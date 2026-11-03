Kunja sevnuo kao munja! Junajted okrenuo 0:2, a mogao bi i čitavu sezonu

Veličina jednog kluba se ne ogleda samo kroz trenutnu snagu tima i rezultate, već i kroz način na koji je u stanju da se podigne iz teške situacije. Do večerašnjeg meča sa Romom u Ligi šampiona Crveni đavoli su bili bez pobede gotovo dva meseca, a nakon onoga što se dešavalo u prvih 45 minuta delovalo je da je novi debakl na pomolu. Ipak, gostima iz Rima nije bilo dovoljno što su vodili 2:0 na Teatru snova, jer su u nastavku utakmice doživeli pravo pomračenje igre. Izabranici Majkla Kerika stavili su ekipu Đan Pjera Gasperinija pod veliki pritisak, smanjili rezultat sredinom drugog poluvremena, a onda u završnici meča sa dva pogotka Mateusa Kunje stigli do potpunog preokreta - 3:2 (0:2).

Umela je Roma u ovom veku na Old Trafordu da primi šest i sedam golova, ali je večeras puna samopouzdanja stigla na Teatar snova, s namerom da ga napusti uzdignutih ruku, bez obzira na ozostanak veoma važnih igrača. Nisu tu bili povređeni Kone, Dibala i Svilar, a pred sam početak meča se povredio i drugi čuvar mreže Pjerluiđi Golini, pa je u vatru morao Devis Vaskes. Delovalo je da ti problemi neće previše uticati na ekipu, ali se ispostavilo da se radilo o prevelikim nedostacima da bi ovako teško gostovanje napustila neporažena.