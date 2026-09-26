FIFA zabranila Fenerbahčeu registraciju igrača u tri prelazna roka

FIFA je uvrstila turski Fenerbahče na zvaničnu listu klubova pod zabranom registracije novih igrača, pišu tamošnji mediji. Prema podacima iz zvaničnog registra krovne organizacije, klubu iz Istanbula izrečena je sankcija koja se odnosi na naredna tri transfer roka, a proističe iz neizmirenih finansijskih obaveza.

Sankcija je privremenog karaktera i biće ukinuta čim klub u potpunosti izmiri dugovanje navedeno u predmetu. U zvanično dostupnim zapisima FIFA za sada nije naveden tačan iznos duga, niti konkretan slučaj ili pojedinac na kog se finansijski spor odnosi.