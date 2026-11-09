Zašto Kajl Olman nije zadovoljan?

Naime, pošto nije bio u sastavu u petak u elitnom takmičenju, u nedelju je odigrao čak 22 minuta u regionalnom takmičenju, a posebno je bilo upečatljivo što je skoro čitavu četvrtu četvrtinu proveo na parketu kada je Partizan definitivno slomio otpor žilavog SC Derbija. Međutim, razlog velike minutaže u ovom momentu realno leži u činjenici da se Karlik Džons zasluženo odmarao, dok je Luka Vildoza morao da preskoči meč zbog povrede šake. „Kada ne igraš, neko drugi dobije priliku. Jednostavno, kad god si na terenu, trudiš se da pružiš maksimum kako bi nastavio da dobijaš minutažu” , počeo je razgovor za Mozzart Sport Olman , koji nije imao nikakav problem da otvoreno i samokritično odgovara na pitanja novinara posle utakmice.

Odigrano je već 10 kola Evrolige, Partizan Mozzart Bet je na polovičnom učinku od pet pobeda i pet poraza, ali definitivno nije sve isto kao na samom početku sezone. Došla su nova imena, napravila se potpuno nova hijerarhija sa Antoniom Rivsom , proigrao je i Itan Tompson , a sve to je doprinelo da u potpuno drugi plan padne Kajl Olman . Amerikanac koji je bio među prvim pojačanjima tokom leta nije ni igrao protiv Makabija u petak, ali se situacija promenila u nedelju u matine terminu protiv SC Derbija u ABA ligi. Evidentno je da Olman trenutno nije glavna violina u orkestru Đoana Penjaroje , pa njegova iskrena izjava da nije zadovoljan svojim dosadašnjim partijama i ne predstavlja toliko iznenađenje.

Govorio je bek crno-belih i o novim saigračima koji u ovom momentu evidentno imaju znatno bitniju i dominantniju ulogu na parketu od njega:

„Sjajni su momci. Mislim da su neke od igrača pojedinci već poznavali iz Amerike i razvojne G lige. Zaista su odlični momci, a uz to i izuzetni košarkaši. Njihov dolazak je veoma dobar za naš tim.” MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Upitan je Olman i koju bi sebi ocenu dao ove sezone kada se podvuče crta ispod njegovih izdanja na parketu.

„Zaista ne znam koju bih ocenu sebi dao, ali nisam zadovoljan svojim partijama.” Objasnio je i zbog čega tako samokritično razmišlja i šta ga sprečava da ode korak dalje.

„Zato što sam veoma zahtevan prema sebi. Želim da budem najbolji što mogu, a još nisam uspeo da pronađem pravi način da to ostvarim. Veoma sam samokritičan i zato ne znam koju bih sebi ocenu dao. Ali sigurno nisam u potpunosti zadovoljan.”

Generalno, dolazak Kajla Olmana bio je jedan od čudnijih poteza Humske tokom letnjeg prelaznog roka. Saznalo se rano tokom leta da je Partizan dogovorio dolazak najboljeg igrača Turk Telekoma, ali radi se o košarkašu koji nikada ranije nije igrao na nivou Evrolige — i to se sada sve više vidi. Olman je svojevremeno bio prva violina svoje ekipe u Turskoj, zbog čega je doveden i da bude deo reprezentacije Crne Gore (iako se tamo nije najbolje snašao), pa su se u Partizanu dugo dvoumili da li na kraju uopšte da realizuju transfer. Naime, iako je Olman uz Nikolu Tanaskovića bio prvi koji je formalno potpisao ugovor za crno-bele, klupska uprava je u jednom momentu ozbiljno razmatrala opciju da ga pošalje na pozajmicu u neki drugi klub jer je neočekivano došla do Luke Vildoze i Alesandra Pajole, a bila je i na korak od potpisa sa Armonijem Bruksom i Vendelom Murom... Na kraju nije pronađen klub koji bi preuzeo Olmanovu platu u potpunosti, a nisu došli ni Bruks ni Mur, pa se Olman uredno pojavio na priprema i u uvodnom delu sezone se solidno pokazao. Bio je neko ko se odlično uklopio u svlačionicu, nije kvario hemiju u timu i na prve tri utakmice u sezoni čak je i nagovestio ozbiljan potencijal. Pre svega u agresivnoj odbrani i odličnim atletskim sposobnostima. Bio je igrač koji je sjajno vršio pritisak na protivničke bekove zajedno sa Vildozom i Pajolom, pa je Partizan nenadano startovao Evroligu sa tri sjajne pobede. Međutim, kako je vreme odmicalo, postalo je kristalno jasno da je ovo takmičarski nivo iznad onoga na šta je Olman navikao kroz karijeru. Kada se na to doda i činjenica da šut sa distance nikada nije bio njegov zaštitni znak, njegova minutaža u Evroligi je rapidno krenula da pada.