Odjeci rimskog derbija: Večni grad patio za košarkom; aura Frančeska Totija daje na težini
Vreme čitanja: 4min | pon. 12.10.26. | 10:47
Puna dvorana, legende italijanske košarke i naizvesna završnica... Deluje da ovo rivalstvo ima potencijal
Bio je Rim jedno vreme grad košarke sa slavnim danima Lotomatike. Međutim, davno je prošlo vreme kluba čije su boje branili velikani poput Dejana Bodiroge, Gregora Fučke, Erazema Lorbeka, Saše Obradovića, Sanija Bečirovića... Odavno Lotomatika nije u modi, ali zato je ova sezona značila početak neke nove istorije u Večnom gradu koji sada može da se pohvali sa dva ozbiljna i ambiciozna kluba.
Maksima Roma i Roma SPQR odigrali su sinoć istorijski gradski derbi u kojem je Niko Manion promašio šut za pobedu gostiju, pa je tako domaćin slavio - 96:95. Međutim, ono što je daleko važnije ne samo za italijansku, već i za evropsku košarku jesu odjeci pomenutog derbija, koji često pokazuju da li je reč o projektima sa iole šansom dugovečnosti ili o "čudu za dva dana" kojeg će se ljudi vrlo brzo zasititi. Ako je suditi po nekim prvim impresijama posle onoga što smo imali prilike da vidimo u rimskom Palazzo dello Sportu, onda deluje da bi igra pod obručima mogla da se uvuče pod kožu Rimljanima.
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Sam podatak da je dva kluba koja do juče nisu ni postojalа u prvom međusobnom okršaju posmatralo 9.312 ljudi jeste uspeh sam za sebe, ali kada se vidi ko je sve iz prvog reda gledao okršaj timova iz glavnog grada Italije, jasno je sa kakvim potencijalom se rađa novo rivalstvo. U prvom redu su se našle legende italijanske košarke i ljudi koji brinu o istoj Luiđi Điđi Datome i Andrea Barnjani. Bilo je tu ljudi iz sveta biznisa, televizije, sporta, a svakako da je najviše pažnje privukao Frančesko Toti.
Legendarni kapiten Rome, čovek kojeg zbog svojih dela na i van terena ne treba puno predstavljati, jeste neko čija sama pojava daje na dodatnoj važnosti bilo kom događaju u Večnom gradu, a kada se uzme u obzir da on nije samo gledalac, već i čovek sa određenom ulogom (savetnik vlasnika) u Maksima Romi, onda je jasno da se sve oko rimskog derbija diže na još viši nivo.
Jedan od najboljih italijanskih napadača svih vremena bio je izuzetno zadovoljan pobedom svog tima, a uoči utakmice rekao je koliko ga inspiriše da bude deo jednog ovakvog projekta, kao i to kakvu je ulogu imao vlasnik kluba Pol Matijašić.
"Ubedio me je odmah, prvog dana kada smo se upoznali. Bio je spreman i imao vrednosti i principe nekoga ko je želeo da me upozna. Osmislio je projekat za mene i integrisao me u klub, a ja sam srećan što sam ovde".
Pričao je Toti i o svom odnosu sa igračima.
"Ima vremena, sada se fokusiramo na ove utakmice. Ovo nam je prva utakmica kod kuće, derbi je uvek derbi. Nadam se da će navijači pobediti, jer Rim to zaslužuje. San je da odvedem Maksima Romu do vrha", reči su čoveka koji je u dresu Rome odigrao 44 gradska derbija protiv najvećeg rivala Lacija.
Ono što je zanimljivo jeste da daleko bliže boje onim u kojima igra Vučica ima Roma SPQR, dok je Toti na drugoj strani, ali i to je jedna od stvari koja dodatno daje draž ovom novom rivalstvu. Rekli smo već da je kultna olimpijska dvorana bila gotovo puna, a atmosfera u pojedinim momentima zapaljiva, kao da se igra na fudbalski derbi na Olimpiku. Istina, dominirali su samo navijači Maksime, koji su meč otvorili sjajnom koreografijom i vatrenom podrškom. Sa mnogo strasti su klupe oba kluba bodrile svoje igrače, proslavljale svaki poen, što je još jedan pokazatelj koliko je košarkaški derbi falio Rimu, a kako i ne bi, kada je poslednji gradski derbi odigran još davnog 27. januara 1980. između tadašnjih Eldorado Lacija i Akva Fabija Rome.
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Željni su u Večnom gradu sportskih uspeha. Najpopularniji kolektiv (fudbalski klub Roma) okitio se Skudetom davne 2001, dok je Lacio godinu dana ranije bio šampion. Košarka kao da je zamrla nakon takmičarske 2010/2011, kada je Lotomatika igrala Top 16 fazu Evrolige, a samo četiri godine kasnije potpuno potonula i završila u nižem rangu. Sada, potpuno nova euforija trese Rim jer je jasno da su Maksima Roma i Roma SPQR klubovi moćnih ljudi (Pol Matijašić, a na drugoj strani Luka Dončić i Doni Nelson), kao i to da je ova prva epizoda rimskog derbija označila početak novog, ne samo italijanskog, već i evropskog rivalstva, koje nije isključeno da ćemo gledati i na najvećoj klupskoj kontinentalnoj sceni!