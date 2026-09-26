Vučinić prezadovoljan: Mi smo velika porodica u kojoj se jedni bore za druge

Vučinić se osvrnuo i na ulogu napadačkog tandema Nikola Krstović - Milutin Osmajić, ali je naglasio i širi doprinos ostalih članova tima.

„Napad dobro funkcioniše, ali moram da pomenem i Stevana Jovetića koji je dao ogroman doprinos. On pomaže svim igračima samim prisustvom na terenu i u svlačionici. Mi smo ovde jedna velika porodica, grupa ljudi koja se bori jedni za druge.“

Posebne pohvale dobili su i mlađi reprezentativci, pre svih Vasilije Adžić i Milan Vukotić.

„Vukotić je imao preveliku želju da ide napred. Mlad je i vremenom će shvatiti određene taktičke postavke, budućnost je pred njim. Sa druge strane, nije bilo lako ni Vasiliju Adžiću, koji nije bio sa nama u poslednje vreme. Došao je i pokazao visoki kvalitet i kako se igra moderan fudbal - svaka mu čast“, istakao je Vučinić na konferenciji za medije.

Uprkos pobedi, crnogorski stručnjak nije bio u potpunosti zadovoljan defanzivnim reakcijama kod primljenog gola.

„Moramo da radimo na tome. Kada se primi pogodak, to nikada nije posledica samo jedne greške, već niza vezanih propusta. Analiziraćemo taj segment i pokušati da ga popravimo u narednim utakmicama.“

Pred reprezentacijom Crne Gore je već u ponedeljak novo iskušenje - gostovanje selekciji Jermenije. Zbog zgusnutog rasporeda i četiri utakmice u samo deset dana, Vučinić najavljuje da će šansu dobiti samo najspremniji i najodmorniji.

„Prva stvar je da se dobro odmorimo. Ko bude bio u stanju da igra - igraće, ko ne bude - neće. Ne gledam imena, već trenutnu spremnost. Ovo je tek početak, a čeka nas veoma važna utakmica. Trka, borba i zalaganje su nam neophodni i u nastavku. Ne bih voleo da se igrači zaklanjaju iza gustog rasporeda jer je situacija ista i za ostale ekipe“, zaključio je selektor Crne Gore.