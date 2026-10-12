Problem za Real: Dek mora na operaciju ramena, pauza četiri meseca

Dek je važan član tima, neko ko radi sve na terenu. Sada je pitanje ko će ga zameniti. Po onome što smo videli od Pedra Martineza dosad, prva pretpostavka je da će samo više minuta dobiti Alberto Abalde. Druga je da bi iskusni trener mogao da da šansu Gabrijelu Proćidi koji igra odlično u domaćem prvenstvu, ali zasad nije dobio ni minut u Evroligi.

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Postoji mogućnost i da se Real pojača. Evropski timovi čekaju da NBA franšize saopšte svoje finalne rostere i onda pokupe nekog igrača koji izvisi. Možda Real baš tu pronađe novo krilo, a možda i dovede nekog iz Evrope.

Što se tiče Deka, ovo mu je treća teška povreda u poslednje tri godine. Pokidao je ligamente kolena 2023. u plej-of seriji protiv Partizan Mozzart Beta, onda je obnovio tu povredu u maju sledećem godine, da bi u junu 2025. operisao kuk.

Pisalo se tada da Real želi da ga se reši, da hoće umesto njega da dovede Džejlena Horda ili Aleka Pitersa, ali je Argentinac preživeo i prošlo i ovo leto. Ima ugovor do 2028. godine, tako da ćemo videti kakva mu je sudbina u prestonici Španije.