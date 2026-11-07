Šerif Džons na dužnosti: Razoružao Olimpijakos u pravi čas

Pa, kratko i jasno - može jedan kaubojski šešir i za šerifa Džonsa. Jer on šerif i jeste. Sprečio je negativce da upropaste Zvezdinu žurku u Atini. Baš kada je Olimpijakos krenuo da puca i tera Zvezdu u ćorsokak ne bi li je opljačkao i ukrao pobedu, on se pojavio i jednim potezom ga razoružao. Zašto je čekao poslednji čas za tako nešto? Očigledno voli da je dramatično, baš kao u vestern filmovima.

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Džonsa ne rade lake utakmice, razbijanja Makabija i Bajerna sa po 20 i 30 razlike. On je fan ovih ludih utakmica. Olimpijakos i Crvena zvezda su vodili pravi rat, igralo se na koš manje i kada je tenzija dostigla vrhunac, tada se pojavio Džons. Kao da je rođen da bude čovek odluke.

Lopta je sama našla put do njega, kao da je znala ko joj je gazda. A onda - niko nije sumnjao u ishod. Izolacija, korak u stranu, koš. Tako jednostavno, a tako spektakularno. Posle toga proslava u stilu Demijana Lilarda, ili za one koji imaju elitno košarkaško znanje - Ajzee Tomasa. Proverio je Džons koliko je sati, a na tom imaginarnom satu vreme Olimpijakosa je isteklo.

Nije ga Džons ubio, jer giganta kao što je pirejski klub nemoguće je ubiti, no razoružao ga je. Metkom iz daljine mu je izbio pištolj iz ruke i sprečio ga da puca. Iako je Olimpijakos iz podređenog položaja došao do toga da on pritiska Zvezdu, zahvaljujući Amerikancu nije imao priliku da ispali poslednji metak. Zvezda se odlepila na sedam razlike i zatvorila utakmicu.