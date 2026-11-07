LUDI TIKET (-), subota, 1.014.529,45 dinara: Seviljina nula odnela milionski dobitak
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 07:41
Na kraju dobitak od 7.800 zbog bonusa Naplati promašaj
Koliko je malo nedostajalo da čovek ubode milionski dobitak i to samo gađajući kečeve na tiketu. Sve je bilo dobro na ovom tiketu, od izbora utakmica do kvota. Činilo se da sve ide u dobrom pravcu.
Na uplatu od 780 dinara, dobitak je trebalo da bude 1.014.529 i to na deset parova i ukupnu kvotu 1.161,32. Avaj, svega je bilo, samo nije sreće. I tu sreću oduzela je - Sevilja. Klub iz Andaluzije odigrao je bez golova protiv Alavesa, a da nesreća bude veća, promašili su penal u prvom poluvremenu. Kad neće, onda baš neće.
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Osim ovog, većina ostalih parova došla je rutinski, neke pobede su bile vrlo ubedljive kao što je ona Rapida iz Beča protiv Volfsbergera (6:0) ili na utakmici između Tuluza i Strazbura na kojoj je domaćin postigao drugi gol u 56. minutu i igrač je već tad mogao da zaokruži keca bez obzira na krajnji ishod. Sve to zbog Mozzart Relaxa.
Na kraju, ako ništa drugo, stigla je kakva-takva uteha. Zbog bonusa "Naplati promašaj" igrač je dobio 7.800 dinara.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.