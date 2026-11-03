Kunja sevnuo kao munja! Junajted okrenuo 0:2, a mogao bi i čitavu sezonu
Vreme čitanja: 13min | uto. 03.11.26. | 22:59
Silno oslabljena Roma ispustila veliku prednost na Old Trafordu – 3:2
Veličina jednog kluba se ne ogleda samo kroz trenutnu snagu tima i rezultate, već i kroz način na koji je u stanju da se podigne iz teške situacije. Do večerašnjeg meča sa Romom u Ligi šampiona Crveni đavoli su bili bez pobede gotovo dva meseca, a nakon onoga što se dešavalo u prvih 45 minuta delovalo je da je novi debakl na pomolu. Ipak, gostima iz Rima nije bilo dovoljno što su vodili 2:0 na Teatru snova, jer su u nastavku utakmice doživeli pravo pomračenje igre. Izabranici Majkla Kerika stavili su ekipu Đan Pjera Gasperinija pod veliki pritisak, smanjili rezultat sredinom drugog poluvremena, a onda u završnici meča sa dva pogotka Mateusa Kunje stigli do potpunog preokreta - 3:2 (0:2).
Umela je Roma u ovom veku na Old Trafordu da primi šest i sedam golova, ali je večeras puna samopouzdanja stigla na Teatar snova, s namerom da ga napusti uzdignutih ruku, bez obzira na ozostanak veoma važnih igrača. Nisu tu bili povređeni Kone, Dibala i Svilar, a pred sam početak meča se povredio i drugi čuvar mreže Pjerluiđi Golini, pa je u vatru morao Devis Vaskes. Delovalo je da ti problemi neće previše uticati na ekipu, ali se ispostavilo da se radilo o prevelikim nedostacima da bi ovako teško gostovanje napustila neporažena.
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Junajted je sa evidentnim psihološkim pritiskom ušao u utakmicu, što ga je koštalo naivno primljenih golova na početku utakmice. Ipak, Kerikov tim je pokazao karakter, preokrenuo je rezultat u ovom meču, pa ostaje da se vidi da li će i čitavu sezonu.
Roma je drugi put ove sezone ispustila pobedu u Ligi šampiona, što će predstavljati ozbiljan udarac za Gasperinijev tim, bez obzira na objektivne probleme sa povređenim igračima.
U prvih 45 minuta na Teatru snova videla se potpuna dominacija izabranika Đan Pjera Gasperinija, koji su u potpunosti nadigrali dezorijentisanog domaćina, pa je prosto neverovatno kako se sve preokrenulo u nastavku. Roma je povela već u 11. minutu kada je Rodrigo Mora poslao savršenu loptu preko odbrane Junajteda, a Soule ostao potpuno sam, zaobravljen od Ejdena Hevene, i rutinski savladao Senea Lamensa. Samo sedam minuta kasnije, Malen je na siguran način realizovao jedanaesterac, posle igranja rukom Balebe, i udvostručio prednost gostiju.
Dešavanja na terenu su počela da se menjaju već na startu drugog poluvremena, kada je Majkl Kerik izvršio prve izmjene i uneo novu energiju na teren. Junajted je silovito krenuo u napad, a već u 55. minutu ukazala mu se prilika za povratak u igru, nakon što je sudija Hesus Hil Mansano dosudio jedanaesterac posle kontakta u kaznenom prostoru. Iako je Devis Vaskes u prvom navratu odbranio udarac Bruna Fernandeša, Španac je naredio ponavljanje izvođenja zbog preranog ulaska Brajana Kristantea u šesnaesterac. Portugalski vezista je iz popravnog bio neumoljiv, unevši ogromnu nervozu u redove Vučice.
Gosti iz Rima našli su se pod rafalnom paljbom i bilo je pitanje kad će potonuti. Samo minut nakon prvog gola, Embuemo je u sjajnoj kontri pogodio obe stative. Roma je preživljavala sve do završnice, ali je bilo jasno da neće uspeti da se odbrani. Maetus Kunja je bio najagilniji i najodlučniji da postane heroj, u čemu je i uspeo. Brazilski napadač je prvo u 83. minutu iskoristio katastrofalnu grešku Balerdija, koji je promašio čitavu loptu, koju je potom u mrežu poslao Kunja. Brazolac se nije tu zaustavio, već je tri minuta kasnije zakucao loptu iskosa sa desne strane u bliži ugao Vaskesovog gola.
Ipak, junak Junajteda nije uspeo da izdrži mirnjoću u završnici, već je podlegao efuriji, zaradio je drugi žuti kartonbog oštrog starta nad Balerdijem u prvom minutu nadoknade. To potpuno skrhana Roma nije uspela da iskoristi u poslednjim trenucima meča.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
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