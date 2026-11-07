Šerif Džons na dužnosti: Razoružao Olimpijakos u pravi čas

Vreme čitanja: 6min | sub. 07.11.26. | 08:07
Opet se Amerikanac pojavio kada je važno
Već je mnogo toga rečeno o Krisu Džonsu. O tome kakav je košarkaš i lider, kako je tiho uspostavio dominaciju i zna se da je on glava koja rešava utakmice Crvene zvezde. Uradio je to i u petak uveče, onako rutinski, kao pravi basketaš - ko voli Amerikance: hooper - i bacio Olimpijakos na kolena.
Nekako je postao Zvezdin čovek na dužnosti kada su napete završnice u pitanju. I ako na internetu pogledamo odakle je Džons, vidimo da je iz Teksasa, preciznije iz grada Garlend. Baš taj grad je poznat kao prestonica kaubojskih šešira Teksasa. U ovom gradu se godišnje proizvede preko milion kaubojskih šešira, a postoji čak i ogromna skulptura šešira koja je jedna od atrakcija grada.
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Pa, kratko i jasno - može jedan kaubojski šešir i za šerifa Džonsa. Jer on šerif i jeste. Sprečio je negativce da upropaste Zvezdinu žurku u Atini. Baš kada je Olimpijakos krenuo da puca i tera Zvezdu u ćorsokak ne bi li je opljačkao i ukrao pobedu, on se pojavio i jednim potezom ga razoružao. Zašto je čekao poslednji čas za tako nešto? Očigledno voli da je dramatično, baš kao u vestern filmovima.
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Džonsa ne rade lake utakmice, razbijanja Makabija i Bajerna sa po 20 i 30 razlike. On je fan ovih ludih utakmica. Olimpijakos i Crvena zvezda su vodili pravi rat, igralo se na koš manje i kada je tenzija dostigla vrhunac, tada se pojavio Džons. Kao da je rođen da bude čovek odluke.
Lopta je sama našla put do njega, kao da je znala ko joj je gazda. A onda - niko nije sumnjao u ishod. Izolacija, korak u stranu, koš. Tako jednostavno, a tako spektakularno. Posle toga proslava u stilu Demijana Lilarda, ili za one koji imaju elitno košarkaško znanje - Ajzee Tomasa. Proverio je Džons koliko je sati, a na tom imaginarnom satu vreme Olimpijakosa je isteklo.
Nije ga Džons ubio, jer giganta kao što je pirejski klub nemoguće je ubiti, no razoružao ga je. Metkom iz daljine mu je izbio pištolj iz ruke i sprečio ga da puca. Iako je Olimpijakos iz podređenog položaja došao do toga da on pritiska Zvezdu, zahvaljujući Amerikancu nije imao priliku da ispali poslednji metak. Zvezda se odlepila na sedam razlike i zatvorila utakmicu.
Utisak je da se Džons pojavio stvarno u pravi čas. Jer da je ranije krenuo da preuzima odgovornost, verovatno bi ga Olimpijakos udvajao i terao da se otarasi lopte. Onda bi napade rešavali Džered Batler, koji još jednom nije imao svoje veče, ili Džordan Nvora, koji, iako je po indeksu korisnosti MVP utakmice, prosto u finišu nije mogao da da koš.
To mu se ne dešava prvi put. A uzorak nije mali. Prošle i zasad ove sezone Nvora se nije pokazao kao neko ko je sposoban da rešava utakmice. Može da da mnogo poena, može da bude centralna figura Zvezdinog napada i da se većina akcija igra za njega, međutim kada je napeto - lopta ne treba da bude u njegovim rukama.
Već kod Džonsa, pogotovo kad Batleru ne ide kao što mu nije išlo. Tu dolazimo do ogromnog kvaliteta Džonsa, a to je prepoznavanje situacija. Tek kada je pustio da svi probaju da nešto izmisle i stvore poene, što nisu uspeli, on je preuzeo odgovornost i pokazao kako se to radi.
Kao pravi šerif. Trebalo mu je sekund da borbenu gotovost podesi na maksimum i spase Crvenu zvezdu, za koju nema zime dokle god je on na dužnosti.