Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Obarali Čelsi, Partizan i Juventus

ZAOKRUŽENO

KRISTAL PALAS – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,57) – rezultat 1:3

I danas je bilo problema za Liverpul u Londonu gde je Palas bio daleko opasniji rival u prvom poluvremenu... Pogađao prečku preko Jeremija Pina, imao poništen gol, umalo poveo preko Daičija Kamade kojeg je Alison sjajno zaustavio. Ali, nakon svih problema, završilo se ubedljivom pobedom ekipe Andonija Iraole - 1:3.

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FRAJBURG – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0

Konačno Andrej Ilić! Posle tri meseca bolovanja, zbog toga što je još tokom letnjih priprema morao da operiše slepo crevno, povremeni reprezentativac Srbije se vratio na teren ove nedelje. Odigrao je u 9. kolu Bundeslige poslednjih dvadesetak minuta, ali nije mogao da pomogne njegovom Unionu iz Berlina da izbegne poraz na gostovanju Frajburgu – 2:0 (0:0).

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BRAJTON – BRENTFORD (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 2:0

I dok se još dobar deo javnosti pita da li je realno ono što u prvoj četvrtini premijerligaške sezone radi Brajton, lepšava eskadrila Fabijana Hircelera nastavlja da priča na terenu. A tamo - sigurna pobeda nad Brentfordom (2:0), skok preko Mančester Sitija i bleštavo drugo mesto na tabeli nakon 10. rundi!

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ATLETIKO MADRID - BARSELONA (tip 2, kvota 1,83) - rezultat 1:2

Napokon je Barselona dobila veliku utakmicu. Poklekla je pred Pari Sen Žermenom, izgubila od Reala, stvorila sumnju čak i kod dela sopstvenih navijača da li je u stanju da se nosi sa teškašima, a onda je došla u Madrid i ne samo da je odbila nalete Atletika nego ga je tukla preokretom i odbranila prvu poziciju na tabeli La Lige pred dvonedeljnu pauzu usled obaveza reprezentacije. Nije to bila najbolja utakmica iz kuhinje Hansija Flika, ali je bila zrela partija kakvu Katalonci nisu pružili ni u Kupu kralja prošle sezone, ni u mečevima Lige šampiona. Ovih 2:1 na zatvaranju 12. kola svedočanstvo su da je aktuelni prvak Španije spreman za još jedan naslov.

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GIMARAIS - PORTO (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:2

I kada se pomisli da je red da Porto posrne, on demantuje sve koji su u to bili ubeđeni. Ne, nije vreme, barem ne još! Vitorija Gimarais bila je veoma blizu, delilo ga ju je nekoliko minuta od toga da bude prvi klub u Primeiri koji je odoleo sastavu Frančeska Fariolija, ali je Martim Fernandes uneo loptu u gol - 1:2 (0:1).

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HOFENHAJM - ŠALKE (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 2:1

Kraljevsko plavi iz Gelzenkirhena su pretposlednji na prvenstvenoj lestvici sa samo šest bodova iz devet utakmica, a još poraznije zvuči podatak da su dali samo pet golova i da su ubedljivo najneefikasniji tim u ligi. Nakon tri meča posta su zatresli mrežu, ali to nije bilo dovoljno pošto ih je Hofenhajm večeras u Zinshajmu rutinski savladao 2:1.

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ESTRELJA AMADORA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 2:3

Benfika je bila na korak od novog razočaranja, ali je u poslednjem trenutku ipak uspela da izvuče pobedu! Dok Porto od starta prvenstva ne zna za kiks, lisabonski tim je golom Vangelisa Pavlidisa u poslednjem minutu stigao do trijumfa od 3:2 i sprečio aktuelnog šampiona Portugalije da dodatno poveća prednost na vrhu Primeire. Benfika je rano povela golom Đanluke Prestijanija, a nakon što je domaćin stigao do izjednačenja, brzo je vratila prednost. Ipak, ni nju nije uspela da sačuva, ali je Pavlidis pogotkom u samoj završnici doneo sva tri boda i održao svoj tim u trci za titulu.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

PRECRTANO

SANDERLEND – ČELSI (tip 2, kvota 1,85) – rezultat 1:0

Poslednja dva meseca, navijači Čelsija imaju tek sporadičnih razoga za zadovoljstvo. I jeste prošlonedeljni trijumf u derbiju sa Mančester Junajtedom naizgled podigao moral, ali ga je danas na Stadionu svetlosti ugasio Sanderlend - 1:0.

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PARTIZAN – MAČVA (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:2

Pobeda ekipe Nemanje Glušice je posledica pristupa, stava i stila. Mačva je zaličila na Uruse i napokon dobila prvenstveni meč. Prvi posle dva i po meseca i premijerni na strani u povratničkoj sezoni – 2:1.

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FJORENTINA - JUVENTUS (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 2:2

Nigde ne mrze Juventus više nego u srcu Toskane i nikome pobeda nad Starom damom iz Torina nije tako slatka kao navijačima Fiorentine. Zato je svaki Juventusov dolazak u Firencu meč visokog napona u kojem domaćin može pobedom da izbriše sve prethodne fleke i da kupi mir kod navijača. Bila je Fiorentina večeras blizu takvog uspeha, dva puta vodila, stvarala šanse, promašivala ih i na kraju morala da se zadovolji bodom – 2:2.

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