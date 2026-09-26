Najava dana (subota, 26. septembar): Liga nacija uz Engleze i Špance, plus derbi Mozzart Bet PLS-a

ENGELSKA – ŠPANIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Engleska, predvođena Tomasom Tuhelom koji ima istorijski najbolji učinak od 77 odsto pobeda i domaći niz od pet trijumfa bez primljenog gola, traži dokaz da je mogla pružiti jači otpor Španiji u finalu. Sa druge strane, aktuelni evropski i svetski šampion Španija stiže na Vembli sa istorijskim nizom od 38 utakmica bez poraza, predvođena nepobedivim Fabijanom Ruizom i raspucanim Mikelom Ojarzabalom, sa ciljem da produži svoju dominaciju u svetskom fudbalu.

SLOVENIJA – ŠKOTSKA, 15.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Slovenija započinje novu sezonu Lige B pod vođstvom novog selektora Boštjana Cesara, dok Škotska, nakon ranog ispadanja sa ovogodišnjeg Svetskog prvenstva i ostavke Stiva Klarka, ulazi u novu eru sa bivšim trenerom Monaka, Sebastijenom Pokonjolijem, čiji je glavni cilj ekspresan povratak u Ligu A. Mogla bi ovo da bude tvrda utakmica dve konkurentne ekipe.

MAKEDONIJA – ŠVAJCARSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Severna Makedonija se u svom debiju u Ligi B Lige nacija oslanja na niz od 11 utakmica bez poraza na domaćem terenu u Skoplju, iako se suočava sa serijom od osam mečeva bez pobede. Švajcarska u ovaj duel ulazi kao favorit i pored kadrovskih problema i izostanka Granita Džake. Nema šta, Švajcarska je ovde favorit.

BUGARSKA – LUKSEMBURG, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Bugarska i Luksemburg ulaze u novu sezonu Lige nacija tražeći iskupljenje nakon teških perioda. Bugari su u prošlom izdanju ispustili promociju nakon poraza od Irske i u lošoj su formi sa devet poraza u 14 mečeva. Sa druge strane, Luksemburg je opstanak u Ligi C obezbedio tek kroz baraž protiv Malte (5:0), čime je prekinuo crni niz od šest poraza, a samopouzdanje pred ovo gostovanje podiže im nedavna minimalna pobeda nad Albanijom (1:0) u gostima.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ISLAND – ESTONIJA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Island je apsolutni favorit uprkos istorijskom padu u Ligu C i lošoj formi pod novim selektorom (šest mečeva bez pobede). Sa druge strane, Estonija ulazi u meč sa dobrim letnjim zamahom i osvojenim Baltičkim kupom, ali njihova očajna istorija u Ligi C, uz samo dve pobede u 20 utakmica i loš učinak u gostima daju Islandu idealnu priliku da opravda ulogu favorita i pobedom započne borbu za povratak u viši rang.

SAN MARINO – FINSKA, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

San Marino, najlošije rangirana reprezentacija na FIFA listi, pokušava da prekine niz od 14 utakmica bez pobede nakon istorijske promocije, dok Finska ulazi u Ligu C sa ambicijom da izbori novu promociju uprkos nedavnoj nestabilnoj formi. Dakle, Finska je ovde u favorizovanom položaju.

ALBANIJA – BELORUSIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Dok domaći sastav pred svojim navijačima želi da nametne agresivan ritam i osvoji ključne bodove, gostujući tim se uzda u organizovanu odbranu i opasne kontranapade. S obzirom na to da oba tima u poslednje vreme igraju promenljivo, ovaj susret u večernjem terminu Lige nacija može doneti mnogo borbe na sredini terena, uz makar nešto veće šanse Albanije da dođe do pobede.

SLOVAČKA – MOLDAVIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Slovačka na startu Lige nacija ima jasnu misiju – opravdati ulogu apsolutnog favorita i pred svojim navijačima uzeti sva tri boda. Kao 45. selekcija sveta, domaćin želi silovit početak, dok znatno slabije rangirana Moldavija (159. na FIFA listi) stiže sa namerom da se grčevito brani. Gosti će pokušati da zatvore sve prilaze svom golu i kroz disciplinovanu defanzivu vrebaju šansu za iznenađenje iz kontranapada.

BORAC 1926 – TSC, 16.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Čačani su se usidrili na prvom mestu tabele, a do desetog kola poraženi su samo od Metalca sa 1:2. TSC je treći, ima četiri boda manje, pa će ovo biti pravi derbi Mozzart Bet PLS-a između ekipa koje su se jasno profilisale kao ozbiljni pretendenti u borbi za plasman u superligaške vode. Biće ovo napeta utakmica na kojoj će Borac računati da će mu prednost dati domaći teren.