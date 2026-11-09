NAJAVA DANA (ponedeljak, 9. novembar): Derbi za vrh u Ivanjici, Zvezda u ABA, Jokić gostuje Hjustonu

JAVOR – TSC, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Prva liga)

Derbi 17. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije. Javor i TSC imaju po 33 boda iz 16 utakmica, uz potpuno identičan učinak od devet pobeda, šest remija i jednog poraza. Ivanjičani su na prvom mestu zahvaljujući nešto boljoj gol-razlici (38:18 prema 36:18), dok oba tima u susret ulaze sa najboljim napadačkim učinkom u ligi. U prvom ovosezonskom okršaju, odigranom u avgustu u Bačkoj Topoli, nije bilo pobednika – 1:1.

CRVENA ZVEZDA – SLOVAN BRATISLAVA, 18.00

(Košarka, ABA liga)

Crvena zvezda se posle velike evroligaške pobede nad Olimpijakosom u Atini vraća obavezama u ABA ligi, gde trenutno ima učinak od četiri pobede i jednog poraza. Slovan iz Bratislave je u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja ostvario tri pobede uz dva poraza, a u prethodnom kolu savladao je Krku sa 66:64 u neizvesnoj završnici. Beogradski crveno-beli su u poslednjem nastupu na Jadranu bili izuzetno efikasni protiv Širokog, kojem su ubacili 100 poena i slavili rezultatom 100:82.

PLIMUT PARKVEJ – BERKHAMSTED, 20.30

(Fudbal, FA kup)

Zanimljiv okršaj dva sedmoligaša, koji su prvi put u klupskoj istoriji uspeli da se plasiraju u prvo kolo engleskog FA kupa. Plimut Parkvej zauzima četvrto mesto u svojoj ligi sa 29 bodova iz 15 utakmica, a posebno je zanimljivo da je dobio svih sedam prvenstvenih susreta na domaćem terenu. Berkhamsted je do istorijskog plasmana stigao kroz četiri kvalifikacione runde, a najveće iznenađenje napravio je pobedom od 2:1 na gostovanju Sautend Junajtedu. Plimutov napadač Roki Nil postigao je već 13 golova ove sezone, dok je Berkhamsted u osam prvenstvenih gostovanja zabeležio dve pobede.

KRISTIJANSUND – VOLERENGA, 19.00

(Fudbal, Norveška 1)

Kristijansund se nalazi u nezavidnom položaju, pošto je posle 25 kola pretposlednji na tabeli norveškog prvenstva sa 23 boda, dok je Volerenga osma sa 32. Domaći su u prethodnoj rundi prekinuli lošu seriju pobedom nad Sarpsborgom u gostima (4:2), nakon pet prvenstvenih utakmica bez trijumfa. Volerenga je, međutim, vezala tri pobede, među kojima se posebno izdvaja uspeh na gostovanju Bode/Glimtu (1:0), a zatim i ubedljivih 4:0 protiv Tromsea. Prvi ovosezonski međusobni susret pripao je Volerengi rezultatom 3:1.

TORENSE – LEIRIJA, 21.15

(Fudbal, Portugalija 2)

Torense se vraća obavezama u drugoj portugalskoj ligi posle dramatične evropske večeri, tokom koje je sa dva pogotka u sudijskoj nadoknadi savladao Ararat Jermeniju u Ligi Evrope (3:2). U domaćem prvenstvu ekipa je osvojila deset bodova iz devet utakmica, uz samo osam postignutih golova, dok Leirija ima 14 bodova i 13 pogodaka. Gosti su u prethodnom kolu pobedili AVS sa 2:1, a Torense je odigrao bez golova protiv Portimonensea. Poslednji ligaški susret ovih klubova, u februaru ove godine, završen je pobedom Torensea od 3:1.

BOTOŠANI – OCELUL, 19.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Direktan okršaj ekipa iz donjeg dela tabele rumunskog prvenstva, pošto je Botošani posle 14 kola na 13. mestu sa 14 bodova, dok Ocelul ima dva manje i nalazi se odmah iza njega. Domaći su pretrpeli tri uzastopna poraza, a gosti na poslednjih pet prvenstvenih utakmica nisu uspeli da ostvare pobedu. Problemi u odbrani zajednički su za oba kluba – Botošani je do sada primio 19, a Ocelul 22 gola. Poslednji međusobni susret, odigran u aprilu ove godine, završen je rezultatom 1:1.

MEGA – DUBAI, 20.00

(Košarka, ABA liga)

Dubai je uz Partizan jedina neporažena ekipa u Grupi B ABA lige, sa pet pobeda iz isto toliko utakmica, dok je Mega do sada zabeležila dva trijumfa i tri poraza. Razlika u napadačkoj efikasnosti prilično je izražena i Dubai u proseku postiže 93,4 poena po utakmici, a Mega 81,4. Beogradski tim pritom prima 91,6 poena, naspram 80,6 koliko dozvoljava sastav iz Emirata. Ova dva kluba sastala su se dva puta u sezoni 2024/25, kada je Mega slavila u Dubaiju sa 83:80, a potom izgubila u Beogradu sa 95:66.

HJUSTON – DENVER, 02.30

(Košarka, NBA liga)

Hjuston je sezonu otvorio sa sedam pobeda i tri poraza, dok Denver nakon osam utakmica ima učinak 5-3. Roketsi su u dosadašnjem toku takmičenja posebno dobri u odbrani, pošto protivnicima dozvoljavaju prosečno 107 poena, dok Nagetsi primaju 113,1 po meču. Denver je prošle sezone dobio tri od četiri međusobna okršaja, uključujući i poslednji, u kojem je u martu deklasirao Hjuston rezultatom 129:93. Nikola Jokić je u ta četiri duela prosečno postizao 28,5 poena, pa će njegov susret sa Alperenom Šengunom ponovo biti jedna od najzanimljivijih individualnih priča utakmice.

ATLANTA – LA LEJKERS, 01.00

(Košarka, NBA liga)

Atlanta dočekuje Lejkerse posle četiri uzastopne pobede, a poslednju je ostvarila protiv Bruklina rezultatom 124:121, nadoknadivši zaostatak od 17 poena. Ekipa iz Los Anđelesa je pred nedeljno gostovanje Detroitu takođe imala četiri vezana trijumfa i skor 8-2, uz fantastične partije Luke Dončića. Slovenac je u petak ubacio Portlandu 53 poena, a kroz prvih devet nastupa sezone prosečno beležio čak 40,1 poen. Prošle sezone ovi timovi su podelili pobede, Atlanta je na svom terenu slavila sa 122:102, dok su Lejkersi uzvratili u Los Anđelesu rezultatom 141:116.