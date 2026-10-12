Lampard lakše diše posle prve pobede, ali želi nastavak protiv Njukasla

Lampard uoči ovog susreta nije krio želju da njegov tim veže dve pobede i tako znatno popravi poziciju na tabeli. Problem je samo jedan postignut uz deset primljenih golova, pa će jako važno biti kako da se zatvore svi prilazi sopstvenom golu, ali i bude daleko bolji pred golom protivnika.

Koventriju je pobeda nad Notingemom bila prva posle 25 godina u Premijer ligi, dok je Lampard kao trener imao tri pobede nad Njukaslom i bio je uspešniji samo još protiv Kristal Palasa sa četiri trijumfa.

"Bilo je veliko olakšanje kod igrača da ponovo dobiju taj osećaj kako je pobediti u jednom meču u Premijer ligi. Moram da razumem zašto je to tako, zbog čega im je to velika stvar, dok istovremeno imamo na umu sve one stvari koje su nas dovele dotle da igramo ovde. Svakako je da će biti stvari koje će usput naučiti, a moj posao je da ih podržim i teram da nastave, samopouzdanje će potom rasti još više", kaže Lampard.

21.00: (3,10) Koventri (3,50) Njukasl (2,25)

Dobra vest za Koventri je što će u konkurenciji da počnu meč biti oporavljeni Milan van Elvajk i Kejn Kesler Hejden, ali van stroja su i dalje Džoš Ekls, Luk Vulfenden, Hadži Rajt i Aurele Amenda.

Statistika kaže da je Koventri izgubio sedam od poslednjih osam ligaških mečeva sa Njukaslom, ima pet poraza u nizu. Ovo je njihov prvi susret od sezone 2009/20 kada su igrali u Čempionšipu, i prvi u Premijer ligi posle 25 godina. Njukasl je dobio dva poslednja gostovanja Koventriju sa po 2:0, ali nikada nije vezao tri pobede.

Svestan je otuda i Lampard da njegove momke čeka jako težak posao, posebno jer mu je dopada kako igra Njukasl pod komandom Matijasa Jajslea.

"Video sam elemente onog što pokušava da uradi i kako govori o svemu tome, taj stil koji želi da pokaže sa svojim timom. Edi Hau je uradio fantastičan posao pre njega. Kad god sam bio tamo da igram protiv Edijevog tima, energija i brzina tima i fizička moć bili su prisutni, i bilo je jako teško igrati protiv njih. Čini mi se i da Matijas želi tu energiju i da voli taj vertikalni fudbal. Želim mu sve najbolje jer mlad menadžer, ovakvi poslovi su izazovni, jer ima mnogo mišljenja i ocena onog što mi radimo. Nije mu bilo lako, stigao je prilično kasno u predsezoni, da bi rekao 'ovo je moja filozofija i ovako ćemo gledati'. To nije lako ni za koga. Trebaće mu vremena, ali vidi se da je vrlo talentovan menadžer", dodao je Lampard.

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Njukasl bi pobedom stigao do četvrtog mesta na tabeli, pa je jasno da će imati veliki motiv. Vilijam Osula, Niko Gonzales, Žoelinton i Amar Dedić su trenirali, ali to nije bio slučaj sa Denom Burnom, Tinom Livramentom, Džejkobom Remzijem i Entonijem Elangom.

"Nadam se da će trojica ili četvorica biti u ekipi. Žoelinton je bio prilično uključen u rad, napreduje i sve je bolji. Verujem da će uz njega još neki moći da igraju. Moramo biti pametni u planiranju mečeva. Neki imaju potencijal da budu u ekipi, ali ne još i u startnih 11", kaže Matijas Jajsle.

On je svestan da će Koventri igrati na krilima prethodne pobede.

"U ovoj ligi je svaki tim u stanju da pobedi bilo koga. Koventri ima momentum, dobili su samopouzdanje posle pobede, a imaju kvalitet i jasne principe igre. Ako odigramo najbolje što možemo, biće im teško da nas dobiju. Zato želimo da im otežamo posao maksimalno", zaključio je strateg Njukasla.

PREMIJER LIGA, 6. KOLO

Subota

Arsenal - Lids 2:1 (0:0)

/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/

Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)

/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/

Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)

/De Kujper 53, Hađam 90+3/

Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)

/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/

Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)

/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/

Mančester Junajted - Totenhem 1:1 (0:0)

/Embeumo 73 - Solanke 90+2/

Nedelja

Hal - Еverton 2:2 (0:0)

/Gelhart 48, Belumi 74 - Djuzberi Hol 55, Bari 68/

Kristal Palas - Notingem Forest 3:1 (2:1) Ž

/Kamada 41, Lerma 45+4, Pino 59 - Endoj 3/

Liverpul - Mančester Siti 0:3 (0:0)

/Haland 65, Doku 68, Šerki 78/

Ponedeljak

21.00: (3,10) Koventri (3,50) Njukasl (2,25) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama