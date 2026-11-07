Rafin prvi korak ka predsedničkoj fotelji Reala: Besprekorna strategija, veliki politički potez

Rikelme se oglasio sa pozitivnom porukom: "Real je uvek na prvom mestu", ali da mu je pravo, sigurno nije. Nakon što je u maju Florentinu Peresu ispred nosa odneo 35%, predsednik je sada odgovorio, i vrlo sofisticiranim potezom otklonio pretnju. I to koristeći Nadalovu figuru koju je opozicioni kandidat nameravao da pridobije za svoju kampanju, između ostalog, sponzorišući i njegove poslovne poduhvate.

Španski mediji ove nedelje svedoče o odjeku koji je dobila vest o Nadalovom ulasku u upravu belih. Pojedini je slave maltene kao da je napravljen milionski transfer. "Naslednik je tu“, uz "Vamos Rafa!“ objavio je Tomas Ronsero, novinar AS-a i zagriženi navijač Reala, dok Marka zaključuje da su se sve kockice posložile da Rafa jednog dana preuzme mesto predsednika. Žoze Murinjo skida kapu Florentinu, Karlos Alkaras se nada da će ga uskoro videti na stadionu, a sportske figure i navijači raduju se novostima i nagađaju šta će ovaj potez značiti sada, a šta dugoročno.

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Mora se priznati da Nadal već duže vreme pothranjuje ovakve nade Madriđana. U poslednjih desetak godina više je puta izjavio, premda uz oprez i rezerve, da bi voleo jednoga dana biti predsednik Reala. Međutim, nije se libio da podrži Peresa, čak ni kada su ga proletos pokušali povezati sa kampanjom opozicije. Brzo se javno oglasio da demantuje nagađanja, a poznato je i da je više puta izjavio da Real ima "najboljeg mogućeg predsednika".

Ni Florentinov potez nije iznenađujući. Još otkada je 2011. godine Rafi dodelio počasno članstvo u klubu, zna se da postoji odnos uzajamnog poštovanja. I nije nezamislivo da na ovaj način zaista priprema naslednika - i zaostavštinu. Jer, kada mu 2030. istekne mandat, imaće 83 godine, i teško da će više biti u stanju da se nosi sa zahtevnim položajem predsednika.

Nadal i Florentino Peres (©Guliver/AP Photo/Jose Breton)

Jedini problem za Nadala je to što je on tek član br. 67.778 (od oko 100.000 ukupno), i što je član tek 15 godina, a to mu je za sada dovoljno samo da uđe u Upravni odbor. Za predsednički mandat je, prema polemičnim statutima koje je usvojio sam Peres, neophodno najmanje 20 godina. Sam Nadal koji će, kada zvanično uđe u upravu kluba postati njen daleko najmlađi član, zahvalio je na ponudi i dodao da ima veliku želju da uči i pruži svoj maksimalni doprinos.

Ono što je možda manje poznato je da ovo nije njegov prvi izlet u svet fudbala. Pre nego što je proglašen počasnim članom Reala, tačnije 2010. godine, zajedno sa stricem i bivšim fudbalerom Migelom Anhelom, uložio je u klub sa njegovog rodnog ostrva. Zajedno su kupili 10% akcija u Majorki, da bi je spasli od teške ekonomske krize u kojoj se tada nalazila. Migel Anhel Nadal je ušao u stručni štab tadašnjeg trenera Mihaela Laudrupa, dok je njegov sinovac, u to vreme aktivan teniser, nastupao preko zastupnika. Kada je došlo do razdora između uprave i sportskog menadžmenta, čija je posledica bio Laudrupov odlazak, Nadalovi su se suprotstavili ovoj odluci. Napustili su rukovodstvo kluba, a ubrzo potom i prodali svoj paket akcija. Cela epizoda je trajala tek nešto više od godinu dana.

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Međutim, bez obzira na njegovo relativno neiskustvo i o to šta se može dogoditi za četiri ili pet godina, Nadal će od početka imati konkretnu ulogu. Kao što objašnjava njegov bivši kolega Felisijano Lopes, i sam već godinama u vodama sportskog upravljanja sa Mutua Madrid Openom: "Real je već dugo sukobljen sa brojnim institucijama u fudbalskom svetu. I upravo u tome Rafina figura može igrati važnu ulogu. Ne znam da li postoji ijedan sportista u svetu koji ima pozitivniji imidž od Rafe".

Jer Rafael Nadal je sam po sebi brend svetskih dimenzija – kao što je i sam Real Madrid. A sada Real i Rafa nastupaju zajedno. Dnevnik Diario de Mallorca zato njegovo angažovanje naziva "jednom od najinteligentnijih operacija institucionalnog marketinga u španskom sportu".

Madriđani dobijaju globalnog ambasadora ogromnog uticaja, i što da ne, možda i budućeg predsednika. I to predsednika koji se neće nametnuti kao opozicija, nego će prirodno i postepeno ući u strukturu kluba dajući pritom kontinuitet Florentinovom poslovanju i utisak stabilnosti. U hipotetičkoj budućnosti, neće biti čelnik koji je došao da pravi revoluciju, nego da gradi na već dostignutoj slavi i preuzima na sebe nasleđe svog velikog prethodnika.

Strategija je besprekorna. Kao što je ovih dana slikovito objasnio legendarni španski golman Pako Bujo: "Bomba! Veliki politički potez i težak udarac opoziciji".