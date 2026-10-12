Ono za žuti karton? Nikad! Jedva da je i faul, šokantna odluka… (VIDEO)

Nekadašnji defanzivac Liverpula i stručni konsultant Skaj sporta, Džejmi Karager , nije štedeo reči na račun glavnog arbitra Krisa Kavane , istakavši da je odluka o prvom žutom kartonu doneta pod utiskom Andersonove reakcije, a ne samog starta. “ To je tako loša odluka sudije ”, rekao je Karager posle utakmice. “ Ono što me frustrira jeste to što uopšte nije nameravao da da žuti karton. Dao ga je tek kada je pomislio da je Anderson povređen. To nema nikakve veze sa tim da li prekršaj treba ili ne treba da bude za žuti karton. To jedva da je faul. Šokantna odluka.”

I dok bi start nad Žeremijem Dokuom teško ko mogao da ospori, budući da bi omaleni Belgijanac otvorio kontru da ga Gravenberh na sredini terena nije srušio, bivšim engleskim fudbalerima, a sada stručnim konsultantima Skaj Sportsa sporan je prvi žuti karton koji je jedan od do isključenja najboljih fudbalera na terenu dobio na samom početku drugog poluvremena.

S druge strane, Geri Nevil se složio da je opomena bila preblaga, ali je skrenuo pažnju i na nepotreban rizik u koji je Gravenberh ušao dok je već imao karton. “ Jedino što bih rekao jeste – kada znaš da već imaš žuti karton i da si s pogrešne strane Dokua, da li zaista moraš tako da startuješ? Stavio je sudiju pred dilemu. “

Analizirajući isključenje tokom samog prenosa, Karager je dodao da je prva opomena bila potpuno nepotrebna, jer je kontakt bio bezazlen. “ Deluje zaista preoštro kada razmislite o ta dva starta. Prvi uopšte nije bio za žuti karton. Bilo je previše surovo za bezazlen start nad Andersonom, sudija je prebrzo posegao za žutim kartonom. “

Da je crveni karton bio ključni trenutak meča potvrđuju i brojke: Mančester siti je imao xG od svega 0,16 pre Gravenberhovog isključenja, ali je u potpunosti zavladao terenom čim je Liverpul ostao sa desetoricom na terenu. Bivši kapiten Mančester junajteda Roj Kin istakao je da je sudijska odluka promenila sve, mada nije bio zadovoljan ni time kako je Liverpul reagovao nakon isključenja.

“Ne vidim kako za ono može da se dobije žuti karton“, rekao je Kin o prvoj opomeni za Gravenberha. “Čitava utakmica se potom promenila. Liverpul se mučio fizički. Bilo je praznog prostora na sve strane. Liverpul je izgledao kao da su mu isključena četvorica igrača. Siti je kontrolisao utakmicu. U prvih sat vremena bila je to izjednačena borba.“

Podjednako oštar u oceni bio je i nekadašnji napadač Crvenih Danijel Staridž, koji je odluku o dodeljivanju prvog žutog kartona nazvao ‘smešnom’.

“Utakmica se promenila zbog crvenog kartona. Moramo biti iskreni u vezi s tim. Siti je uradio svoje nakon što je crveni karton promenio tok meča. Pre toga je bilo veoma izjednačeno.

Zbunjenom Kavaninom odlukom bio je i bivši fudbaler Mančester Sitija Majka Ričards. I njemu je ‘sporan’ bio prvi žuti karton.

“To je preblago. Kako je to žuti karton? Ne razumem“, rekao je Ričards.

"IMALI SMO DEVET IGRAČA IZA LOPTE, NIKAKVE OPASNOSTI NIJE BILO"

Pored stručnih konsultanta u studiju, veliko nezadovoljstvo na konferenciji za medije izrazio je i trener Andoni Iraola, naglasivši da je utakmica imala dva potpuno različita poluvremena zbog suđenja.

“Mislim da je analiza prilično jasna, zar ne?“, rekao je Iraola na konferenciji za medije posle meča. “Mislim da smo odigrali dve različite utakmice: jednu do crvenog kartona, a drugu od crvenog kartona do kraja. Mislim da smo bili bolji tim do crvenog kartona u prvih 62 minuta. A oni su, očigledno, bili bolji od nas posle toga i postigli golove. Ali mislim da igrači zaslužuju pohvale danas, jer su dali sve od sebe.“

Španskog stručnjaka je, takođe, posebno pogodila prva opomena pokazana Holanđaninu, uz objašnjenje da tako sitni kontakti ne smeju rano da rešavaju utakmice ove veličine.

“Mislim da Rajanov prvi faul nikako ne može biti za žuti karton, nikada“, rekao je Iraola. “U ovakvim utakmicama, obično gaženje palca ili tako nešto sitno... Sudija čak nije ni svirao faul odmah. Pustio je malo igru, mislim da je Anderson napravio par koraka i onda odlučio da padne. Ne znam zašto posle toga pokazuje žuti karton, jer to nije situacija gde se ostavlja prednost. Imali smo devet igrača iza lopte. Bilo je na sredini terena, nikakve opasnosti tu nije bilo.“

Iraola je na kraju skrenuo pažnju i na rano opominjanje Ronalda Arauha zbog prigovora, upozorivši na neujednačen kriterijum koji sudije sebi nameću za nastavak sezone.

“Tako uvaljuješ sebe u problem kao sudija, a uvaljuješ i nas. Na samom početku utakmice Ronald (Arauho, prim.aut.) dobio je žuti karton. Znam da je prigovarao i reagovao, ali u ovakvoj utakmici, ako počneš tako što ćeš kazniti Ronalda zbog prigovora nakon igranja rukom Geija, onda dovodiš sebe u težak položaj“, objasnio je Iraola. “Odmah na početku utakmice daš žuti karton desnom beku. Po udžbenicima - da, to je savršeno. On prigovara i ti možeš da mu pokažeš žuti karton. Ali onda ću pažljivo pratiti celu sezonu, jer svaki put kada neko bude prigovarao, to će morati da bude žuti karton”, zaključio je trener Liverpula.