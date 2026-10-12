Odjeci rimskog derbija: Večni grad patio za košarkom; aura Frančeska Totija daje na težini

Sam podatak da je dva kluba koja do juče nisu ni postojalа u prvom međusobnom okršaju posmatralo 9.312 ljudi jeste uspeh sam za sebe, ali kada se vidi ko je sve iz prvog reda gledao okršaj timova iz glavnog grada Italije, jasno je sa kakvim potencijalom se rađa novo rivalstvo. U prvom redu su se našle legende italijanske košarke i ljudi koji brinu o istoj Luiđi Điđi Datome i Andrea Barnjani. Bilo je tu ljudi iz sveta biznisa, televizije, sporta, a svakako da je najviše pažnje privukao Frančesko Toti.

Legendarni kapiten Rome, čovek kojeg zbog svojih dela na i van terena ne treba puno predstavljati, jeste neko čija sama pojava daje na dodatnoj važnosti bilo kom događaju u Večnom gradu, a kada se uzme u obzir da on nije samo gledalac, već i čovek sa određenom ulogom (savetnik vlasnika) u Maksima Romi, onda je jasno da se sve oko rimskog derbija diže na još viši nivo.

Jedan od najboljih italijanskih napadača svih vremena bio je izuzetno zadovoljan pobedom svog tima, a uoči utakmice rekao je koliko ga inspiriše da bude deo jednog ovakvog projekta, kao i to kakvu je ulogu imao vlasnik kluba Pol Matijašić.

"Ubedio me je odmah, prvog dana kada smo se upoznali. Bio je spreman i imao vrednosti i principe nekoga ko je želeo da me upozna. Osmislio je projekat za mene i integrisao me u klub, a ja sam srećan što sam ovde".

Pričao je Toti i o svom odnosu sa igračima.

"Ima vremena, sada se fokusiramo na ove utakmice. Ovo nam je prva utakmica kod kuće, derbi je uvek derbi. Nadam se da će navijači pobediti, jer Rim to zaslužuje. San je da odvedem Maksima Romu do vrha", reči su čoveka koji je u dresu Rome odigrao 44 gradska derbija protiv najvećeg rivala Lacija.