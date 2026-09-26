Francuska ostala bez kapitena: Embape napustio reprezentaciju zbog povrede kolena

Kapiten reprezentacije Francuske i napadač Real Madrida, Kilijan Embape, napustio je tabor državmog tima i vraća se u Madrid na lekarske preglede i terapije, nakon što je doživeo povredu tetive levog kolena u meču prvog kola Lige nacija protiv Turske.

Embape je bio strelac jedinog pogotka na meču, što je ujedno bio njegov 67. gol u reprezentativnom dresu. Međutim, na lošem terenu stadiona u Kodžaeliju, prilikom šuta došlo je do preopterećenja levog kolena. Embape je odmah osetio problem i šepajući krenuo ka saigračima da proslavi pogodak. Iako je pokušao da nastavi meč, ubrzo je zbog jakih bolova morao da legne na travu.