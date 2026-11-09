Jović bez minuta; Sakramento i Milvoki se utrkuju – ko je gori
Vreme čitanja: 5min | pon. 09.11.26. | 06:41
Lake pobede Majamija i Bostona nad ’fenjerašima’ u obe konferencije
Nikola Jović odgledao je sa klupe pobedu Majamija nad Sakramentom u gostima – 114:108, pošto je Erik Spolstra odigrao utakmicu sa samo devet igrača u rotaciji! Janis Adetokunbo je zabeležio 29 poena, 14 skokova i tri asistencije. Pogodio je 14 od 23 šuta iz igre. Klej Tompson je postigao 23 poena, uključujući sedam trojki, dok je Bem Adebajo dodao 18 poena i osam skokova.
Darijus Ejkaf Junior je upisao 32 poena i 10 asistencija za Kingse (1-9), koji još uvek nemaju pobedu na domaćem terenu ove sezone! Ejkaf se pridružio Lebronu Džejmsu kao jedini tinejdžer u istoriji NBA lige koji je na više od jedne utakmice imao najmanje 30 poena i 10 asistencija! Rezultat je bio izjednačen na 55:55, nakon čega je Majami napravio seriju od 13:4, koju je krunisao Adebajo sa dva slobodna bacanja 55 sekundi pre kraja druge četvrtine. Na poluvremenu su gosti vodili sa 68:59. Adebajo, Adetokunbo i Dejvion Mičel su zajedno postigli 41 poen u prvom poluvremenu. U trećoj četvrtini Majami je stekao prednost od 16 poena, ali su se Kingsi vratili u igru i izjednačili na 95:95 na šest minuta pre kraja utakmice. Ipak, favorit je do kraja materijalizovao prednost u kvalitetu.
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Domantas Sabonis nije nastupao za Sakramento zbog bolova u levom kolenu. Kingsi su objavili da su trejdovali krilnog igrača Nika Kliforda, koji igra svoju drugu sezonu, u Oklahoma Siti Tander. U zamenu, Kingsi su dobili pik druge runde drafta 2028. godine (koji je pripadao Juti) i pik druge runde drafta 2030. godine (koji je pripadao Minesoti).
Drugi put u pet večeri, Boston je slavio protiv Milvokija, sada, u gostima, još ubedljivije – 117:97 (25:27, 33:18, 33:29, 26:23), zadržao korak za vodećom Filadelfijom na tabeli Istočne konferencije, a Bakse ostavio na skoru 1-9, najgorem ove franšize na početku sezone još od 1993/94. godine!
Pol Džordž je postigao 27 poena, a Džejson Tejtum je dodao 21, i to nakon što je kompletnu poslednju deonicu presedeo na klupi. Seltiksi su time nastavili seriju od četiri gostovanja, koja je započela pobedom nad Šarlotom u petak. U nastavku turneje, Boston putuje u Filadelfiju i Toronto. Ovo prvo biće spektakularni derbi!
Kajl Kuzma je bio najefikasniji u redovima Milvokija sa 27 poena. Majls Tarner je za Bakse postigao svega tri poena, ali je zabeležio pet skokova i sedam asistencija – što je njegov lični rekord u karijeri. Kuzma je postigao 14 poena u prvih pet minuta igre, čime je pomogao Milvokiju da rano stekne prednost od 20:6. Međutim, Tejtum i Džordž su pokrenuli seriju od 18:0, zahvaljujući kojoj su Seltiksi preuzeli kontrolu nad utakmicom u nastavku prvog poluvremena. Tejtum je postigao poslednjih 10 poena u prvoj četvrtini i smanjio prednost Milvokija na 27:25, dok je Džordž postigao prvih osam poena u drugoj deonici.
Džordžova trojka u uvodnom minutu druge četvrtine donela je Bostonu prvo vođstvo na utakmici – 28:27. Potom je Džordž pogodio iz prodora, a zatim još jednu trojku, čime je zaokružio seriju od 18:0.Na poluvremenu je Boston imao prednost od 58:45. Seltiksi su postigli prvih devet poena u trećoj četvrtini, čime su uvećali svoju prednost na 22 poena, a do kraja utakmice su održavali prednost od najmanje 15 poena.
Minesota je dosta lako savladala Jutu sa 115:100, ostvarivši svoju četvrtu uzastopnu pobedu, dok bez Entonija Edvardsa u sastavu ima učinak 5-2. Očekuje se da će ovaj „Ol-star” bek odsustvovati dva meseca nakon operacije kolena, obavljene 29. oktobra. Ajo Dosunmu je postigao 26 poena, dok je Lamelo Bol ubacio dva manje. Darin Piterson je predvodio Jutu sa 26 poena i šest skokova. Kijonte Džordž je postigao 19 poena tokom prve tri četvrtine, ali je četvrtu propustio zbog uvrtanja desnog skočnog zgloba.
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Košarkaši Jute su vezali osam poraza i sada se nalaze na dnu tabele Zapadne konferencije. Ove noći nisu mogli da računaju na krilnog igrača Laurija Markanena (povreda desnog ručnog zgloba), koji je u petak uveče, u porazu od Dalasa, pogodio osam trojki.
Bol je podigao publiku na noge kada je presekao loptu na sredini terena i lako zakucao, donevši Minesoti prednost od 70:63 sredinom treće četvrtine. Ubrzo nakon toga u igru je ušao Hajland i postigao sedam brzih poena, pa su Timbervulvsi završili treću četvrtinu sa svojom najvećom prednošću na utakmici – 90:72. Juta je četvrtu četvrtinu započela sa devet promašaja iz igre i ostala bez poena skoro četiri minuta, što je Minesoti omogućilo da poveća prednost na čak 19 poena.
Timbervulvsi su u ovaj duel ušli sa najgorim procentom slobodnih bacanja u ligi (64,8%), ali su sada pogodili 27 od 32 pokušaja, pri čemu je Dosunmu bio nepogrešiv – 8/8. Ova utakmica označila je početak serije od osam uzastopnih domaćih utakmica za Timbervulvse. Sve do pred sam Dan zahvalnosti, ekipa neće igrati nijedan meč van svoje dvorane, „Target centra”.
Još ubedljiviji bio je Dalas protiv Bruklina – 130:93, najviše zahvaljujući Kuperu Flegu, koji je zabeležio 25 poena i rekordnih 12 asistencija u karijeri, ostvarivši svoj treći uzastopni „dabl-dabl” učinak (četvrti u sezoni). Kajri Irving je postigao 21 poen, a Danijel Gaford 18. Majkl Porter Junior je za Netse upisao 19 poena i devet skokova. Netsi, koji u subotnjem porazu od Atlante (124:121) nisu bili u zaostatku sve do poslednja dva minuta, protiv Maveriksa ni u jednom trenutku nisu imali prednost.
Maveriksi su ove noći imali najbolji procenat šuta u sezoni (57,1%) i postigli najveći broj poena na jednoj utakmici ove sezone. Na poluvremenu su vodili sa 66:46, a konačna razlika od 37 poena bila je i najveća prednost koju su imali tokom meča.
NBA (nedelja na ponedeljak)
Čikago - Filadelfija 121:127
/Gidi 19, Buzelis 19 - Braun 29/
Detroit - LA Lejkers 116:121
/Dženkins 31 - Rivs 43/
Minesota - Juta 115:100
/Dosunmu 26 - Peterson 26/
Dalas - Bruklin 130:93
/Fleg 25 - Porter Jr. 19/
Milvoki - Boston 97:117
/Kuzma 27 - Džordž 27/
LA Klipers - Nju Orleans 139:123
/Garland 24 - Marfi 26/
Sakramento - Majami 108:114
/Akuf 32 - Adetokumpo 29/