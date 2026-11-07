Svedočimo pisanju istorije! Dončić ponovo preko 50, košem iz svog reketa probudio Lejkerse
Vreme čitanja: 4min | sub. 07.11.26. | 07:46
Slovenac ove sezone prosečno beleži nestvarnih 40,1 poen, uz 7,8 skokova i 7,7 asistencija po utakmici
Duel dve ekipe iz samog vrha Zapadne konferencije obećavao je pravu košarkašku poslasticu. I Lejkersi i Portland u utakmicu su ušli sa po tri vezane pobede, a razloga za optimizam bilo je na obe strane. Trejlblejzersi nakon povratka Dejmijana Lilarda iz teške povrede izgledaju odlično, ali šta tek reći za Lejkerse i Luku Dončića? Slovenac ove sezone igra košarku sa neke druge planete, a ni Portland nije uspeo da pronađe način da ga zaustavi.
Koliko je Dončić dominantan, najbolje govori podatak da ga je NBA upravo pred ovaj susret postavio na prvo mesto liste kandidata za MVP priznanje. Možda je još rano govoriti o individualnim nagradama, ali Slovenac iz utakmice u utakmicu pokazuje da bi ovo konačno mogla da bude njegova godina. A brojke su gotovo nestvarne! Posle ovog susreta prosečno beleži čak 40,1 poen, uz 7,8 skokova i 7,7 asistencija. Nakon šest uzastopnih mečeva sa najmanje 37 poena, nastavio je niz i na ovoj utakmici, pa je u pobedi nad Portlandom ubacio nestvarna 53 poena i još jednom pokazao zašto trenutno nema odbrane koja može da ga zaustavi.
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A koliko je teško održati takav ritam, najbolje govori podatak da je kroz istoriju NBA lige samo Vilt Čemberlen uspeo da završi sezonu sa prosekom većim od 40 poena, i to dva puta! Legendarni centar je u sezoni 1961/1962 beležio nestvarnih 50,4 poena, a godinu kasnije 44,8 po utakmici. Naravno, pred Dončićem je još dug put, ali ako nastavi ovako, nije isključeno da ćemo svedočiti nečemu što nismo imali prilike da vidimo više od šest decenija.
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Lejkersi su užasno otvorili meč, promašili prvih 14 šuteva za tri poena, a to je maksimalno koristio Portland, koji je već tokom prve deonice imao 12 poena prednosti. Ni u drugoj četvrtini situacija nije izgledala mnogo bolje za domaćina. Gosti su u jednom trenutku stigli i do najvećih 16 poena razlike, a kada je delovalo da će na veliki odmor otići sa dvocifrenom prednošću, Luka Dončić je jednim potezom promenio čitav tok utakmice.
U poslednjim sekundama prvog poluvremena, pri vođstvu Trejlblejzersa 60:50, nakon defanzivnog skoka Vokera Keslera, lopta je završila u rukama prve zvezde Lejkersa. A Slovenac je samo još jednom pokazao da ove sezone ne postoji odbrana koja može da ga zaustavi, ali izgleda ni udaljenost sa koje ne može da postigne koš! Praktično iz sopstvenog reketa podigao je šut i uz zvuk sirene pogodio trojku, kojom je prednost Portlanda smanjio na svega sedam poena.
A onda je u trećoj četvrtini utakmica potpuno prešla u ritam Luke i tima iz Kalifornije. Lejkersi su sredinom deonice preuzeli kontrolu, a serijom 17:0 stigli do dvocifrene prednosti, koju su sačuvali do ulaska u poslednjih 12 minuta. Jednostavno, Portland više nije imao nikakvo rešenje za glavno napadačko oružje domaćina. Dončić je samo u toj četvrtini ubacio 20 poena, koliko je postigao i tokom čitavog prvog poluvremena!
Ipak, gosti nisu nameravali da se predaju, što se od ekipe koja se nalazi u samom vrhu Zapadne konferencije moglo i očekivati. U nekoliko navrata uspevali su da priđu na svega četiri poena zaostatka, ali to je bilo najviše što su mogli da urade. Lejkersi su svaki put imali odgovor, a kada njihova napadačka mašinerija uhvati zalet, malo ko može da je zaustavi.
Pogotovo Luku, koji ove sezone iz večeri u veče pomera granice. A ako Slovenac nastavi u ovom ritmu, teško je uopšte postaviti granicu dometima Lejkersa.
Na kraju, u pobedi Lejkersa pored Dončića, poenterski je najviše doprineo Ostin Rivs sa 25 poena, dok je Kesler ubacio 16 uz 12 skokova. U timu Portlanda nadomak tripl-dabl učinka bio je Deni Avidja koji je meč završio sa 22 poena, 11 asistencija i 9 skokova, a isto poena kao izraelski košarkaš ubacio je i Dejmijan Lilard.
NBA (petak na subotu)
Atlanta - Vašington 139:132
/Aleksander Voker 28 - Džordž 33/
Šarlot - Boston 80:119
/Rid 14 - Tejtum 34
Klivlend - Filadelfija 95:119
/Mičel 23 - Braun 20/
Dalas - Juta 112:110
/Vašington 26 - Markanen 24/
Memfis - Oklahoma Siti 97:128
/Džerom 21 - Mičel 35/
Milvoki - Toronto 107:121
/Hiro 23 - Martin 27/
Nju Orleans - Minesota 109:115
/Firs 24 - Dosunmu 26/
Sakramento - San Antonio 109:124
/Vembanjama 30 - Akuf 22/
LA Lejkers - Portland 124:118
/Dončić 53 - Avdija 22/