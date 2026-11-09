Lejkersi mogu i bez Dončića: Ostin Rivs se prerušio u Luku za petu pobedu u nizu
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 05:53
Slovenac nije igrao zbog povrede, ali je imao ko da ubaci 40 plus poena za slavlje protiv Detroita
Sa prosekom od preko 40 poena u dosadašnjem toku sezone (45 u prethodna četiri meča), Luka Dončić je sebe doveo na prvo mesto liste kandidata za MVP igrača NBA lige u ranoj fazi sezone. U prethodnoj utakmici protiv Portlanda ubacio je 53, ali je za duel sa Detroit Pistonsima otpao zbog problema sa zategnutošću mišića donjeg dela leđa.
Ipak, pojavila se adekvatna zamena u liku Ostina Rivsa. Bek Lejkersa ubacio je 43 poena za peti trijumf svog tima u nizu – 121:116 (38:14, 23:34, 27:33, 33:35), a prvi protiv Pistonsa nakon četiri vezana poraza u međusobnim duelima. Voker Kesler je dodao 12 poena i 16 skokova, kao drugi najzapaženiji igrač gostujućeg tima.
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Lejkersi su rano preuzeli kontrolu nad utakmicom, dobivši prvu četvrtinu sa 24 poena razlike. Pogodili su 16 od 23 šuta iz igre (69,6%), uključujući pet trojki iz osam pokušaja (62,5%). Pistonsi su se vratili u igru zahvaljujući snažnoj drugoj četvrtini, a Dženkins je pogodio trojku uz zvuk sirene za kraj poluvremena, smanjivši zaostatak na 48:61. Detroit je nastavio sa dobrim šutem i u trećoj četvrtini, ali je Rivs sa 13 poena uspevao da održi prednost svog tima tokom većeg dela tog perioda. Pistonsi su pred kraj treće četvrtine i dalje zaostajali 14 poena, ali su serijom 13:2 – krunisanom sa četiri uzastopna polaganja – smanjili zaostatak na 81:84.
Detroit, koji je početkom druge četvrtine gubio sa 14:40, imao je priliku da izjednači na 90:90 u trećem minutu poslednje deonice, ali Kejd Kaningam nije pogodio drugo od dva slobodna bacanja. Lejkersi su se na tri i po minut do kraja odlepili na plus šest, a nakon što je Kesler realizovao koš i dodatno slobodno bacanje, rezultat je na dva minuta pre kraja glasio 107:99 u korist gostiju. Rivs je 46 sekundi pre kraja pogodio trojku van balansa, a zatim je sa linije slobodnih bacanja osigurao pobedu svom timu.
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Denis Dženkins je postigao rekord karijere od 31 poena za 32 minuta igre u dresu Detroita, koji je nakon furioznog starta sezone sada vezao dva neuspeha. Kevin Herter je takođe sa klupe doprineo sa 24 poena. Njih dvojica su do poslednje četvrtine dali više poena nego čitava startna petorka, u kojoj niko nije imao dvocifren učinak.
Zanimljivo, Lejkersi su trenutno ekipa sa najviše pobeda u čitavom takmičenju (devet) uz Filadelfiju, koja je nešto ranije slavila protiv „fenjeraša“ Čikaga sa 127:121 (34:33, 34:28, 31:32, 28:28). Vodili su Seventisiksersi praktično čitavim tokom meča, mada ta prednost nikada nije bila ubedljivija od 12 poena razlike. Džejlen Braun je u finišu pogodio četiri uzastopna slobodna bacanja i odbio nalet Bulsa. On je bio i najefikasniji akter utakmice sa 29 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Lebron Džejms brojao je do 22, a Džoel Embid do 18, plus 10 skokova. Na drugoj strani briljirao je Džoš Gidi sa 19 poena, sedam skokova i čak 15 asistencija. Za Filadelfiju, ovih 9-2 predstavlja najbolji start sezone još od sezone 2000/01!
NBA (nedelja na ponedeljak)
Čikago - Filadelfija 121:127
/Gidi 19, Buzelis 19 - Braun 29/
Detroit - LA Lejkers 116:121
/Dženkins 31 - Rivs 43/
Minesota - Juta 115:100
/Dosunmu 26 - Peterson 26/
Dalas - Bruklin 130:93
/Fleg 25 - Porter Jr. 19/
Milvoki - Boston 97:117
/Kuzma 27 - Džordž 27/
LA Klipers - Nju Orleans 139:123
/Garland 24 - Marfi 26/
Sakramento - Majami 108:114
/Akuf 32 - Adetokumpo 29/