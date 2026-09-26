Vučinić prezadovoljan: Mi smo velika porodica u kojoj se jedni bore za druge
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 02:40
Crnogorci pokazali karakter preokretom protiv Kipra
Crne Gora je otvorila takmičenje u C diviziji Lige nacija pobedom nad Kiprom rezultatom 2:1, ostvarenom posle preokreta na stadionu Pod Goricom. Selektor Sokolova Mirko Vučinić izrazio je zadovoljstvo reakcijom ekipe nakon primljenog gola, istakavši da je tim pokazao karakter i zasluženo stigao do tri boda.
Iako je crnogorski tim dominirao u prvom poluvremenu, gosti su prvi stigli do vođstva, što je na kratko poremetilo ritam domaće selekcije.
„Mislim da smo bili bolji, ali u fudbalu ne pobeđuje uvek bolji tim. Primljeni gol nas je poremetio, malo smo se izgubili na terenu, ali su igrači brzo reagovali. Na kraju smo postigli dva pogotka i zasluženo slavili. Prvo poluvreme odigrali smo fenomenalno, nedostajao je samo gol. U nastavku, tokom uvodnih 10 do 15 minuta, lopta je stala, ali sam posle video pravu reakciju. Svaka čast momcima, kao i publici koja nam je bila 12. igrač. Posebno me je pogodilo ono što sam na kraju čuo sa tribina: 'Ovako se gine za reprezentaciju'“, izjavio je Vučinić za RTCG, a prenose Vijesti.
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Vučinić se osvrnuo i na ulogu napadačkog tandema Nikola Krstović - Milutin Osmajić, ali je naglasio i širi doprinos ostalih članova tima.
„Napad dobro funkcioniše, ali moram da pomenem i Stevana Jovetića koji je dao ogroman doprinos. On pomaže svim igračima samim prisustvom na terenu i u svlačionici. Mi smo ovde jedna velika porodica, grupa ljudi koja se bori jedni za druge.“
Posebne pohvale dobili su i mlađi reprezentativci, pre svih Vasilije Adžić i Milan Vukotić.
„Vukotić je imao preveliku želju da ide napred. Mlad je i vremenom će shvatiti određene taktičke postavke, budućnost je pred njim. Sa druge strane, nije bilo lako ni Vasiliju Adžiću, koji nije bio sa nama u poslednje vreme. Došao je i pokazao visoki kvalitet i kako se igra moderan fudbal - svaka mu čast“, istakao je Vučinić na konferenciji za medije.
Uprkos pobedi, crnogorski stručnjak nije bio u potpunosti zadovoljan defanzivnim reakcijama kod primljenog gola.
„Moramo da radimo na tome. Kada se primi pogodak, to nikada nije posledica samo jedne greške, već niza vezanih propusta. Analiziraćemo taj segment i pokušati da ga popravimo u narednim utakmicama.“
Pred reprezentacijom Crne Gore je već u ponedeljak novo iskušenje - gostovanje selekciji Jermenije. Zbog zgusnutog rasporeda i četiri utakmice u samo deset dana, Vučinić najavljuje da će šansu dobiti samo najspremniji i najodmorniji.
„Prva stvar je da se dobro odmorimo. Ko bude bio u stanju da igra - igraće, ko ne bude - neće. Ne gledam imena, već trenutnu spremnost. Ovo je tek početak, a čeka nas veoma važna utakmica. Trka, borba i zalaganje su nam neophodni i u nastavku. Ne bih voleo da se igrači zaklanjaju iza gustog rasporeda jer je situacija ista i za ostale ekipe“, zaključio je selektor Crne Gore.