to prošle sezone u finalu Svetskog prvenstva za klubove, kada je Žoao Neveš povukao za kosu Kukurelju, a tada je levi bek igrao za Čelsi.