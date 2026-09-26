Francuska ostala bez kapitena: Embape napustio reprezentaciju zbog povrede kolena
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Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 02:11
Kilijan se vraća u Madrid
Kapiten reprezentacije Francuske i napadač Real Madrida, Kilijan Embape, napustio je tabor državmog tima i vraća se u Madrid na lekarske preglede i terapije, nakon što je doživeo povredu tetive levog kolena u meču prvog kola Lige nacija protiv Turske.
Embape je bio strelac jedinog pogotka na meču, što je ujedno bio njegov 67. gol u reprezentativnom dresu. Međutim, na lošem terenu stadiona u Kodžaeliju, prilikom šuta došlo je do preopterećenja levog kolena. Embape je odmah osetio problem i šepajući krenuo ka saigračima da proslavi pogodak. Iako je pokušao da nastavi meč, ubrzo je zbog jakih bolova morao da legne na travu.
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Selektor Trikolora Zinedin Zidan odmah nakon meča najavio je ovakve informacije u izjavi za francuski kanal TF1:
„Nije dobro. Nažalost, situacija ne izgleda obećavajuće. Mislim da će morati da se vrati kući. Nećemo preuzimati nikakav rizik. Preopteretio je koleno prilikom šuta i nastavak nastupa nije realan”, rekao je Zidan.
Precizan stepen povrede biće poznat nakon predstojećih detaljnih pregleda, ali je nekadašnji osvajač Zlatne lopte nagovestio da bi problem mogao biti ozbiljniji. Francusku u sklopu ovog reprezentativnog prozora očekuje gostovanje Belgiji u ponedeljak, kao i dva meča početkom oktobra na Stadionu Francuska protiv Italije i Belgije.
Ostaje da se vidi hoće li stručni štab naknadno uputiti poziv novom igraču kako bi popunio mesto u timu za naredne tri utakmice ili će se zadržati na postojućem kadru. Umesto Embapea u igru je nakon povrede ušao napadač Pari Sen Žermena, Dezire Due.