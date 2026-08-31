NAJAVA DANA (Ponedeljak): Prati se Barselona, ali i Partizan

LEĆE – ROMA, 18.30

(Fudbal, Italija)

Duel dva tima koja su veoma lepo otvorila sezonu. Leće je kao gost na premijerno meču savladao Veneciju, dok Roma deklasirala Fjorentinu sa 4:0 i očekuje se da i večeras budu dominantni.

PARTIZAN – OFK BEOGRAD MOZZART, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Šta reći o utakmicama Partizana. Mnogo toga se više dešavalo van terene, pre svega oko Saše Ilića koji je pred ovu utakmicu rekao da ostaje na klupi crno-belih. Sada, ako se ponovi partija kao protiv Hetafea u Beogradu, biće razloga za zadovoljstvo.

OSASUNA – HETAFE, 19.30

(Fudbal, Španija)

Hetafe je i dalje pod utiskom pobede u dvomeču protvi Partizana, čak su spremni da uzmu i igrača Partizanu. Čitali ste na Mozzart Sportu da je Demba Sek meta, ali za to vreme treba se odigrati utakmica protiv Osasuna koja je verovatno blagi favorit na ovom meču.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

ATALANTA – BOLONJA, 20.45

(Fudbal, Italija)

Ako Atalanta bude igrala kao na prvom meču ove sezone, može da očekuje još tri boda. Uostalom igraju i na svom terenu, imaju individualni kvalitet u odnosu na Bolonju koja je sezonu otvorila porazom.

ASTON VILA – ARSENAL, 21.00

(Fudbal, Engleska)

Nastavljamo sa Englezima i drugim kolom Premijer lige. Očekujemo jednu sigurnu stvar, pobedu Arsenala. Otvorili su sezonu sa ubedljivom pobedom protiv Koventrija 3:0, a je dok Aston Vila otvorila sezonu katastrofom Brajtona koji je slavio 4:0.

GORICA – RIJEKA, 21.00

(Fudbal, Hrvatska)

Ako iole pratite regionalni fudbal, znate da Rijeka mora da pobedi ovaj susret i to ubedljivo. Protivnik je ubedljivo poslednjeplasirani tim tamošnjeg šampionata koji posle četiri utakmice nema niti jedan bod.

BARSELONA – RAJKO VALJAKANO, 21.30

(Fudbal, Španija)

Nema potrebe da previše trošimo reči o ovoj utakmici. Sve osim ubedljive pobede Barselone bi bilo vanserijsko iznenađenje.