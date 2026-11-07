Svedočimo pisanju istorije! Dončić ponovo preko 50, košem iz svog reketa probudio Lejkerse

A koliko je teško održati takav ritam, najbolje govori podatak da je kroz istoriju NBA lige samo Vilt Čemberlen uspeo da završi sezonu sa prosekom većim od 40 poena, i to dva puta! Legendarni centar je u sezoni 1961/1962 beležio nestvarnih 50,4 poena, a godinu kasnije 44,8 po utakmici. Naravno, pred Dončićem je još dug put, ali ako nastavi ovako, nije isključeno da ćemo svedočiti nečemu što nismo imali prilike da vidimo više od šest decenija.

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Lejkersi su užasno otvorili meč, promašili prvih 14 šuteva za tri poena, a to je maksimalno koristio Portland, koji je već tokom prve deonice imao 12 poena prednosti. Ni u drugoj četvrtini situacija nije izgledala mnogo bolje za domaćina. Gosti su u jednom trenutku stigli i do najvećih 16 poena razlike, a kada je delovalo da će na veliki odmor otići sa dvocifrenom prednošću, Luka Dončić je jednim potezom promenio čitav tok utakmice.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena, pri vođstvu Trejlblejzersa 60:50, nakon defanzivnog skoka Vokera Keslera, lopta je završila u rukama prve zvezde Lejkersa. A Slovenac je samo još jednom pokazao da ove sezone ne postoji odbrana koja može da ga zaustavi, ali izgleda ni udaljenost sa koje ne može da postigne koš! Praktično iz sopstvenog reketa podigao je šut i uz zvuk sirene pogodio trojku, kojom je prednost Portlanda smanjio na svega sedam poena.