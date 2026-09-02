Najluđa priča letnjeg foto-finiša: Rusomača Sanderlend - Kristal Palas

Da je francuski velikan završio u Ligi šampiona, belgijsko krilo bi ostalo na Grupama stadionu. Lionov cilj je bio prodaja leta 2027. godine i zarada od bar 50.000.000 evra. Ali pravi planove, da bi ti se život smejao.

Dečaci su ostali bez ogromnih prihoda od elitnog takmičenja i prodaja Fofane postala je imperativ. U potrazi za svežim prilivom novca, Lion je morao da spusti cenu i zadovoljio se sa 35.000.000 evra. Nedelju dana pre zatvaranja letnje pijace zaintresovala se Roma i čak dogovorila lične uslove sa Belgijancem.

Dva dana kasnije, 28. avgusta, Hal Siti je ponudio 35.000.000 evra, postigao usmeni dogovor sa Lionom, ali ga je 21-godišnjak odbio. Pretposlednjeg dana prelaznog roka, pojavljuje se Arsenal. Otvara pregovore sa Lionom, ali šampion Engleske jutros odustaje ne želeći da plati traženih 35.000.000 evra. I tu uskaču Sanderlend, pa Kristal Palas. Tim redom, jer hronologija je u ovoj priči od izuzetne važnosti.

Crne mačke su pred čelnike Liona stavile 35.000.000 evra, pred Fofanu petogodišnji ugovor. Sve dogovoreno, lekarski pregledi zakazani. A onda, uskače Palas. Londonski klub diže ulog na 39.000.000 evra, francuski velikan prihvata.

Sve vreme, mladi Belgijanac je u Lonodnu. Njegovi menadžeri organizovali su dva privatna aviona. Jednom je krajnja destinacija bio London, drugom severoistok Engleske, odnosno Njukasl. Fofana bira London, ali još ne ulazi u avion.

Ali previše je ovog leta Sanderlend mirovao (na dan početka Premijer lige bio jedini elitni engleski tim koji nije potrošio ni cent), da u finišu prelaznog roka ne bi podivljao i zaintio se. Izjednačio je Palasovih 39.000.000 evra i pojačao proviziju za mendažere. Fofana je u tom trenutku bliži stadionu Svetlosti.

Palas se ne miri sa porazom i želi novi preokret. Podiže platu igraču, nudi agentima novca koliko i Sanderlend.

U jeku opšteg ludila, Fofana završava lekarske preglede, praktično ne znajući gde će završiti. Eci, peci, pec. Sanderlend, Palas, Sanderlend, Palas. Poput one dečije igre "voli me, ne voli me..." sa kidanjem pupoljaka dobro poznate biljke iz detinjstva (ako niste znali, zove se Rusomača).

Na kraju je ključni potez izveo vlasnik Sanderlenda, švajcarski biznismen Kiril Luis Drajfus (28). Sin iz milijarderske porodice Drajfus doputovao je u Lion da osigura Fofanin potpis, da ga ubedi da izabere Stadion svetlosti ispred Selhurst parka. I uspeo je. Fofana se nekih sat i po vremena pre ponoći ipak priklonio Sanderlendu koji je na vreme predao dokumentaciju.

Nešto više od sat vremena nakon ponoći, transfer je ozvaničen. Sanderlend je dobio zvrka sa 19 golova i osam asistencija na 84 nastupa za Lion. I svoje najskuplje pojačanje ovog leta.