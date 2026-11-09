Lejkersi mogu i bez Dončića: Ostin Rivs se prerušio u Luku za petu pobedu u nizu

Sa prosekom od preko 40 poena u dosadašnjem toku sezone (45 u prethodna četiri meča), Luka Dončić je sebe doveo na prvo mesto liste kandidata za MVP igrača NBA lige u ranoj fazi sezone. U prethodnoj utakmici protiv Portlanda ubacio je 53, ali je za duel sa Detroit Pistonsima otpao zbog problema sa zategnutošću mišića donjeg dela leđa.

Ipak, pojavila se adekvatna zamena u liku Ostina Rivsa. Bek Lejkersa ubacio je 43 poena za peti trijumf svog tima u nizu – 121:116 (38:14, 23:34, 27:33, 33:35), a prvi protiv Pistonsa nakon četiri vezana poraza u međusobnim duelima. Voker Kesler je dodao 12 poena i 16 skokova, kao drugi najzapaženiji igrač gostujućeg tima.