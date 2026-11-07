Najava dana (subota, 7. novembar): Od Premijer lige, preko Bundeslige do Mozzart Bet Superlige

FULAM – NJUKASL, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Domaćin na Krejven Kotidžu želi da prekine seriju promenljivih rezultata i pred svojom publikom osvoji važne bodove protiv izuzetno neugodnog rivala. Sa druge strane, Njukasl stiže u London sa jasnom namerom da napadne oslanjajući se na veliku napadačku potentnost i agresivan stil igre od samog starta. Očekuje se izuzetno dinamičan prvenstveni okršaj sa dosta ritma i šansi na obe strane. Poslednji meč para pripao je Fulamu.

NOTINGEM – MAN. SITI, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Šumari na traže šansu za podvig, oslanjajući se na fanatičnu podršku sa tribina i čvrstu organizaciju kako bi zaustavili moćnu mašineriju iz Mančestera. Građani u ovaj duel ulaze sa ulogom apsolutnog favorita i jasnim planom da kroz prepoznatljivu kontrolu poseda i stalni pritisak odnesu sva tri boda. Siti će posle uzastopnih poraza od Vile i Brajtona biti primoran da igra punim kapacitetom.

MAJNC – BAJERN MINHEN, 15.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Bavarci stižu u Majnc sa jasnom namerom da osvoje sva tri boda i učvrste prvu poziciju na tabeli, oslanjajući se na sjajnu formu i izuzetnu napadačku efikasnost od samog starta utakmice. Očekuje se dinamičan duel u kojem će gosti diktirati tempo, dok će domaći tim morati da se brani, uz svest da njihov kvalitet i deveta pozicija na tabeli nisu pokazatelj da je čudo moguće. Inače, mečevi para su uglavnom efikasni.

RB LAJPCIG – AUGZBURG, 15.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

RB Lajpcig želi da iskoristi prednost domaćeg terena na Red Bul Areni kako bi se vratio na pobednički kolosek nakon evropskih izazova, odnosno poraza od Sitija (2:3), i osvojio važne bodove u trci za gornji deo tabele. Sa druge strane, Augzburg stiže sa namerom da čvrstom postavkom i borbenom igrom poremeti planove favorita i izvuče povoljan rezultat na teškom gostovanju, uz sećanje da je na poslednjih pet mečeva para dva puta uspevao da izvuče remi.

ŠTUTGART – VERDER BREMEN, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Štutgart je pred ovaj meč poražen od Galatasaraja u Ligi šampiona, a pte toga uspeo je da izvuče remi sa Atreliko Madridom u istom takmičenju, i pobedu nad Leverkuzenom u Bundesligi, mada je u istom periodu poražen od Menhengladbaha. Verder igra promeljivo, ali retko gubi, peti je na tabeli i definitivno krupan zalogaj za domaćina.

ROMA – SASUOLO, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Roma na Olimpiku ima ulogu apsolutnog favorita protiv Sasuola, koji u Rim stiže uzdrman serijom od četiri uzastopna poraza i sa najlošijom odbranom u ligi. Domaći sastav, koji se nalazi u samom vrhu Serije A, želi da pred svojim navijačima iskoristi veliku prednost u formi i najefikasniji napad prvenstva pretvori u nova tri boda, dok gosti traže čudo za izlazak iz duboke krize.

PSŽ – TROJA. 21.05 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Parižani na Parku prinčeva ulaze u ovaj meč kao izraziti favoriti, sa namerom da pred svojim navijačima rutinski osvoje bodove i zadrže lidersku poziciju na tabeli Lige 1. Sa druge strane, Troja stiže na ovo teško gostovanje sa željom da kroz disciplinovanu defanzivu i maksimalno požrtvovanje pokuša da pruži što jači otpor moćnom domaćinu koji je redovno dobija na mečevima koji su po pravilu krcti golovima.

VALENSIJA – REAL MADRID, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Kraljevski klub stiže na užarenu Mestalju kao izraziti favorit, sa jasnom namerom da diktira tempo i kroz brzopotezne napade osvoji sva tri boda u trci za titulu. Domaća Valensija, svesna snage protivnika, pokušaće da odgovori čvrstom defanzivom i maksimalnom borbenošću, tražeći šansu da pred fanatičnim navijačima napravi veliko iznenađenje i saplete favorizovanog giganta iz Madrida. Real je dobio poslednja dva meča para.

ŽELEZNIČAR PANČEVO – RADNIČKI 1923, 17.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Svega desetak dana nakon zaostalog meča u Kragujevcu, isti rivali ponovo ukrštaju koplja, ovog puta u Pančevu. Domaći Železničar ulazi u meč svežiji i pun samopouzdanja na krilima serije od pet uzastopnih pobeda, verujući da može da ponovi trijumf nad istim protivnikom. Sa druge strane, Radnički u Pančevo stiže motivisan nedavnom pobedom nad Novim Pazarom (2:0), ali pred sobom ima izuzetno težak zadatak, jer domaćin u ovom trenutku deluje kao kvalitetniji i kompaktniji sastav.