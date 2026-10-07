Najava dana (sreda, 7. oktobar): Nešto fudbala, Evroliga i vaterpolo uz Novi Beograd

ASJUT PETROLEUM – AL AHLI KAIRO, 16.00

(Fudbal, Liga kup Egipta)

Asjut dočekuje moćni Al Ahli na startu Liga kupa sa nadom da može do čuda i prekida loše serije s početka sezone. Domaćin se uzda u podršku punih tribina, dok najtrofejniji na ovo gostovanje stiže u kombinovanom sastavu zbog reprezentativne pauze. Ipak, i u šarenolikom rosteru, Al Ahli je ogroman favorit.

PIRAMIDS – AL KANA, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga kup Egipta)

Sudar ekipa iz potpuno različitih staleža obeležiće start Grupe B, gde ambiciozni Pirameids na svom stadionu testira ekipu Al Kane. Strateg domaćih iskoristiće ovaj meč da pruži šansu igračima sa manjom minutažom i osveži taktičke zamisli tokom reprezentativne pauze. Al Kana u Kairo stiže u kompletnom sastavu, fokusirana isključivo na defanzivni blok i vrebanje šanse iz kontranapada.

GNISTAN – INER TURKU, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Finska 1)

Sudar timova iz gornjeg doma finskog šampionata donosi ozbiljan ispit za oba sastava, pošto Inter Turku u Helsinkiju želi bodove koji bi ga zadržali u ravnopravnoj trci za šampionski pehar. Snaga gostiju leži u efikasnom napadu, ali Gnistan je na svom terenu već pokazao da ume da ukoči favorite i kazni svaku defanzivnu pukotinu. Domaćin će pokušati da nametne čvrst ritam u sredini terena i kroz strpljivu gradnju napada ugrozi favorizovanog rivala.

AVRO – LANKASTER, 20.45

(Fudbal, Engleska 7 – sever)

Avro će pred svojim navijačima pokušati da nametne ofanzivan ritam i upiše trijumf, dok Lankaster stiže sa jasnom namerom da čvrstim defanzivnim blokom i šansama iz prekida poremeti planove domaćina. Stil igre oba tima garantuje veliku trku i borbenost, pa nas očekuje tvrd i potpuno neizvestan niželigaški okršaj bez izrazitog favorita, uprkos jakoj trećoj poziciji koju čuva Avro.

LEONES – BARAKILJU, 23.00

(Fudbal, Kolumbija 2 – klausura)

U odloženom meču 12. kola kolumbijske Primere B, Leones dočekuje Barankilju. Duel donosi okršaj ekipa sa dna tabele. Domaćin je u krizi posle tri vezana poraza, ali se uzda u podršku navijača i tradiciju koja je na njegovoj strani. Barankilja stiže sa sličnim učinkom i lošom formom na gostovanjima. Dakle, ovde favorita nema.

PARIZ – LION, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Parižani pred svojim navijačima po svaku cenu traže popravni i drugu pobedu u sezoni nakon slavlja u meču sa Žalgirisom. Gostujući Lion stiže u prestonicu ne tako raspoložen, pošto je nakon trijumfa nad Makabijem gubio od Panatinaikosa i Valensije. Iako je Pariz dobio poslednje međusobne okršaje, gosti vide šansu za prekid tog negativnog niza i veliki brejk na strani.

KLUŽ – VENECIJA, 18.00

(Košarka, Evrokup)

Domaći sastav silno želi prvu pobedu u Grupi B pred svojim navijačima kako bi prekinuo mini-krizu na startu takmičenja. Sa druge strane, Venecija stiže u Rumuniju u promenljivoj formi, ali sa namerom da čvrstom defanzivom i kontrolom skoka napravi brejk na neugodnom gostovanju. Očekuje se uzbudljiva i neizvesna utakmica u kojoj će nijanse u šutu sa distance odlučiti pobednika.

SPARTAK SUBOTICA – FEHTA, 20.00

(Košarka, FIBA Liga šampiona)

Subotičani dočekuju ovaj istorijski evropski izazov u dvorani „Dudova šuma“, gde pod vođstvom Vladimira Jovanovića i sa novim centrom Alenom Omićem žele da iskoriste prednost domaćeg terena. Nemački predstavnik stiže sa velikim motivom da popravi utisak nakon slabijeg starta u domaćem prvenstvu, oslanjajući se na iskustvo tima. Očekuje se izuzetno borben meč u kojem će subotička publika pokušati da pogura svoj tim do istorijske prve pobede na evropskoj sceni.

BARSELONETA – NOVI BEOGRAD, 20.30

(Vaterpolo, Liga šampiona)

Novi Beograd otvara Ligu šampiona na najtežem gostovanju protiv aktuelnog prvaka Evrope, Barselonete. Srpski predstavnik ulazi u premijerni meč Grupe C sa maksimalnim učinkom na startu sezone, ali svestan da španski tim na domaćem terenu važi za favorita. Ključ za uspeh biće agresivna odbrana na vrhunskom nivou, dok gosti dodatni motiv crpe iz podatka da imaju pozitivan skor u dosadašnjim međusobnim susretima.