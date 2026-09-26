Aktivirani advokati u Premijer ligi: Razmatra se kolektivna tužba protiv Mančester Sitija

Kao pravni presedan navodi se odluka nezavisne komisije iz juna ove godine, kojom je Evertonu naloženo da isplati Barnliju 35.100.000 funti (oko 41.000.000 evra). U tom slučaju utvrđeno je da je Everton kršenjem pravila o profitabilnosti i održivosti u sezoni 2021/22. ostvario direktnu sportsku prednost u odnosu na protivnika.

Pokretanje bilo kakvih tužbi biće moguće tek po okončanju žalbenog postupka, pošto se očekuje da će se Mančester Siti žaliti na odluku o 114 tačaka optužnice.

Reagujući na odluku, portparol Mančester Sitija izjavio je da je proces i dalje u toku i da se nalazi u strogoj poverljivosti. Iz kluba je navedeno da ostaju pri stavu iz februara 2023. godine, kada je postupak i pokrenut, dodajući da su tokom osam godina poštovali proceduru uz očekivanje nepristrasnog i nezavisnog delovanja rukovodstva lige.

„Proces Premijer lige je i dalje u toku, sa značajnim elementima koje tek treba završiti, i podložan je strogoj poverljivosti. Shodno tome, stav Mančester Sitija ostaje dosledan saopštenju kluba iz februara 2023. godine. Klub je tokom osam godina predano poštovao propisanu proceduru, na osnovu pretpostavke da će se upravni odbor i izvršni organi Premijer lige ponašati kao nezavisan, nepristrasan i pravičan regulator, bez uticaja sa strane”, poručili su sa Etihada.