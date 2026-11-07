LUDI TIKET (-), subota, 1.014.529,45 dinara: Seviljina nula odnela milionski dobitak

Osim ovog, većina ostalih parova došla je rutinski, neke pobede su bile vrlo ubedljive kao što je ona Rapida iz Beča protiv Volfsbergera (6:0) ili na utakmici između Tuluza i Strazbura na kojoj je domaćin postigao drugi gol u 56. minutu i igrač je već tad mogao da zaokruži keca bez obzira na krajnji ishod. Sve to zbog Mozzart Relaxa.

Na kraju, ako ništa drugo, stigla je kakva-takva uteha. Zbog bonusa "Naplati promašaj" igrač je dobio 7.800 dinara.

Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.

