Ronaldov intervju velikom prijatelju: Ja sam najbolji u istoriji fudbala i tačka

Samouveren do granice preterivanja, kao i uvek uostalom, mada je pitanje može li ovo neko da mu ospori? Možda ima boljih, ali efikasnijih – ne. Ne za sada, jer Lionel Mesi je postigao “samo” 945 golova za klubove i reprezentaciju, pošto ovde ipak računamo samo takmičarske utakmice što iz jednačine izbacuje Pelea. Uostalom, kada izbacimo brojke iz igre, ostaje samo subjektivan ukus?

“Možete da više volite Pelea, Mesija ili Maradonu, razumem to i poštujem. Ali da neko kaže da Kristijano nije kompletan igrač? To je laž. Ja sam najkompletniji. I verujem da sam najbolji fudbaler u istoriji. Ja nisam video boljeg od mene”, ističe Ronaldo, subjektivan do kraja, reći ćemo čak i pomalo arogantan.

Mada kompletan svakako jeste bio. Verovatno i najkompletiniji. S tim da nam se čini da sada potenctiranjem te rečli "kompletan" malo odgovara i svim kritičarima koji su u njegovom nedavnom sporu sa Žoržom Žezusom stali na stranu selektora Portugala i Ronaldu prebacili da više ne može, ponajviše zato što nema snage da igra i odbranu. Na stranu sad sve to, ipak su to samo poslednji dani Kristijanovog fudbalskog opusa, niko mu pri zdravoj pameti neće osporiti da je fudbalski gigant.

“Istorija je već ispisana. Biću iskren, mogao bih danas da završim karijeru i ne bih se kajao ni oko čega. Ali još sam u veoma dobroj formi, i dalje uspevam da pravim razliku. Tako da umesto da razmišljam dugoročno živim u trenutku”, rekao je Ronaldo.

Sad, oni što ga ne vole nazvaće ga uobraženim, a i to će uglavnom biti obožavaoci Lionela Mesija. O njemu samom Ronaldo nema lošu reč da kaže. Naprotiv.

“Mesi i ja smo 15 godina delili pozornicu kada su se delile nagrade i uvek smo se dobro slagali. U stvari, jednom ili dva puta se desilo da mu nešto i prevodim sa engleskog, a-ha-ha. I on je uvek bio dobar prema meni. Naše je rivalstvo bilo zdravo, kao ono između Sene i Prosta. Motivisali smo jedan drugog”.

Nije ovo možda najbolje poređenje, jer Ajrton Sena i Alan Prost umeli su jedan drugome ponešto da prebace, dok Ronaldo i Mesi nikada ni lošu reč nisu izgovorili o najvećem rivalu. I obojicu su zaista upisani u istoriji, a mnogi će ih - zavisno od preferencija - smatrati za najveće svih vremena. Pa sad, koga već volite, izbor je vaš...