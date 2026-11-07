LUDI TIKET, subota, 216.614,60 dinara: Formula jasna - samo gađaj tri plus
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 07:50
Jedan tiket, osam parova, isti tip i - veliki dobitak
Vrlo zanimljiva taktika igrača sa Web-a- Rešio čovek da batali klasične tikete sa konačnim ishodom i gađa samo golove i to ne bilo šta, nego - tri plus. Jedan tiket, osam parova isti tip i - veliki dobitak.
Doduše, ovaj čovek se malo otvorio po pitanju uplate, dao je 3.000 dinara, ali opet kad vidite da je dobitak odličnih 216.614 dinara na ukupnu kvotu 62,79. Na ovom tiketu je bilo svega. Od druge lige Poljske i Holandije, preko trećeg ranga italijanskog fudbala, malo Južne Amerike i na kraju - Lige petice.
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U slučaju utakmice između HSV-a i Borusije Menhengadbah ko je igrao na pobedu domaćona mogao je da zaokruži ovaj par kao dobitan i pre kraja. Naravno, zbog Mozzart Relaxa. Domaćin je došao do dva gola prednosti u 70. minutu, a to znači da je tip dobitan bez obzira na krajnji ishod.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.