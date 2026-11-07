LUDI TIKET, subota, 216.614,60 dinara: Formula jasna - samo gađaj tri plus

Vrlo zanimljiva taktika igrača sa Web-a- Rešio čovek da batali klasične tikete sa konačnim ishodom i gađa samo golove i to ne bilo šta, nego - tri plus. Jedan tiket, osam parova isti tip i - veliki dobitak.

Doduše, ovaj čovek se malo otvorio po pitanju uplate, dao je 3.000 dinara, ali opet kad vidite da je dobitak odličnih 216.614 dinara na ukupnu kvotu 62,79. Na ovom tiketu je bilo svega. Od druge lige Poljske i Holandije, preko trećeg ranga italijanskog fudbala, malo Južne Amerike i na kraju - Lige petice.