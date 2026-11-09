Jović bez minuta; Sakramento i Milvoki se utrkuju – ko je gori

Pol Džordž je postigao 27 poena, a Džejson Tejtum je dodao 21, i to nakon što je kompletnu poslednju deonicu presedeo na klupi. Seltiksi su time nastavili seriju od četiri gostovanja, koja je započela pobedom nad Šarlotom u petak. U nastavku turneje, Boston putuje u Filadelfiju i Toronto. Ovo prvo biće spektakularni derbi!

Drugi put u pet večeri, Boston je slavio protiv Milvokija, sada, u gostima, još ubedljivije – 117:97 (25:27, 33:18, 33:29, 26:23), zadržao korak za vodećom Filadelfijom na tabeli Istočne konferencije, a Bakse ostavio na skoru 1-9, najgorem ove franšize na početku sezone još od 1993/94. godine!

Domantas Sabonis nije nastupao za Sakramento zbog bolova u levom kolenu. Kingsi su objavili da su trejdovali krilnog igrača Nika Kliforda , koji igra svoju drugu sezonu, u Oklahoma Siti Tander. U zamenu, Kingsi su dobili pik druge runde drafta 2028. godine (koji je pripadao Juti) i pik druge runde drafta 2030. godine (koji je pripadao Minesoti).

Kajl Kuzma je bio najefikasniji u redovima Milvokija sa 27 poena. Majls Tarner je za Bakse postigao svega tri poena, ali je zabeležio pet skokova i sedam asistencija – što je njegov lični rekord u karijeri. Kuzma je postigao 14 poena u prvih pet minuta igre, čime je pomogao Milvokiju da rano stekne prednost od 20:6. Međutim, Tejtum i Džordž su pokrenuli seriju od 18:0, zahvaljujući kojoj su Seltiksi preuzeli kontrolu nad utakmicom u nastavku prvog poluvremena. Tejtum je postigao poslednjih 10 poena u prvoj četvrtini i smanjio prednost Milvokija na 27:25, dok je Džordž postigao prvih osam poena u drugoj deonici.

Džordžova trojka u uvodnom minutu druge četvrtine donela je Bostonu prvo vođstvo na utakmici – 28:27. Potom je Džordž pogodio iz prodora, a zatim još jednu trojku, čime je zaokružio seriju od 18:0.Na poluvremenu je Boston imao prednost od 58:45. Seltiksi su postigli prvih devet poena u trećoj četvrtini, čime su uvećali svoju prednost na 22 poena, a do kraja utakmice su održavali prednost od najmanje 15 poena.

Minesota je dosta lako savladala Jutu sa 115:100, ostvarivši svoju četvrtu uzastopnu pobedu, dok bez Entonija Edvardsa u sastavu ima učinak 5-2. Očekuje se da će ovaj „Ol-star” bek odsustvovati dva meseca nakon operacije kolena, obavljene 29. oktobra. Ajo Dosunmu je postigao 26 poena, dok je Lamelo Bol ubacio dva manje. Darin Piterson je predvodio Jutu sa 26 poena i šest skokova. Kijonte Džordž je postigao 19 poena tokom prve tri četvrtine, ali je četvrtu propustio zbog uvrtanja desnog skočnog zgloba.

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Košarkaši Jute su vezali osam poraza i sada se nalaze na dnu tabele Zapadne konferencije. Ove noći nisu mogli da računaju na krilnog igrača Laurija Markanena (povreda desnog ručnog zgloba), koji je u petak uveče, u porazu od Dalasa, pogodio osam trojki.

Bol je podigao publiku na noge kada je presekao loptu na sredini terena i lako zakucao, donevši Minesoti prednost od 70:63 sredinom treće četvrtine. Ubrzo nakon toga u igru je ušao Hajland i postigao sedam brzih poena, pa su Timbervulvsi završili treću četvrtinu sa svojom najvećom prednošću na utakmici – 90:72. Juta je četvrtu četvrtinu započela sa devet promašaja iz igre i ostala bez poena skoro četiri minuta, što je Minesoti omogućilo da poveća prednost na čak 19 poena.

Timbervulvsi su u ovaj duel ušli sa najgorim procentom slobodnih bacanja u ligi (64,8%), ali su sada pogodili 27 od 32 pokušaja, pri čemu je Dosunmu bio nepogrešiv – 8/8. Ova utakmica označila je početak serije od osam uzastopnih domaćih utakmica za Timbervulvse. Sve do pred sam Dan zahvalnosti, ekipa neće igrati nijedan meč van svoje dvorane, „Target centra”.