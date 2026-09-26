Sezona počela trojkom sezone! Sa celog terena za eksploziju u Bursi (VIDEO)

Zbog ovakvih stvari košarka je jedinstven sport, a sezona u Turskoj je počela trojkom sezone! Bordo Bandirma je sekund i po pre kraja u Bursi imala dva poena prednosti u odnosu na domaći Tofaš, a Kju Džej Piterson je izvodio drugo slobodno bacanje. Ipak, promašio je, do lopte je stigao Jigitdžan Sajbir i bacio je prema gostujućem košu. Lopta je nestvarno završila u obruču, što je izazvalo pravu erupciju emocija među domaćim igračima i pristalicama.

Gosti su ostali u neverici, a posebno Piterson, koji je verovatno bio uveren da ima premalo vremena da bi gosti uputili šut. Pored svega toga, američki šuter je meč okončao sa 31 poenom, pa je ostao bez zvanja igrača utakmice. Sve zasluge pripale su Sajbiru, ali ne samo zbog nestvarne trojke, već i zbog činjenice da je bio najbolji strelac u domaćim redovima sa 18 postignutih poena.