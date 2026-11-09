Neka sistem nastavi da funkcioniše

Čak i protiv Olimpijakosa niko osim Tajsona Kartera i Džordana Nvore nije igrao više od 21 minuta. Ali, u ABA ligi je situacija drugačija. Navaro voli da poštedi neke igrače, i čini se da je red na Krisa Džonsa da predahne. On je dosad odigrao svih pet mečeva u regionalnom takmičenju, a nakon dobrih partija od starta sezone i rešenih mečeva protiv Asvela i Olimpijakosa, zaslužio je pauzu. Posebno ako uzmemo u obzir da je Nik Vajler Beb dosad već dva meča preskočio u ABA ligi, protiv FMP-a i Igokee.

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Problem jeste povreda zgloba Stefana Miljenovića, koji bi sigurno u ABA ligi mogao da odmeni Džonsa na pleju uz Vajlera Beba. Mada, i bez srpskog igrača je to izvodljivo. Ako Navaro zaista reši da odmori Džonsa, Nemcu će na prenosu i u organizovanju igre pomagati Tajson Karter i Džered Batler koji su takođe već po jednom odmarali.

U rosteru treba očekivati i Patrika Boldvina koji nije u Navarovim planovima u Evroligi. Propustio je prethodna tri kola, a razlog nije nepoznat. Nakon meča sa Krkom 18. oktobra Španac je rekao da Boldvin mora ozbiljno da radi na odbrani ako želi da igra. Zato Navaro kroz ABA ligu pokušava da razigra jedno od najvećih pojačanja ovog leta. Boldvin će verovatno odmoriti Semija Odželeja, jer deluje da je njegov red da odmori, ako uzmemo u obzir da je protiv Širokog pošteđen bio Čima Moneke.

Ono što će biti standardno jesu minuti za domaće igrače. Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Vojin Medarević i Nikola Đurišić će dobiti minute i kao i do sad očekuje se da isporuče. Strancima možda može da manjka motivacije, ali njima ne sme.

18.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -18,5) Slovan Bratislava (1,90)

Još jedan koji će sigurno biti i te kako zastupljen protiv Slovana jeste David Kremer. Navaro ga nije uvrstio u tim protiv Olimpijakosa, tako da je skoro nezamislivo da preskoči i ovu utakmicu. Još ako uhvati šuterski ritam pred gostovanje bivšem klubu u petak (Real Madridu), biće to pun pogodak. Kremer bi eventualno mogao da odmori Džordana Nvoru koji je pod velikim opterećenjem, ali poznato je koliko voli da igra košarku generalno, posebno kada je u odličnom ritmu.

Druga dilema jeste pozicija petice. Budući da je Džonatan Motli ostao u Beogradu i propustio meč sa Olijem kako bi se što bolje pripremio za nastavak sezone, za očekivati je da igra. Možda je vreme i da abaligaški debi upiše Kristijan Koloko, a da Ebuka Izundu koji je odigrao 5/5 mečeva u regionalnom takmičenju propusti meč sa Slovanom.